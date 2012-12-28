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Происшествия
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сегодня, 15:42
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Рецидивист до смерти избил 35-летнего мужчину черенком от лопаты
Черенок даже разломился на пять частей. На следующий день избитый умер в больнице.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 7 июля прошлого года в Ельце в больнице от открытой черепно-мозговой травмы скончался 39-летний мужчина. Выяснилось, что накануне днём он выпивал в частном доме в переулке Второй Ламской, поссорился с собутыльником и в ходе конфликта тот схватил деревянный черенок от лопаты.
Черенком 35-летний рецидивист нанёс 39-летнему приятелю не менее 29 ударов по голове, рукам, ногам и туловищу.
После обидчик сам вызвал «Скорую помощь», а разломившийся на пять частей черенок выбросил в кусты около дома. Медикам он сообщил, что его приятель неудачно упал.
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