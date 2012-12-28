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сегодня, 15:42
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Рецидивист до смерти избил 35-летнего мужчину черенком от лопаты

Черенок даже разломился на пять частей. На следующий день избитый умер в больнице.

Елецкий городской суд приговорил 35-летнего мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за смертельное избиение собутыльника черенком от лопаты. Мужчину осудили по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Причём ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 7 июля прошлого года в Ельце в больнице от открытой черепно-мозговой травмы скончался 39-летний мужчина. Выяснилось, что накануне днём он выпивал в частном доме в переулке Второй Ламской, поссорился с собутыльником и в ходе конфликта тот схватил деревянный черенок от лопаты.

Черенком 35-летний рецидивист нанёс 39-летнему приятелю не менее 29 ударов по голове, рукам, ногам и туловищу.

После обидчик сам вызвал «Скорую помощь», а разломившийся на пять частей черенок выбросил в кусты около дома. Медикам он сообщил, что его приятель неудачно упал.
конфликт
побои
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Вопрос к сми
26 минут назад
По телевизору фильмы про бандитов и агрессию перестаньте показывать. Больше адекватных программ. Возможно все будет налаживаться, но уже не факт. Слишком все запущено.
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Преображенский
сегодня, 18:22
Так кто и кого бил черенком,35 летний 39 летнего,или наоборот,и кто на ком стоял?
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Александр Н.
сегодня, 17:51
Восемь лет за убийство, причём рецидив,не маловато будет, выйдет и снова за своё.
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знающий
сегодня, 15:51
Один другого убивал, но убил по неосторожности??? Как такое возможно???? Что за нелепые формулировки? Когда толкнул человека, а он упал и умер, возможна неосторожность, а убивать неосторожно, по -моему это бред!!!
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