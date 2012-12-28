Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Врачи: угрозы жизни провалившейся в асфальт беременной и плоду нет
Общество
На избившего начальницу кладовщика полицейские составили административный материал
Происшествия
«Веста» въехала в коммунальный раскоп
Происшествия
19-летняя беременная получила ожоги ног при порыве на сетях горячего водоснабжения
Происшествия
«РИР Энерго» окажет получившей ожоги беременной липчанке необходимую помощь
Происшествия
Липецкая вечЁрка: беременная провалилась в кипяток, избитая подчиненным и повышение тарифов ЖКХ
Общество
При уборке снега погрузчик смял легковушку: со страховой компании и МБУ взыскали более 900 тысяч рублей
Происшествия
В Липецкой области приняты новые меры соцподдержки и повышены административные штрафы
Общество
Мэрия собралась штрафовать концессионера за неприглядный вид трамвайных остановок
Общество
Бывшего налоговика обвиняют в двух преступлениях
Общество
Читать все
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка ушел по собственному желанию
Общество
31-летний липчанин нашёл на остановке кошелёк с 94 000 рублей
Происшествия
Лучше поздно, чем никогда: в бюджете Липецка нашлись деньги на консервацию городских фонтанов
Общество
У 36-летнего липчанина конфисковали «Мазду» за пьяную езду
Происшествия
Ошпарившая ноги в коммунальном порыве 19-летняя беременная липчанка понемногу ходит
Происшествия
В Липецке вывозят на штрафстоянку припаркованные с нарушениями правил автомобили
Общество
Демидовский рельс передан Краеведческому музею
Общество
За попытку сбыта метадона 39-летний мужчина получил 9 лет колонии, его 24-летняя коллега — 6 лет
Происшествия
В Лебедянском округе капитально отремонтировано почти 100 многоквартирных домов
Общество
В Елецком округе почти месяц ищут 78-летнего мужчину
Происшествия
Читать все
Происшествия
310
сегодня, 13:12
2

За попытку сбыта метадона 39-летний мужчина получил 9 лет колонии, его 24-летняя коллега — 6 лет

Мужчина был оптовиком.

Октябрьский районный суд приговорил 39-летнего закладчика к девяти годам колонии строгого режима, его 24-летнюю коллегу — к шести годам колонии общего режима. Мужчина осужден за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета, организованной группой, в крупном размере и особо крупном размере, женщина — за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 7 июля прошлого года мужчина приобрел оптовую партию — 26 граммов наркотиков с метадоном в составе, после чего разместил его в тайнике на одной из улиц Липецка, сообщив координаты тайника своим «кураторам».

Координаты размещенной им «закладки» были переданы женщине. Один грамм наркотиков она после разместила в нескольких закладках в Липецке, а оставшуюся часть хранила при себе, а также у дома для последующего сбыта.

Мужчина также попался на ещё одном эпизоде преступления. 9 октября прошлого года в городе Люберцы Московской области по указанию кураторов он приобрел оптовую партию — 161 грамм наркотиков с метадоном в составе. С ней он приехал в Липецк, после чего был задержан полицейскими, а наркотики изъяты.
наркотики
10
12
0
3
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нонка
сегодня, 13:57
Хорошие срока -пусть будут! А уж если это таборные- тем паче!
Ответить
Стоп наркотик
сегодня, 13:42
Работы не початый край
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить