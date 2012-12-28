Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии
При уборке снега погрузчик смял легковушку: со страховой компании и МБУ взыскали более 900 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: беременная провалилась в кипяток, избитая подчиненным и повышение тарифов ЖКХ
Общество
497
сегодня, 20:26
1
Липецкая вечЁрка: беременная провалилась в кипяток, избитая подчиненным и повышение тарифов ЖКХ
Сегодня, 5 ноября, на улице Литаврина беременная женщина провалилась в кипяток, на избившего начальницу составлен административный материал, и депутаты согласовали повышение тарифов.
«Произошедшее требует самого серьёзного разбирательства. Разбираемся в причинах аварии, запросили у «РИР Энерго» документацию по этому участку, сведения о проверках, ремонтах и состоянии сетей. Необходимо установить, можно ли было предотвратить происшествие и кто отвечал за безопасность», — заявил мэр Михаил Щербаков.
Благодаря соцсетям получил широкую огласку рабочий конфликт: 21-летний кладовщик Дмитрий жестоко избил 56-летнюю начальницу Маргариту.
Маргарита уже две недели на больничном. На ее груди огромная гематома, на голове — шишки. После нападения у женщины начались тошнота и головокружение, и, потеряв сознание, она упала и сломала руку.
Сегодня в полиции сообщили, что на кладовщика составлен административный материал по статье «Нанесение побоев, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
Молодому человеку грозит штраф от 5000 до 30 000 рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
Мнения комментаторов к новостям об этом конфликте разделились. Несмотря на то, что мужчина избил женщину, далеко не все ее поддержали — она же начальник.
«Сейчас молодежь терпеть унижения не будет. Это нас унижают, а мы молчим. Но доходить до рукоприкладства — это слишком!», — считает Нервная мать.
«В обязанности начальника входит работа с персоналом, умение находить общий язык со всеми. Умение гасить конфликты в коллективе. Так что начальнице за работу оценка: кол!», — считает Гость.
«Однозначно требуется разбирательство. К полиции отдельные вопросы. За рукоприкладство отвечать придётся. Вопрос, что так довело парня до срыва?» — написала Туча.
В суд ушло уголовное дело на 60-летнего водителя автобуса. 14 июля он зажал дверями руку 79-летней женщины. В результате она упала, а автобус наехал на неё наехал. В больнице женщине частично ампутировали ногу
«Бедная женщина, всегда боюсь этого когда выхожу», — написала Коренная липчанка.
«Я с внуком выходил из автобуса. Он остался в автобусе с моей рукой, водитель закрыл дверь и поехал, я бежал за автобусом с зажатой рукой, пассажиры кричали, а водитель просто говорил по телефону», — рассказал Дедуля.
«Бабушка — не спринтер, бегать уже не может. Я тоже с палкой хожу. Люди, бывает, выйти не дают, в автобус лезут. Два раза дверью зажимали, когда выходила, спасибо людям, стали кричать, чтобы водитель двери открыл, поехать не успел, а то бы тоже беда была», — еще одна история от Эх.
Накануне на дороге Липецк-Грязи 45-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии получили травмы две его 8-летние пассажирки. Девочки после оказания помощи были отпущены.
С 1 июля 2027 года тариф на водоотведение в Липецке повысится на 45,9%.
«РВК-Липецк» обратился к губернатору за согласованием такого повышение. Игорь Артамонов согласился. Депутатам горсовета осталось лишь подтвердить это решение.
Напомним, что с 1 октября 2026 года коммунальные тарифы выросли в Липецкой области на 12,8%. Предельный рост тарифов за услуги ЖКХ для жителей Липецка со второй половины следующего года составит 28,8%.
Это решение предсказуемо разозлило комментаторов GOROD48.
«А давайте лучше сразу всю зп будем отдавать за коммуналку», — предложил 777.
«А почему не проверить, куда уходили деньги от ежегодного повышения тарифов?! От увеличения платежей состояние коммуникаций не изменилось, стало только хуже. Зато, наверняка, определённые люди обогатились», — добавил Липецк ЖКХ.
«Для справки: за последние 25 лет тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли в 30 раз! 30 раз! И где результат? Как минимум 60% сетей изношены. Куда же ушли средства, ведь в тарифы было заложено и обновление сетей?! И кто же за это ответит? Теперь понятно кто — все мы, жители города! Как это называется, а?» — спросил политэкономикс.
«А под выражением «водоотведение» РВК, наверное, имеет ввиду воду, текущую из дырявых труб по дорогам и тротуарам. У нас по улице 8 Марта напротив Европы ещё с лета по тротуару течёт холодная вода, сотрудники РВК знают об этом, но заделывать и не собираются, к сожалению», — уточнила Лиза.
«А зарплату не хотят на 40% повысить?» — написал Александр.
Завтра в Липецке ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, и от +2 до +4 градусов.
В Липецке уже начали готовиться к Новому году. Предприятие «Горсвет» проверяет праздничную иллюминацию.
2
0
3
0
0
Комментарии (1)