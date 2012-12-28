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42 минуты назад

При уборке снега погрузчик смял легковушку: со страховой компании и МБУ взыскали более 900 тысяч рублей

При движении задним ходом погрузчик «Амкодор» наехал на автомобиль «Опель Мокка».

Елецкий городской суд рассмотрел иск о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП: в феврале этого года убиравший снег водитель погрузчика «Амкодор» МБУ «Благоустройство» при движении задним ходом наехал на стоящий автомобиль «Опель Мокка».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cтраховая компания выплатила владелице легковушки 187 тысяч рублей. Но этой суммы оказалось недостаточно для восстановления машины. Собственник «Опеля» привлекла независимого эксперта-техника. Он оценил рыночную стоимость восстановительного ремонта в 505,6 тысячи рублей.

В результате решением суда со страховой компании взысканы 792,5 тысячи рублей. В эту сумму вошли убытки в 213 тысяч рублей, неустойка в 400 тысяч рублей, штраф в 137,4 тысяч рублей, компенсация морального вреда в 10 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 23,4 тысячи рублей и расходы по оплате досудебной оценки в размере 8,7 тысяч рублей.

С МБУ «Благоустройство» взысканы 121,4 тысячи рублей, в том числе разница между ущербом и страховой выплатой — 105,6 тысячи рублей и судебные расходы в 15,8 тысячи рублей — всего 121,4 тысячи рублей.
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