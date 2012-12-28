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сегодня, 14:53
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В прошлом году были кремированы всего 10 жителей Липецка

Из-за потребностей в местах традиционных захоронений мэрия заказала расширение кладбища в Сселках.

Управление строительства администрации Липецка объявило торги на строительство второго этапа кладбища в Сселках с начальной ценой контракта в 12 миллионов рублей.

Площадь отведенного под новый погост земельного участка — 174 тысячи кв.м. Срок завершения работ — 1 ноября этого года.

Проектом предусмотрена вся необходимая кладбищенская инфраструктура: информационный павильон с туалетом для инвалидов, уличный туалет на два места — «м» и «ж», бак для воды, места под шесть контейнерных площадок, чугунные лавки и урны, дороги и дорожки в асфальте. Под озеленение отведено 24% территории — там посадят 321 липу, 260 берез, 72 клена, 23 ели и 22 ивы — все саженцы будут сажать с комом земли для улучшения приживаемости, а также 350 кустов сирени, белого снежноягодника и венечного чубушника.

Непосредственно под захоронения отведены 76,7 тысячи кв. м, или 44% территории. Если исходить от размера участка под стандартную могилу размером полтора на два с половиной метра и округлить полученные данные до 4 квадратов, то на этом новом участке сселковского кладбища можно предать земле 19 175 умерших.

В прошлом году в Липецке умерли 6 490 человек (в позапрошлом — 6 373). На городских кладбищах — а их 20 в составе МБУ «Ритуальные услуги Липецка» — в том году предали земле порядка 4 000 умерших. Так что можно констатировать, что нового участка кладбища в Сселках хватит на четыре с половиной года. И дальше нужно будет строить новые кладбища или заниматься подзахоронениями в могилы родственников — такое возможно, если с момента предыдущих похорон прошло 15 лет.

Альтернативой традиционным похоронам может быть кремация. В 2019 году руководитель МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин говорил даже о начале разработки проектно-сметной документации на строительство на Ангарском кладбище крематория и колумбария. Цитата: «В Липецке есть потребность в таком способе захоронений. К нам поступают многочисленные просьбы его построить. В Москву и Тулу на кремацию еженедельно в среднем возят 10-15 умерших. В стране сейчас — 26 крематориев, то есть по одному — на пять миллионов жителей. В то же время в Европе один крематорий приходится на 300 тысяч человек».

Сейчас таких планов у руководства МБУ нет. По словам Евгения Лепекина, в прошлом году были кремированы всего 10 умерших.
кладбище
смертность
крематорий
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Комментарии (30)

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Как гость
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Сначала новые
Горожанка
сегодня, 18:34
Люди, что у Вас в головах? Не приведи Господи, чтобы не похороны, а крематорий!
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жуть-жуткая
сегодня, 18:15
Можно подумать, что кремацию будут бесплатно проводить?!
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!
сегодня, 16:57
Участка кладбища хватит на четыре с половиной года. А под захоронение отведено всего 44% территории. Где логика? И если пытаются равняться на Европу - где там видели леса на кладбищах? А у нас - четверть территории озеленяется. Это кладбище или парк? А листву кто убирать будет? Могут ли у нас с головой дружить?
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Липчанка
41 минуту назад
Да, много отведено места под озеленение, зачем??? Цена земли, а потом и места, обойдется родственникам за приличную сумму. А крематорий надо, последнее желания умирающего человека надо выполнять...
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гость
сегодня, 17:14
Деревьев на кладбище много не надо. От травы могилы убирать не все охотно регулярно приходят. Сплошной бурелом. Окинешь взглядом - убирается всего процентов 10.
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Липчанин
сегодня, 16:48
Насчет разрешения на подзахоронение - слишком дорогостоящая услуга.
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65+
сегодня, 16:42
Почему в Липецке не построить крематорий ? И вернутся к традиционному кремированию как было на Руси до христианства , к истиной нашей традиции развеять прах в реке .
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Никадим
сегодня, 17:45
Согласен
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Галя
сегодня, 16:19
Считаю не так важно где кладбище в Борино ,в Сселках или Косыревке уж пару-раз в год можно съездить хоть на Воронеж.
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липчанка
сегодня, 16:58
Люди обленились. Убирают очень редко, очень плохо. Большинство могил заросшие, межрядья не убираются. Простительно когда некому, а так просто стыдно и жутко за православных.Часто наваливают траву на могилы, у которых нет хозяев; бросают траву на другие межрядья, лень донести до свалки.
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Елена
сегодня, 16:18
Я пожилой человек, православная. Дети живут в других городах. И я считаю, что лучшим вариантом будет кремирование, чтобы никаких уборок на могиле, никаких покрасок оградок. Мне это не нужно будет. А дети видео со мной посмотрят, фотографии. Не забудут.
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Алекс
сегодня, 19:38
Согласен . В моё роду уже нет четверых и всех кремировали. Очень удобно и дешевле обошлось чем погребения. А что касается памяти так это от воспитания зависит. Всем долгих лет!
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GENA
сегодня, 16:08
Когда человек умирает, звонишь в скорую. Ещё скорая не приехала, а уже коршуны налетают, стучат в дверь. "Мы возьмёмся за ваши похороны подешевле!" Люди в стрессе не думают и соглашаются, а потом огорчаются ценнику.
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Нервная мать
сегодня, 15:59
Кремация- не по православным канонам. Для атеистов может и хорошо. Раньше помогали друг другу хоронить: сами мыли, сами могилу копали. А сейчас один бизнес. Минимальная стоимость еще 2 года назад была 50000 рублей. А сейчас страшно представить. Родиться- платно, умереть- платно. Бесплатно только работаем и живем.
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Горожанин
сегодня, 18:59
Не угадала, мать! Бесплатно только работаем. Живем очень даже платно. За каждый шаг платим. Следующая стадия - будем платить за каждый вздох.
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Никадим
сегодня, 16:31
Это по христианским канонам начали людей ложить в землю и при чем здесь атеисты
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липчанка
сегодня, 16:14
Моду взяли, кому-то это выгодно. Я троих близких родственников хоронила из дому. А сейчас покойного так и спешат отправить или в морг или в церковь. Обленились самим позаботиться даже в просторных квартирах.
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Nata
сегодня, 15:50
Крематорий очень нужен
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