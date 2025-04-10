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2785
10.04.2025 17:00
56

Владимир Сериков: медвуз — это закрытие собственных потребностей в кадрах и привлечение молодежи из других регионов

Депутаты выделили средства на его обустройство.

Сегодня сессия Липецкого областного Совета утвердила изменения в бюджете региона. За счет за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета он вырос на 856 миллионов рублей.

О, том, как правительство области, переспределило бюджет депутатам рассказывала и. о. министра финансов Липецкой области Светлана Володина. В этой должности она сменила  Вячеслава Щеглеватых, более 30 лет возглавлявшего финансовый блок региона.




 — Вашим предшественником была установлена очень высокая планка. Удачи, — сказал Светлане Володиной спикер Владимир Сериков.

Более 174 миллионов из бюджета области решено направить на дополнительные выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы и сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Около 74 миллионов рублей — на обустройство камерами видеонаблюдения районов ЛТЗ, НЛМК, Сокол, Рудник. Около 73 миллионов рублей — на капитальный ремонт водозабора в Ельце. Еще 327 миллионов рублей будут потрачены на обустройство очистными сооружениями и ливневкой автомобильной дороги Елецкой экономической зоны. Более 179 миллионов рублей — на обустройство нового медицинского вуза. В регионе создается автономная некоммерческая организация «Медицина. Образование. Развитие».

 — Основными видами деятельности организации станет разработка, сопровождение и реализация проектов и инициатив для создания условий по подготовке медицинских кадров. Разработка и поддержка новых идей и лучших практик в сфере здравоохранения, — рассказала депутатам Светлана Володина.

Выделение денег на медицинский вуз вызвало оживленную дискуссию среди депутатов.

 — Если бы создание медицинского вуза решило проблему нехватки узких специалистов в системе здравоохранения, естественно, мы бы поддержали эти начинания. Но рядом есть несколько медицинских вузов в Воронеже, Рязани и Курске и там точно такой же дефицит узких специалистов в государственных учреждениях здравоохранения, — высказал свою точку зрения депутат Сергей Токарев.

— Все мы понимаем, что получив образование в крупных городах молодежь не стремится возвращаться в родной регион, а уж тем более работать в сельской медицине. Выпускники еще в процессе обучения стараются закрепиться в крупных городах, начать карьеру там. Если говорить о соседних регионах, в которых есть медицинские вузы — большой процент выпускников остается в этих регионах. В Воронежской области устроиться в государственное медучреждение довольно проблематично. Я поддерживаю инициативу выделения бюджетных средств на такое важное и нужное дело в нашей области, — заявила депутат Ирина Долгих.

— Все регионы находятся в конкурентной борьбе за медицинские кадры. Наличие собственного медвуза принципиально будет выделять Липецкую область среди других. Решается и еще одна задача — мы таким образом сможем не только сохранять молодежь, но и привлекать ее из других субъектов, в которых медицинского вуза нет. Профессия врача престижная и востребованная. Здесь решается несколько задач — как закрытие собственных потребностей в кадрах, так и привлечение молодежи из регионов, — отметил председатель Липецкого областного Совета Владимир Сериков.

В результате депутаты большинством голосов одобрили изменения в бюджет

С учетом этих изменений бюджет 2025 года по доходам составит 104 миллиарда 735 миллионов рублей, по расходам — 133 миллиарда 802 миллиона рублей.

Уже по традиции депутаты расширили льготы для участников СВО и членов их семей. До недавнего времени единовременную выплату при ранении могли получить только участники СВО с российским гражданством. Это ограничение отменено.

Также областной Совет расширил категорию близких военнослужащего, которые имеют право на единовременную выплату в случае его гибели. В нее включены те, факт родства с погибшим которых установил суд уже после смерти военного. Это иждивенцы, дети и фактические воспитатели военнослужащего.

Кроме того, принят новый закон о предоставлении бесплатных земельных участков ветеранам СВО. Теперь место земли они могут получить компенсацию — 250 тысяч рублей, эта выплата будет ежегодно индексироваться.

А еще депутаты усилили контроль над работой аттракционов, вснеся изменения в закон «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Липецкой области».

Они позволят гостехинспекторам выдавать владельцам аттракционов предписания, где будут указаны все недочеты и сроки, в которые их нужно устранить.

В Липецкой области постоянно действуют 117 аттракционов и более 100 временно регистрируются в праздники. За последние два года количество нарушений при их эксплуатации и количество выданных предостережений выросло на 600%. В 2022 году было всего три, а в 2024 — 25.

медвуз
сессиия облсовета
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Комментарии (56)

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Сначала новые
горожанин
вчера, 16:07
правильно надо брать в аренду у предпринимателя Бадикова ЦУМ и платить ему звонкой монетой
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Читатель
вчера, 14:34
медицинский вуз нужен и главное начало положено, всё со временем образуется, сколько можно экономистов и журналистов готовить, пора уже размещать на крыше здания современную вывеску с названием медвуза, чтобы молодежь знала и задумывалась о поступлении, молодец Артамонов
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Эх
вчера, 10:46
Меня родители учили как? Сначала доделай одно дело, потом принимайся за второе. Так и делаю всю жизнь. Жаль, что другие родители своих детей этому не учили. Поликлинику на Советской когда откроете, товарищи дорогие? Стоит, закрытая, и никому, получаем, до неё дела нет.
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zzloyzz
вчера, 10:34
Обычных терапевтов не хватает. Где брать преподавателей в такой ВУЗ?
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Липчанин
вчера, 09:42
Да, уж , закроет потребности! Что-то пед. вузы Липецка и Ельца не закрывают потребности в учителях.
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смех
вчера, 08:15
Худграф педа , в здании бывшей общаги. Никого не волнует .)))))))
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Интересно
вчера, 08:14
Здание на Неделина, недострой на склоне , чем не подошло для вуза ????
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Ваш тренер
вчера, 00:14
Здание гостиницы Меркурий лучше будет для мед.вуза ,чем ЦУМ... Там надо институт открывать.
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О
10.04.2025 23:52
Кто будет преподавать? Где набрать в Липецке хороший преподавательский состав?
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верните ЦУМ !
10.04.2025 22:47
Требуем открыть в здании продуктовый супермаркет ! Жители.
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