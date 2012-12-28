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15 минут назад
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Следком возбудил уголовное дело в отношении экс-чиновника мэрии Ельца

Силовики считают, что он подписывал липовые акты выполненных работ по ремонту городских тротуаров.

Пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области опубликовала сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из управлений администрации Ельца, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

«По данным следствия, в сентябре-декабре 2022 года подозреваемый, достоверно зная о невыполненных подрядной организацией договорных обязательствах по ремонту тротуаров в Ельце, подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме и качестве выполненных работ. В результате на счет строительной фирмы необоснованно были перечислены бюджетные денежные средства в сумме более 2,6 млн рублей за фактически невыполненные работы.

Действия генерального директора строительной организации, в отношении которого также следственными органами возбуждено уголовное дело, квалифицированы как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ)».

После публикации релиза житель Ельца, экс-депутат областного Совета Павел Соколов разместил в соцсетях пост, со своей оценкой этого дела:

«Все началось почти пять лет назад, когда я стал писать письма в администрацию города с просьбой построить тротуары на улице Городская. Мои многочисленные обращения остались без внимания. Тогда я обратился в прокуратуру города, которая внесла представление на имя главы Ельца с требованием построить тротуары на улице Городская.

Но и это требование было проигнорировано, тогда прокуратура после моих жалоб обратилась в Елецкий городской суд с иском о понуждении администрации города сделать тротуары. В декабре 2021 года суд вынес решение провести работы по строительству тротуаров в течение 2022 года. Во второй половине 22 года,понимая, что работы не будут выполнены, я написал заявление в Следственный отдел СК России по городу Ельцу о проведении доследственной проверки по факту злостного неисполнения судебного акта (ст.315 УК РФ) в отношении начальника управления Бричеева.

После этого началась небольшая движуха: привезли трактор, который счистил верхний уровень уплотненного грунта, подсыпали щебнем мелкой фракции, кое-как уплотнили и сверху положили асфальт. На другом участке улицы Городской с давних времён была уложена асфальтная тропинка, на которую сверху намазали небольшой слой асфальта.

Мне было интересно, каким образом и за чей счёт были произведены эти странные работы. Оказалось, что в рамках муниципального контракта по строительству тротуаров в Ельце. Я ознакомился с техническим заданием контракта и его локально-сметным расчетом, где были указаны работы по рытью «корыта», вывозу грунта, привозу песка, щебня фракции 20/40, но ничего этого не было сделано. Ну, а дальше очередное заявление в прокуратуру, в полицию»…

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Как стало известно GOROD48, в релизе Следкома речь может идти об Андрее Бричееве, который возглавлял городское управление дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца с апреля 2021 года до 16 октября 2024-го. А предпринимателем, в пользу которого чиновник, по версии следствия, подписывал липовые акты, мог являться гендиректор ООО «Елец-дорога» Алексей Божанов.

На фото Елецкого горсовета — Андрей Бричеев

афера
благоустройство
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Комментарии (1)

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Бабушка
9 минут назад
молодец Соколов П.А.! Может что-то сейчас сдвинется с мертвой точки!!!
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