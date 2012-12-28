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Общество
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сегодня, 16:19
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На питание собаки в липецком приюте заложили 336 рублей 67 копеек в сутки
Мэрия определилась с подрядчиком по отлову и содержанию безнадзорных собак.
Она была единственным участником торгов, а потому и взяла контракт по стартовой цене в 2 479 572 рублей. Весь пакет услуг в отношении отлова, ветосмотра, вакцинации от бешенства, стерилизации, содержании в приюте и, возможно, умерщвления (по показаниям) и утилизации трупа заказчик обсчитал в расчете 15 980 рублей на одно животное. Из этой суммы на суточное питание взрослой особи подрядчик должен расходовать 336 рублей 67 копеек — на 31 рубль больше, чем по предыдущему контракту.
Примечательно, что срок действия прежнего контракта истекал в июне, но, как говорит заказчик, Татьяна Фомина выбрала все 4 479 570 рублей гораздо раньше. Поэтому был проторгован новый, со сроком действия до 1 августа.
— Претензий к исполнителю работ нет. Все расходы подрядчика задокументированы должным образом, — отметили в УГС.
Собачий приют Татьяны Фоминой, о чем ранее писал GOROD48, разместился на территории бывшей животноводческой фермы в Княжей Байгоре в Грязинском районе.
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