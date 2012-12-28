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Происшествия
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сегодня, 12:26
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31-летний липчанин нашёл на остановке кошелёк с 94 000 рублей
Свидетелям находки он пообещал найти владельца и вернуть ему деньги, но слово не сдержал.
По данным следствия, на проезжей части у павильона остановки «7-й микрорайон» мужчина нашёл кошелек с 94 000 рублей. Свидетелями находки стали его знакомые. Но мужчину это не смутило: он забрал кошелек с деньгами, пообещав очевидцам, что вернет его владельцу. Слово мужчина не сдержал. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
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