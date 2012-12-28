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сегодня, 14:29
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В Липецке за пять лет умерло 37 664 человека

За это же время родились 20 028 младенцев.

Официальные демографические данные от Росстата за 2024 год будут опубликованы только летом. Но GOROD48 узнал, что в прошлом году в Липецке родились 3 720, а умерли 6 490 человек. На начало 2025 года население Липецка насчитывало 483 040 человек.

Если посмотреть данные за пять последних лет, то за 2020-2024 годы в Липецке умерли 37 664 человека.

На смертность повлияла коронавирусная эпидемия, первая волна которой накрыла Липецк весной 2020 года. В том году в Липецке умерло 8 116 человек — на 1 786 больше, чем в 2019-м. В 2021-м в Липецке умерли уже 9 811 человек, в 2022-м, когда эпидемия сошла на нет, — 6 874. В 2023 году умерло 6 373 человека. В 2024-м — 6 490 человек.

А рождаемость у нас вне зависимости от всяких внешних факторов уверенно валится в пропасть. За пять последних лет в Липецке родились 20 028 младенцев. Если вычесть их из числа умерших, то получится, что в областном центре за эти пять лет население уменьшилось на 17 636 человек. При это демографическая яма становится глубже с каждым годом: в 2020 году родилось 4 447 малыша, в 2021-м — 4 199, в 2022-м — 3 840, в 2023-м — 3 822, в 2025-м — 3 720. В благополучном 2019-м в Липецке, кстати, увидели свет 4 720 младенцев.
демография
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Комментарии (32)

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Как гость
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Сначала новые
Да уж
38 минут назад
В городе детей рожают для развлечения. Они тут от безделья тик-токи снимают, стариков в спину пинают, родителям от них одни проблемы. А в деревнях - для помощи. Нет деревень - нет детей.
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А как
сегодня, 16:11
С такой экологией и наркотиками, которых с каждым годом все больше и больше....
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Нервная мать
сегодня, 16:03
Погодите, сейчас вымрут, родившиеся в 50-60 годы и все! Там не обвал, а бездонная тьма будет. Дожили!
Ответить
Дед
сегодня, 16:02
Еще лет двадцать и никого совсем не будет
Ответить
Гость
сегодня, 15:53
Вся страна так живёт за исключением Москвы Так что это не новость
Ответить
Вопрос
сегодня, 16:00
А Питер плохо живёт?
Ответить
САИ
сегодня, 15:48
Жизнь даётся Богом, вот и получаем то, что заслужили.
Ответить
Лена
сегодня, 15:48
Так хорошо живем что вымераем
Ответить
Иваныч
сегодня, 15:42
Посчитайте сколько денег нужно чтобы ребенка собрать в детсад или школу, заплатить репетиторам и т.д. Вот рожайте и воспитывайте и все вокруг платное.
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!!!!!
сегодня, 16:06
Рожать можно и нужно. Нас вырастила мать двоих без отца. Прямо скажу не в бедности, а в нищете (неумный сосед развалил дом). Мы были не сыты, как многие, одеты как не все. Сейчас так не желают для себя и для детей. Сейчас все хотят всё и сразу. А вообще рожать надо и на жизнь надо смотреть проще.
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Ничего не понимаю
сегодня, 15:34
Благополучная область, лутьшая по всем показателям, уровень жизни и зарплат зашкаливает, где причина?
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Никита
сегодня, 15:31
Какую воду пьем, каким воздухом дышим.Что едим, онкология прет вверх.
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