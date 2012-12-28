В Лебедянском округе капитально отремонтировано почти 100 многоквартирных домов

В Лебедянском округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году работы ведутся на пяти объектах. Так, в посёлке совхоза «Агроном» ремонтируют сразу два дома.



В доме на улице Октябрьской, 10 проводится комплексный капитальный ремонт. Здесь обновляют крышу, фасад, фундамент, системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Основной объём работ выполнен. Подрядной организации осталось установить входные козырьки, обшить цоколь фасада и балконы металлокассетами.В доме № 17 на улице Лебедянской ремонт уже завершён. Сейчас готовится документация для его сдачи.В селе Куликовка Вторая на улице Центральной, 2а завершены работы по капитальному ремонту фундамента и инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Сейчас строители приводят в порядок подвальные помещения. Также предстоит установить козырьки на фасаде, облицевать цоколь металлокассетами, обшить вентиляционные шахты на крыше металлом и подшить карниз.Всего за время реализации региональной программы капитального ремонта в Лебедянском округе обновлены 94 многоквартирных дома.