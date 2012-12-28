77-летняя пенсионерка заплатит 10 000 рублей за оскорбление выгуливающей собаку 16-летней соседки
Не пей с кем попало: 17-летний и 21-летний приятели украли карту у жены участника СВО и потратили 234 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 16:49
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Не пей с кем попало: 17-летний и 21-летний приятели украли карту у жены участника СВО и потратили 234 000 рублей
Пока муж был на СВО, женщина познакомилась с парнями в магазине и опрометчиво сразу согласилась на приглашение в гости.
По версии следствия, осенью прошлого года в 15-м микрорайоне 17-летний парень и его 21-летний знакомый познакомились в магазине с 38-летней липчанкой, и сразу после знакомства все вместе пошли выпивать в квартире 21-летнего парня. Там приятели украли у женщины банковскую карту, принадлежащую её мужу, проходящему службу в зоне СВО.
В течение следующей ночи парни пустили во все тяжкие за чужой счёт: они расплачивались украденной картой в магазинах и снимали наличные в банкоматах. В общей общей сложности успели потратить и снять больше 234 тысяч рублей.
Но на утро жена участника СВО обнаружила пропажу денег с банковской карты и обратилась в полицию. Её новых знакомых быстро нашли.
Теперь уже 18-летнего парня ждёт суд. Уголовное дело в отношении его старшего приятеля выделено в отдельное производство — сейчас он сам служит в армии.
Санкции вменяемой липчанам статьи — до шести лет лишения свободы.
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