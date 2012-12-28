Бывшего налоговика обвиняют в двух преступлениях

По данным следствия, 51-летняя липчанка передавала данные из налоговых баз знакомым.

Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело 51-летней липчанки, которую обвиняют в незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные, и разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена по службе.«По данным следствия, в 2025 году обвиняемая, являясь на тот момент должностным лицом налогового органа, осуществила сбор, распространение и передачу третьим лицам информации ограниченного пользования. По просьбе своих знакомых она пересылала в мессенджере сведения, полученные ею из служебной базы данных. Например, об имуществе и о наличии расчетных счетов определенных компаний и оборотов по этим счетам, а также сведений об индивидуальных предпринимателях и персональных данных физического лица», — сообщает областное управление МВД.Женщине грозит до шести лет лишения свободы.Преступление было выявлено в ходе совместных мероприятий Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального МВД России, УФСБ России по Липецкой области и отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений и безопасности областного управления ФНС России.