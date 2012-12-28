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Происшествия
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сегодня, 17:52
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Избивший сожительницу в подъезде на Мистюкова подозревается в покушении на убийство
35-летнему мужчине избрали меру пресечения на время следствия.
На свою сожительницу липчанин напал вечером 6 апреля. Женщину он жестоко избивал руками и ногами прямо под камерой наблюдения, судя по ее записи — 14 минут.
7 апреля фрагменты записи опубликовали в соцсетях. В этот же день мужчину доставили в отдел полиции №7 для разбирательства. При опросе он отрицал, что бил сожительницу.
8 апреля СК начал доследственную проверку информации об избиении женщины. Как сообщала пресс-служба регионального Следкома, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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