Происшествия

25 минут назад

В прокуратуре области обжаловали действия и.о. начальника УМВД РФ по Липецку

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#конфликт
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В прокуратуре области обжаловали действия и.о. начальника УМВД РФ по Липецку

На полицейского пожаловались участники вчерашнего конфликта в поселке Матырский.

Сегодня неожиданное продолжение получила конфликтная история в поселке Матырский, когда в ответ на действия судебных приставов, приехавших исполнить решение суда о выселении из коттеджа, его нынешний жилец Анатолий Теплинских пригрозил взорвать баллоны с пропан-бутановой смесью.

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- Мы обратились к дежурному сотруднику областной прокуратуры Алексею Шилину с заявлением о привлечении к ответственности за бездействие исполняющего обязанности начальника УМВД РФ по Липецку подполковника полиции Ивана Галкина. Этот офицер был старшим среди сотрудников полиции, приехавших на улицу Российскую. Он видел неадекватного человека, Анатолия Теплинских, который грозил взорвать газовые баллоны. Он видел, как тот вынес их к калитке, как облил их бензином. Но Иван Галкин не приказал его задержать, а ведь этот мужчина грозил совершить акт терроризма, причем пострадать могли малолетние внуки самого поджигателя, которые были рядом, - говорят представители Владимира Васильева, являющегося по решению суда новым владельцем спорного коттеджа.


На видео видно, как дочь Анатолия Теплинских кричит, что «папа уже все облил бензином!». Он сам говорит, что ему осталось только спичку поднести. Кричат от страха внуки заведенного мужчины: «Дед, ну, пожалуйста, не поджигай!», бросается громкими заявлениями и обвинениями Галина Теплинских, супруга главы семьи…

Дежурный прокурор Алексей Шилин сообщил GOROD48, что заявлению представителей Владимира Васильева будет дана правовая оценка.

- На вчерашнее сообщение с улицы Российской в поселке Матырский сотрудники полиции отреагировали незамедлительно. Полицией были приняты все меры для разрешения конфликта на месте. В итоге в инциденте никто не пострадал. Сотрудники полиции поступили в согласии со всеми нормативными актами. Были ли мы правы - решит прокурорская проверка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

7 444
#конфликт
1

Комментарии (7)

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Совет

3 минуты назад
называть человека террористом может только суд.так что подавайте на него и отсудите с него 10 миллионов
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Не гони Васильев лажу

5 минут назад
да нет там никаких баллонов - он весит до хрена и его даже сварщики катаю на тележке
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Полицаи бездействуют,

7 минут назад
Если и сейчас...на тормозах...он и дальше будет терроризировать и соседей,и внуков,и госслужащих, которые должны работать и принимать решения.И другие,такие же,видя безнаказанность таких действий, будут делать так же.
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777

10 минут назад
Ну да, +++++++
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Житель

11 минут назад
Лиж бы не делать настоящую работу
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баба Нюра

11 минут назад
Страсть та кака я! У мени аж глаз задергался и руки затряслись все две ! Террраристы в городе ужо ! Хорошо что ентот Васильев их всех разоблачил и настучал на них ! Путин - памаги !
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Ну да

15 минут назад
Мусор мусору глаз не выклюет
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