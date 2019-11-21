В Липецке хотят построить крематорий

Руководитель муниципального учреждения «Ритуальные услуги» сообщил о желании построить печь на Ангарском кладбище, а также пригласил заказчиков приобретать абонементы на уборку могил.

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Сегодня в Липецком городском Совете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию председатель департамента о результатах деятельности МБУ «Ритуальные услуги» отчитался его руководитель Евгений Лепекин.Евгений Лепекин сообщил, что муниципальная ритуальная служба из бюджета Липецка на выполнение муниципального задания получила в 2018 году 41,3 млн рублей. Эти деньги были потрачены на содержание и благоустройство 19 городских кладбищ (снос аварийных деревьев, покосы травы, вывоз мусора, механизированную уборку проездов от снега, завоз воды и песка). Но муниципальные похоронщики и сами не плошали, заработав за прошлый год 43 млн рублей (правда, по сравнению с 2017 годом выручка от платной деятельности в МБУ упала на 3,5 миллиона).Так, гражданам в прошлом году продали всего 861 гроб - на 134 домовины меньше, чем в позапрошлом. Это сократило доходы организации на 650 тысяч рублей. А вот с еловыми и пластиковыми венками - совершенно обратная ситуация: скорбящие граждане купили этого товара больше на 324 тысячи рублей, или 8121 штуку. В прошлом году липчане купили у муниципальных ритуальщиков 36 памятников из натурального камня (на 5 меньше, чем годом ранее) и 5 памятников из каменной крошки (минус 10 по сравнению с итогами работы в 2017 году). Сотрудники МБУ забальзамировали 539 умерших липчан, оказали 539 услуг по захоронению, выкопали 596 могил.На снижение доходов муниципальных ритуальщиков сказывается тот факт, что их конкуренты из частных лавочек предпочитают рыть могилы вручную, без найма трактора.По словам Евгения Лепекина, перед его предприятием открываются блестящие перспективы.- Наша стратегия настроена на увеличение производственных показателей. Так, мы видим положительную динамику по венкам. В прошлом году мы реализовали их больше, чем в 2017 году, на 643 тысячи рублей. Мы ввели новую муниципальную услугу - аренду траурного зала. Мы заключили коллективные договоры с АО «ЛГЭК», ПАО «Новолипецкий комбинат», областным центром реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» и липецким домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Спектр наших услуг широк и разнообразен. Уровень сервиса и обслуживания отвечает самым высоким требованиям, - отметил главный ритуальщик мэрии.Евгений Лепекин пообещал депутатам создать представительства МБУ во всех районах области (сейчас доля этого предприятии на рынке погребальных услуг Липецка невелика, и составляет 14,5%). Более того, вскоре муниципальные ритуальщики готовы предложить свои услуги в некоторых других регионах страны. Для привлечения клиентов в офисе МБУ установили монитор для демонстрации промороликов. В целях привлечения покупателей и заказчиков «активно применяются акции на абонементы по благоустройству захоронений, установку оград и памятников». Также в этом году МБУ обзаведется новым катафалком (по условиям закупки белый автобус должен развивать скорость до 130 км/ч).Свой отчет Евгений Лепекин сообщил депутатам, что организация разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство на территории Ангарского кладбища крематория и колумбария.- В Липецке есть потребность в таком способе захоронений. К нам поступают многочисленные просьбы его построить. В Москву и Тулу на кремацию еженедельно в среднем возят на кремацию 10-15 умерших. В стране сейчас - 26 крематориев, то есть по одному - на пять миллионов жителей. В то же время в Европе один крематорий приходится на 300 тысяч человек населения, - прокомментировал GOROD48 идею строительства печи в Липецке Евгений Лепекин.Если планы директора МБУ «Ритуальные услуги» состоятся, то уже в 2021 году в Липецке может появиться свой крематорий.