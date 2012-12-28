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За попытку сбыта метадона 39-летний мужчина получил 9 лет колонии, его 24-летняя коллега — 6 лет
Происшествия
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сегодня, 13:12
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За попытку сбыта метадона 39-летний мужчина получил 9 лет колонии, его 24-летняя коллега — 6 лет
Мужчина был оптовиком.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 7 июля прошлого года мужчина приобрел оптовую партию — 26 граммов наркотиков с метадоном в составе, после чего разместил его в тайнике на одной из улиц Липецка, сообщив координаты тайника своим «кураторам».
Координаты размещенной им «закладки» были переданы женщине. Один грамм наркотиков она после разместила в нескольких закладках в Липецке, а оставшуюся часть хранила при себе, а также у дома для последующего сбыта.
Мужчина также попался на ещё одном эпизоде преступления. 9 октября прошлого года в городе Люберцы Московской области по указанию кураторов он приобрел оптовую партию — 161 грамм наркотиков с метадоном в составе. С ней он приехал в Липецк, после чего был задержан полицейскими, а наркотики изъяты.
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