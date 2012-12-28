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сегодня, 12:26
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31-летний липчанин нашёл на остановке кошелёк с 94 000 рублей

Свидетелям находки он пообещал найти владельца и вернуть ему деньги, но слово не сдержал.

Прокуратура Советского района Липецка направила в суд уголовное дело 31-летнего липчанина, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба (по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ).

По данным следствия, на проезжей части у павильона остановки «7-й микрорайон» мужчина нашёл кошелек с 94 000 рублей. Свидетелями находки стали его знакомые. Но мужчину это не смутило: он забрал кошелек с деньгами, пообещав очевидцам, что вернет его владельцу. Слово мужчина не сдержал. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Нонка
22 минуты назад
Пустослов прильстился деньгами , соврал в глаза Да разве ж это мужик трепло...
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Костя Сапрыкин
27 минут назад
— КофэлЁк-кофэлёк… Какой кофэлёк? Хэ-хэй-хэ! На, обысси!
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Test
34 минуты назад
кошелек это не миллиард сидеть по полной
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Бабушка Ненила
42 минуты назад
Хочешь посадить соседа? Подкинь ему кошелёк, затраты небольшие, а эффект потрясающий! Да и деньги вернутся при любом раскладе
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Силикатный
44 минуты назад
Камер ещё больше надо в городе , и семьи крепче станут , или не станут
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Ч
44 минуты назад
А как можно найти потерявшего ? Многие могут сочинить легенду о потере .
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Эксперт
51 минуту назад
У меня только один вопрос а в кошельке было еще что то доказывающее что этот кошелек принадлежит конкретному владельцу? Например какие то документы, карточки, подпись владельца? Если нет то как владелец может доказать что кошелек именно его? По номерным знакам купюр если только?
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