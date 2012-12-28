В Елецком округе почти месяц ищут 78-летнего мужчину

Ещё 9 октября Владимир Шершнев приехал на машине на дачу и пропал.

В Елецком округе разыскивают 78-летнего Владимира Шершнева, который ещё 9 октября уехал на своей машине из Ельца на дачу в деревню Красный Куст и пропал.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в тот же вечер вслед за пенсионером на дачу приехали его родственники и обнаружили там автомобиль, а Владимира Шершнева нигде не было. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы пропавшего без вести: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Мужчина был одет в коричневую куртку, темно-синюю рубашку в клетку, серую футболку, обут в черные сапоги.Полиция просит всех, кто располагает информацией о пропавшем, позвонить в дежурную часть ОМВД России «Елецкий» по телефонам: 8(47467)2-45-20, 02, 112.