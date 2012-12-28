Неврологи спасли 30-летнюю многодетную мать, пережившую инсульт на третий день после родов

Женщина готовится к выписке.

Неврологи областной клинической больницы спасли 30-летнюю многодетную мать, у которой на третий день после родов случился инсульт.«30-летняя Елена родила третьего ребенка. На свет появилась девочка. Дома маму с малышкой ждали два мальчика. Но на третий день после родов Елене стало плохо. Оказалось, это инсульт. Молодую маму из перинатального центра экстренно перевели в областную клиническую больницу. Там неврологи оказали ей всю необходимую помощь», — рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Новорожденную дочку Елены уже выписали — она дома с отцом. Сейчас к выписке готовится и мама, теперь ей предстоит реабилитация.