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Общество
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сегодня, 14:53
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В прошлом году были кремированы всего 10 жителей Липецка
Из-за потребностей в местах традиционных захоронений мэрия заказала расширение кладбища в Сселках.
Площадь отведенного под новый погост земельного участка — 174 тысячи кв.м. Срок завершения работ — 1 ноября этого года.
Проектом предусмотрена вся необходимая кладбищенская инфраструктура: информационный павильон с туалетом для инвалидов, уличный туалет на два места — «м» и «ж», бак для воды, места под шесть контейнерных площадок, чугунные лавки и урны, дороги и дорожки в асфальте. Под озеленение отведено 24% территории — там посадят 321 липу, 260 берез, 72 клена, 23 ели и 22 ивы — все саженцы будут сажать с комом земли для улучшения приживаемости, а также 350 кустов сирени, белого снежноягодника и венечного чубушника.
Непосредственно под захоронения отведены 76,7 тысячи кв. м, или 44% территории. Если исходить от размера участка под стандартную могилу размером полтора на два с половиной метра и округлить полученные данные до 4 квадратов, то на этом новом участке сселковского кладбища можно предать земле 19 175 умерших.
В прошлом году в Липецке умерли 6 490 человек (в позапрошлом — 6 373). На городских кладбищах — а их 20 в составе МБУ «Ритуальные услуги Липецка» — в том году предали земле порядка 4 000 умерших. Так что можно констатировать, что нового участка кладбища в Сселках хватит на четыре с половиной года. И дальше нужно будет строить новые кладбища или заниматься подзахоронениями в могилы родственников — такое возможно, если с момента предыдущих похорон прошло 15 лет.
Альтернативой традиционным похоронам может быть кремация. В 2019 году руководитель МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин говорил даже о начале разработки проектно-сметной документации на строительство на Ангарском кладбище крематория и колумбария. Цитата: «В Липецке есть потребность в таком способе захоронений. К нам поступают многочисленные просьбы его построить. В Москву и Тулу на кремацию еженедельно в среднем возят 10-15 умерших. В стране сейчас — 26 крематориев, то есть по одному — на пять миллионов жителей. В то же время в Европе один крематорий приходится на 300 тысяч человек».
Сейчас таких планов у руководства МБУ нет. По словам Евгения Лепекина, в прошлом году были кремированы всего 10 умерших.
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