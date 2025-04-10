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Общество
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сегодня, 15:42
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«Возьми ипотеку на 30 лет и плавай в дерьме»
Жители «Взлетного» снова жалуются на затопленный подвал. В мэрии сообщили, что направили соответствующее предписание управляющей компании.
— 10 апреля. Прямо сейчас топит дом №2 по улице Фурсова. С момента прошлой публикации мер не принято. Как мы понимаем, сейчас дальше польется все в дом №1 по улице Саунина. Сегодня ещё какое-то устройство сработало, как бы там не замкнуло все! Ведь в подвале и электрощитовая находится... Возьми ипотеку на 30 лет и плавай в дерьме! — Возмущаются жильцы дома.
О проблемах этого дома мы рассказывали недавно: 5 апреля подвал также был залит водой и канализационными стоками. Сегодня воды в подвале снова очень много и она продолжат прибывать.
Этот дом — соседний с домом №1 по улице Саунина, в котором подвал тоже заливает водой и МЧС на днях выдало предписание УК устранить нарушение и оборудовать его как укрытие на случай воздушных атак. Такие же жалобы поступают из дома №6 по улице Фурсова.
А 6 апреля жильцы нескольких домов собрались для того, чтобы записать видеоролик о своих проблемах, адресованный городским и областным властям.
В понедельник 7 апреля вышла очередная публикация о проблемах «Взлётного»: жильцы трех домов во «Взлетном» собрали 50 подписей под коллективным обращением. Тогда же GOROD48 отправил запрос в мэрию о просьбой дать комментарий по сложившейся ситуации и о мерах по решению проблемы.
Ответ пришёл такой: «В настоящее время, как и на момент передачи имущества в собственность, КНС и сети водоотведения находились в рабочем состоянии. Следует отметить, что жильцы дома по указанным адресам используют сеть водоотведения не по назначению, так как из приёмной камеры КНС постоянно устраняют многочисленный бытовой мусор, тряпки, полиэтилен и прочее. Что касается вопроса хозяйственно-бытовых стоков в подвальных помещениях домов, то департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецк направлено письмо в УК «Гостиная» о необходимости приведения подвалов в нормативное состояние, а также размещения на входных группах домов информации о необходимости соблюдения правил пользования внутридомовой системой водоотведения».
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