В Липецке за пять лет умерло 37 664 человека

За это же время родились 20 028 младенцев.

Официальные демографические данные от Росстата за 2024 год будут опубликованы только летом. Но GOROD48 узнал, что в прошлом году в Липецке родились 3 720, а умерли 6 490 человек. На начало 2025 года население Липецка насчитывало 483 040 человек.Если посмотреть данные за пять последних лет, то за 2020-2024 годы в Липецке умерли 37 664 человека.На смертность повлияла коронавирусная эпидемия, первая волна которой накрыла Липецк весной 2020 года. В том году в Липецке умерло 8 116 человек — на 1 786 больше, чем в 2019-м. В 2021-м в Липецке умерли уже 9 811 человек, в 2022-м, когда эпидемия сошла на нет, — 6 874. В 2023 году умерло 6 373 человека. В 2024-м — 6 490 человек.А рождаемость у нас вне зависимости от всяких внешних факторов уверенно валится в пропасть. За пять последних лет в Липецке родились 20 028 младенцев. Если вычесть их из числа умерших, то получится, что в областном центре за эти пять лет население уменьшилось на 17 636 человек. При это демографическая яма становится глубже с каждым годом: в 2020 году родилось 4 447 малыша, в 2021-м — 4 199, в 2022-м — 3 840, в 2023-м — 3 822, в 2025-м — 3 720. В благополучном 2019-м в Липецке, кстати, увидели свет 4 720 младенцев.