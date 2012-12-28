31-летний липчанин нашёл на остановке кошелёк с 94 000 рублей

Свидетелям находки он пообещал найти владельца и вернуть ему деньги, но слово не сдержал.

Прокуратура Советского района Липецка направила в суд уголовное дело 31-летнего липчанина, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба (по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ).По данным следствия, на проезжей части у павильона остановки «7-й микрорайон» мужчина нашёл кошелек с 94 000 рублей. Свидетелями находки стали его знакомые. Но мужчину это не смутило: он забрал кошелек с деньгами, пообещав очевидцам, что вернет его владельцу. Слово мужчина не сдержал. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.