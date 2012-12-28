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сегодня, 16:49
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Не пей с кем попало: 17-летний и 21-летний приятели украли карту у жены участника СВО и потратили 234 000 рублей

Пока муж был на СВО, женщина познакомилась с парнями в магазине и опрометчиво сразу согласилась на приглашение в гости.

В Октябрьский районный суд Липецка направлено уголовное дело 18-летнего парня, которого обвиняют в краже денег с банковской карты участника СВО (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ). На момент преступления он был ещё несовершеннолетним.

По версии следствия, осенью прошлого года в 15-м микрорайоне 17-летний парень и его 21-летний знакомый познакомились в магазине с 38-летней липчанкой, и сразу после знакомства все вместе пошли выпивать в квартире 21-летнего парня. Там приятели украли у женщины банковскую карту, принадлежащую её мужу, проходящему службу в зоне СВО.

В течение следующей ночи парни пустили во все тяжкие за чужой счёт: они расплачивались украденной картой в магазинах и снимали наличные в банкоматах. В общей общей сложности успели потратить и снять больше 234 тысяч рублей.

Но на утро жена участника СВО обнаружила пропажу денег с банковской карты и обратилась в полицию. Её новых знакомых быстро нашли.

Теперь уже 18-летнего парня ждёт суд. Уголовное дело в отношении его старшего приятеля выделено в отдельное производство — сейчас он сам служит в армии.

Санкции вменяемой липчанам статьи — до шести лет лишения свободы.
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Комментарии (25)

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Сначала новые
Антон
30 минут назад
В этой новости прекрасно всё !!! Даже добавить нечего, разве только что про в конец оскотинившийся народ.... Дамочке отдельное "браво".
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Фунтик
50 минут назад
Зачем разводиться? Денежки капают, кураж есть.
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За
51 минуту назад
Любовь надо платить
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Закон суров
сегодня, 19:35
Дамочке что будет за спаивание несовершеннолетних? Ему сейчас допустим 18, но деяние он совершал несовершеннолетним, а не было ли развратных действий со стороны дамы 38 лет в сторону малолетнего гражданина РФ?
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Блондинка
сегодня, 19:02
Неужели не разведутся?
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Блондинке
сегодня, 19:39
А зачем разводиться то? Воров нашли, деньги вернули.
Ответить
Соседка
сегодня, 19:01
Высокие отношения!Не доплюнешь!
Ответить
да уж
сегодня, 18:46
Жаль мужа.... Что происходит с женами...,видимо ещё и не работает.
Ответить
эх
сегодня, 18:41
во как переживает бедненькая
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О
сегодня, 18:23
И с кем не попало не пей!
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О
сегодня, 18:22
Женщина опрометчиво сразу согласилась в гости к 2 парням? Неопрометчиво было бы потом их навестить, пока муж Родину защищает и содержит такую жену?
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