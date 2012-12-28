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Происшествия
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43 минуты назад
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У 36-летнего липчанина конфисковали «Мазду» за пьяную езду
Мужчина повторно попался пьяным за рулём. Машину он пытался спасти как мог, но не получилось.
«Липчанин уже получал административное наказание за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Но он вновь сел за руль автомобиля «Мазда Протеже» пьяным: в его крови выявлено наличие алкоголя в концентрации 1,035 г/л», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Мужчина пытался как мог спасти машину от конфискации: он отрицал факт нахождения автомобиля в его собственности, указывая, что «Мазда» куплена исключительно на деньги сожительницы. Но это не помогло: суд счел доказанным факт принадлежности машины водителю. С сожительницей они воспитывают общего ребенка, ведут совместный быт, машина покупалась вместе.
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