Не пей с кем попало: 17-летний и 21-летний приятели украли карту у жены участника СВО и потратили 234 000 рублей

Пока муж был на СВО, женщина познакомилась с парнями в магазине и опрометчиво сразу согласилась на приглашение в гости.

В Октябрьский районный суд Липецка направлено уголовное дело 18-летнего парня, которого обвиняют в краже денег с банковской карты участника СВО (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ). На момент преступления он был ещё несовершеннолетним.По версии следствия, осенью прошлого года в 15-м микрорайоне 17-летний парень и его 21-летний знакомый познакомились в магазине с 38-летней липчанкой, и сразу после знакомства все вместе пошли выпивать в квартире 21-летнего парня. Там приятели украли у женщины банковскую карту, принадлежащую её мужу, проходящему службу в зоне СВО.В течение следующей ночи парни пустили во все тяжкие за чужой счёт: они расплачивались украденной картой в магазинах и снимали наличные в банкоматах. В общей общей сложности успели потратить и снять больше 234 тысяч рублей.Но на утро жена участника СВО обнаружила пропажу денег с банковской карты и обратилась в полицию. Её новых знакомых быстро нашли.Теперь уже 18-летнего парня ждёт суд. Уголовное дело в отношении его старшего приятеля выделено в отдельное производство — сейчас он сам служит в армии.Санкции вменяемой липчанам статьи — до шести лет лишения свободы.