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сегодня, 15:42
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«Возьми ипотеку на 30 лет и плавай в дерьме»

Жители «Взлетного» снова жалуются на затопленный подвал. В мэрии сообщили, что направили соответствующее предписание управляющей компании.

Сегодня в редакцию GOROD48 пришёл очередной крик о помощи из микрорайона «Взлетный».

— 10 апреля. Прямо сейчас топит дом №2 по улице Фурсова. С момента прошлой публикации мер не принято. Как мы понимаем, сейчас дальше польется все в дом №1 по улице Саунина. Сегодня ещё какое-то устройство сработало, как бы там не замкнуло все! Ведь в подвале и электрощитовая находится... Возьми ипотеку на 30 лет и плавай в дерьме! — Возмущаются жильцы дома.

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О проблемах этого дома мы рассказывали недавно: 5 апреля подвал также был залит водой и канализационными стоками. Сегодня воды в подвале снова очень много и она продолжат прибывать.

Этот дом — соседний с  домом №1 по улице Саунина, в котором подвал тоже заливает водой и МЧС на днях выдало предписание УК устранить нарушение и оборудовать его как укрытие на случай воздушных атак. Такие же жалобы поступают из дома №6 по улице Фурсова.

А 6 апреля жильцы нескольких домов собрались для того, чтобы записать видеоролик о своих проблемах, адресованный городским и областным властям.

В понедельник 7 апреля вышла очередная публикация о проблемах «Взлётного»: жильцы трех домов во «Взлетном» собрали 50 подписей под коллективным обращением. Тогда же GOROD48 отправил запрос в мэрию о просьбой дать комментарий по сложившейся ситуации и о мерах по решению проблемы.

Ответ пришёл такой: «В настоящее время, как и на момент передачи имущества в собственность, КНС и сети водоотведения находились в рабочем состоянии. Следует отметить, что жильцы дома по указанным адресам используют сеть водоотведения не по назначению, так как из приёмной камеры КНС постоянно устраняют многочисленный бытовой мусор, тряпки, полиэтилен и прочее. Что касается вопроса хозяйственно-бытовых стоков в подвальных помещениях домов, то департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецк направлено письмо в УК «Гостиная» о необходимости приведения подвалов в нормативное состояние, а также размещения на входных группах домов информации о необходимости соблюдения правил пользования внутридомовой системой водоотведения».
ЖКХ
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Комментарии (28)

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Как гость
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Сначала новые
Олег
18 минут назад
А застройщик, или кто там ответственный, когда посылает всяких бедолаг писать ересь в комментариях, не думает о том, что ему ещё целый дом рядом продавать придётся? И вообще, дальше как-то вести свою деятельность. Как насчёт испорченной репутации, антирекламы? Или он думает, что кругом идиоты? Они обязательно поверят ему, что именно в этом доме заселились какие-то недоразвитые. А в доме рядом будет все хорошо. И купят там квартиру.
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Клейменов
34 минуты назад
как всегда отписка и как всегда виноваты жители!
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правильно
36 минут назад
у кого стоит мусорное ведро в туалете??? все сами туда кидаете. так вам и надо!
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Прокурор
27 минут назад
Сколько в Вас всего. Ужас. Здоровья Вам
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Вопрос к жителям?
41 минуту назад
А где были ваши мозги когда вы в этих помойках ипотеки оформляли?
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С Елецкое
51 минуту назад
Ул Зеленая , асфальт гарантийный весь трещинами пошел , где бурили лунки для экспертизы , он как новый
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Ентот пэтриот
53 минуты назад
Ну вы что, вчера родились? Плаваем и будем плавать.
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Житель дома
сегодня, 16:39
Застройщик недобросовестный!Всем давно известно что все подкупные!жизнь конечно бумеранг,сам себе под нос срет
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Гость
сегодня, 16:37
А главное то что и ещё 3 дома которые тоже затапливает не могут пользоваться канализацией, и бросают туда всё подряд? А может все таки обратится к Краснову в Москву?
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Костья
сегодня, 16:35
Хоть бы уважали наш труд. Это ведь нам всё из камеры вычищать.
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Аноним
сегодня, 16:33
Сколько тут интересно людей которые от застройщика пытаются его оправдывать. Если нада сделаем экспертизу и засудим ДСК. Признайте свои просчеты и подчините дороже выйдет потом после того как все выяснится. И все ваши схемы тоже раскроются. Кто че и по чем
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