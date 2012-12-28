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сегодня, 15:51
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Пьяный мужчина жестоко избил сестру

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Тербунах будут судить 44-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком избиении сестры.

«По версии следствия, 29 декабря прошлого года пьяный мужчина поссорился с сестрой и ударил её рукой в лицо. Затем взял ее за ворот одежды и бросил на тумбочку, из-за чего женщина ударилась затылком об угол мебели. Здоровью потерпевшей был причинён тяжкий вред», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Действия мужчины квалифицированы следствием по части первой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Безмасочник
сегодня, 18:18
Жизнь по принципу: бей своих, чтобы чужие боялись!
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не-а чё
сегодня, 18:00
Родня, чё.
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