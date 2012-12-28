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Происшествия
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38 минут назад
В Елецком округе почти месяц ищут 78-летнего мужчину
Ещё 9 октября Владимир Шершнев приехал на машине на дачу и пропал.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в тот же вечер вслед за пенсионером на дачу приехали его родственники и обнаружили там автомобиль, а Владимира Шершнева нигде не было. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего без вести: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Мужчина был одет в коричневую куртку, темно-синюю рубашку в клетку, серую футболку, обут в черные сапоги.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о пропавшем, позвонить в дежурную часть ОМВД России «Елецкий» по телефонам: 8(47467)2-45-20, 02, 112.
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