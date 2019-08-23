Происшествия
25 минут назад
В прокуратуре области обжаловали действия и.о. начальника УМВД РФ по Липецку
На полицейского пожаловались участники вчерашнего конфликта в поселке Матырский.
Сегодня неожиданное продолжение получила конфликтная история в поселке Матырский, когда в ответ на действия судебных приставов, приехавших исполнить решение суда о выселении из коттеджа, его нынешний жилец Анатолий Теплинских пригрозил взорвать баллоны с пропан-бутановой смесью.
- Мы обратились к дежурному сотруднику областной прокуратуры Алексею Шилину с заявлением о привлечении к ответственности за бездействие исполняющего обязанности начальника УМВД РФ по Липецку подполковника полиции Ивана Галкина. Этот офицер был старшим среди сотрудников полиции, приехавших на улицу Российскую. Он видел неадекватного человека, Анатолия Теплинских, который грозил взорвать газовые баллоны. Он видел, как тот вынес их к калитке, как облил их бензином. Но Иван Галкин не приказал его задержать, а ведь этот мужчина грозил совершить акт терроризма, причем пострадать могли малолетние внуки самого поджигателя, которые были рядом, - говорят представители Владимира Васильева, являющегося по решению суда новым владельцем спорного коттеджа.
На видео видно, как дочь Анатолия Теплинских кричит, что «папа уже все облил бензином!». Он сам говорит, что ему осталось только спичку поднести. Кричат от страха внуки заведенного мужчины: «Дед, ну, пожалуйста, не поджигай!», бросается громкими заявлениями и обвинениями Галина Теплинских, супруга главы семьи…
Дежурный прокурор Алексей Шилин сообщил GOROD48, что заявлению представителей Владимира Васильева будет дана правовая оценка.
- На вчерашнее сообщение с улицы Российской в поселке Матырский сотрудники полиции отреагировали незамедлительно. Полицией были приняты все меры для разрешения конфликта на месте. В итоге в инциденте никто не пострадал. Сотрудники полиции поступили в согласии со всеми нормативными актами. Были ли мы правы - решит прокурорская проверка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
- Мы обратились к дежурному сотруднику областной прокуратуры Алексею Шилину с заявлением о привлечении к ответственности за бездействие исполняющего обязанности начальника УМВД РФ по Липецку подполковника полиции Ивана Галкина. Этот офицер был старшим среди сотрудников полиции, приехавших на улицу Российскую. Он видел неадекватного человека, Анатолия Теплинских, который грозил взорвать газовые баллоны. Он видел, как тот вынес их к калитке, как облил их бензином. Но Иван Галкин не приказал его задержать, а ведь этот мужчина грозил совершить акт терроризма, причем пострадать могли малолетние внуки самого поджигателя, которые были рядом, - говорят представители Владимира Васильева, являющегося по решению суда новым владельцем спорного коттеджа.
На видео видно, как дочь Анатолия Теплинских кричит, что «папа уже все облил бензином!». Он сам говорит, что ему осталось только спичку поднести. Кричат от страха внуки заведенного мужчины: «Дед, ну, пожалуйста, не поджигай!», бросается громкими заявлениями и обвинениями Галина Теплинских, супруга главы семьи…
Дежурный прокурор Алексей Шилин сообщил GOROD48, что заявлению представителей Владимира Васильева будет дана правовая оценка.
- На вчерашнее сообщение с улицы Российской в поселке Матырский сотрудники полиции отреагировали незамедлительно. Полицией были приняты все меры для разрешения конфликта на месте. В итоге в инциденте никто не пострадал. Сотрудники полиции поступили в согласии со всеми нормативными актами. Были ли мы правы - решит прокурорская проверка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Совет
Не гони Васильев лажу
Полицаи бездействуют,
777
Житель
баба Нюра
Ну да