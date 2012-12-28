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сегодня, 17:52
41

Избивший сожительницу в подъезде на Мистюкова подозревается в покушении на убийство

35-летнему мужчине избрали меру пресечения на время следствия.

Избивший сожительницу в подъезде на улице Мистюкова 35-летний липчанин подозревается в покушении на убийство. Сегодня Октябрьский районный суд Липецка избрал ему меру пресечения на время следствия — запрет определенных действий на два месяца. Об этом сообщили в судебной системе области.

На свою сожительницу липчанин напал вечером 6 апреля. Женщину он жестоко избивал руками и ногами прямо под камерой наблюдения, судя по ее записи — 14 минут.


7 апреля фрагменты записи опубликовали в соцсетях. В этот же день мужчину доставили в отдел полиции №7 для разбирательства. При опросе он отрицал, что бил сожительницу.  


8 апреля СК начал доследственную проверку информации об избиении женщины. Как сообщала пресс-служба регионального Следкома, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

покушение на убийство
избиение
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Комментарии (41)

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Как гость
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Сначала новые
Естественный отбор
53 минуты назад
Так сильно дубасить "за просто так" врятли возможно. Может имела место быть измена?.....
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Ну
44 минуты назад
и что за измену надо убивать? Только в тюрьму. Может посидит, подумает и что-то в голове поменяется. А так от него ждать только убийства. Жалости нет вообще.
Ответить
Гость
44 минуты назад
Измена-это повод для развода , а не оправдания садизма и убийства.
Ответить
Гость
57 минут назад
Этого садиста танцующего на голове жертвы нужно крепко и надолго запереть. В нем человеческого только одна оболочка. Он опасен для окружающих.
Ответить
Ясно
сегодня, 21:12
Другие ему не дают, а эта бесит и раздражает - оттуда и агрессия такая! Ничего нового, к сожалению.
Ответить
Тоже мать
сегодня, 21:10
А кто-то в этот момент рискует жизнью, защищая и этого в том числе! Жесть
Ответить
Угу
сегодня, 21:08
Покажите этого героя всем, чтобы ни у одной дамы не возникло желание с ним "строитт" Семью
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7
сегодня, 21:05
Вот, насколько, этот тип, маргинал? А, я, не бил, видеосъёмка имеется, он, свое, я, не бил, там, от мозга, осталась только корочка, не кора, а корочка, засохшая
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Гостья
сегодня, 21:02
А если бы не было камер, а если бы видео не попало в интернет... Очень жестокий мужчина ! Изолировать от общества!
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Нет
сегодня, 21:00
Это, у них, любовные игры, опять врывается весна и созрели семена(сектор Газа), кто помнит
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Автолорд
22 минуты назад
Нет у сектора такой песни. Это у фактора было
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Жительница
сегодня, 20:45
Нужно запись на РЕН-ТВ отправить, что на записи инопланетяне бьют женщину. Или битву экстрасенсов... Фантом, не иначе!
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Не святой Валентин
сегодня, 20:26
Это каким зверем надо быть? Подъезд уже весь залит кровью, а он продолжает по голове ей ногами скакать!
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