Липчанин отсудил 439 тысяч за небезопасный отдых в Крыму

На пляже не дежурили спасатели и медики, и из-за этого через три дня семья липчан решила съехать из отеля. Два суда встали на сторону туристов.

Липецкий областной суд оставил в силе решение Советского районного суда по иску туриста к туроператору о взыскании денег за путёвку, компенсации морального вреда, штрафа.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года липчанин с семьёй приехал в Крым на отдых в отеле. Но после трех дней пребывания турист решил прервать отдых из-за того, что на пляже отеля не было спасателей и медиков. Такой отдых он счел небезопасным для своих детей.Поскольку туроператор не предоставил клиенту информацию об отсутствии таких услуг при заключении договора, липчанин направил претензию о возврате стоимости проживания за вычетом трех дней, проведенных в отеле, а также штрафа, процентов за пользование чужими деньгами, компенсации морального вреда, судебных расходов. А потом турист пошёл в суд.Туроператор иск не признал. По его мнению, условия договора не были нарушены, а в случае добровольного отказа он обязан возвратить только деньги за путёвку исключением фактических расходов в сумме 117,6 тысячи рублей.Но суды первой и апелляционной инстанций с такой позицией не согласились. В решении областного суда было указано, что «предоставленная потребителю при выборе услуги информация не отвечала критерию достоверности, а оказанная услуга требованию безопасности, что свидетельствует о нарушении прав туриста как потребителя».В результате с туроператора были взысканы 439,3 тысячи рублей. В эту сумму вошли 241 тысячи рублей за путёвку, компенсация морального вреда в 15 тысяч рублей, штраф в 120 тысяч рублей, проценты за пользование чужими деньгами — 33,3 тысячи рублей, расходы по оплате услуг представителя — 30 тысяч рублей.