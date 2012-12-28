Следком возбудил уголовное дело в отношении экс-чиновника мэрии Ельца

Силовики считают, что он подписывал липовые акты выполненных работ по ремонту городских тротуаров.

На фото Елецкого горсовета — Андрей Бричеев

Пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области опубликовала сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из управлений администрации Ельца, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).«По данным следствия, в сентябре-декабре 2022 года подозреваемый, достоверно зная о невыполненных подрядной организацией договорных обязательствах по ремонту тротуаров в Ельце, подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме и качестве выполненных работ. В результате на счет строительной фирмы необоснованно были перечислены бюджетные денежные средства в сумме более 2,6 млн рублей за фактически невыполненные работы.Действия генерального директора строительной организации, в отношении которого также следственными органами возбуждено уголовное дело, квалифицированы как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ)».После публикации релиза житель Ельца, экс-депутат областного Совета Павел Соколов разместил в соцсетях пост, со своей оценкой этого дела:Как стало известно GOROD48, в релизе Следкома речь может идти об Андрее Бричееве, который возглавлял городское управление дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца с апреля 2021 года до 16 октября 2024-го. А предпринимателем, в пользу которого чиновник, по версии следствия, подписывал липовые акты, мог являться гендиректор ООО «Елец-дорога» Алексей Божанов.