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сегодня, 16:19
69

На питание собаки в липецком приюте заложили 336 рублей 67 копеек в сутки

Мэрия определилась с подрядчиком по отлову и содержанию безнадзорных собак.

Управление главного смотрителя администрации Липецка определилось с подрядчиком по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Им снова стала индивидуальный Татьяна Фомина.

Она была единственным участником торгов, а потому и взяла контракт по стартовой цене в 2 479 572 рублей. Весь пакет услуг в отношении отлова, ветосмотра, вакцинации от бешенства, стерилизации, содержании в приюте и, возможно, умерщвления (по показаниям) и утилизации трупа заказчик обсчитал в расчете 15 980 рублей на одно животное. Из этой суммы на суточное питание взрослой особи подрядчик должен расходовать 336 рублей 67 копеек — на 31 рубль больше, чем по предыдущему контракту.

Примечательно, что срок действия прежнего контракта истекал в июне, но, как говорит заказчик, Татьяна Фомина выбрала все 4 479 570 рублей гораздо раньше. Поэтому был проторгован новый, со сроком действия до 1 августа.

— Претензий к исполнителю работ нет. Все расходы подрядчика задокументированы должным образом, — отметили в УГС.

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Собачий приют Татьяны Фоминой, о чем ранее писал GOROD48, разместился на территории бывшей животноводческой фермы в Княжей Байгоре в Грязинском районе.
бродячие собаки
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Комментарии (69)

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Я
19 минут назад
Собаки дороже человека!а я к же!
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Бедная Эльза..
51 минуту назад
Какой ужас,тюрьма для собак,если бы каждый взял хоть по одной собаке..Кто живёт в своем доме..Я живу в своем доме у меня собаки и кошки..,и все потеряшки...А у соседей,у многих никого и не хотят ,их право.. Каждый живёт для себя.. зачем ещё кому-то помогать..пусть кто то кормит, убирает мусор..моя хата с краю.. удобно..
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МАЛИНА ШИП
сегодня, 21:09
На фото АЛАБАЙ - ну да, беспородный пёс!
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Карл.
сегодня, 21:07
Берём социальную пенсию по возрасту,, грубо 7700 , делим на 31 день, получаем грубо 250 р на день. Это на всё. И на ЖКХ и на лекарства и на одежду и на еду. А на 340 в день, в приюте возможно не только собаки едят ...
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Лена
сегодня, 21:01
Собакам надо помогать, жизнь в клетке не очень приятна.
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Человек
сегодня, 20:57
А детские пособия урезают ,если не дай бог у семьи доход чуть больше прожиточного минимума.Хотя власти просят рожайте.Получпетя действительно,нищету плодить.на собак решили выделять больше.Родители работают ,чтоб жить с детьми лучше,а детские убирают совсем.
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Не тупи
сегодня, 21:10
Если доход из десяти прожиточных минимумов на троих, ещё и пособия должны платить?
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!
сегодня, 20:36
Самые рейтинговые новости про собак !
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Тоже мать
сегодня, 20:24
Просто на приютах, вакцинации расходуется столько денег - пили да пили! Людей жалко. Собак жалко. Но это совсем другая история.
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МАЛИНА ШИП
сегодня, 20:21
Это подмена понятий. Люди больше своих детей убивают, издеваются над ними. А крайние - собаки. С людей надо начинать. Откуда бездомные собаки появляются?
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Точно подмена
сегодня, 20:29
Бездомные собаки появляются от бездомных собаках. Не иначе. Ну сейчас мало, кто беспородистых шавок держит дома. Вы видели породистых бездомных псов? Так откуда дворняги?
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Аааа
сегодня, 20:17
Бедные, бедные обездоленные собачьи Души… (( … спасая животных, вы спасаете себя… поймите это…. В эту сумму входит не столько питание собаки, сколько зарплата, ЖКХ и т. Д.
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