Война с Wildberries: жители дома в 9-м микрорайоне спасают свой двор от грузовиков пункта выдачи

За неимением «зубов дракона» липчане перегораживают дорогу машинам самодельными бетонными надолбами.

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«Приезжайте к нам, посмотрите, что у нас происходит!», — позвали нас жильцы 21-го домо в 9-м микрорайоне Липецка.Оказалось, активные жители этой девятиэтажки перешли к активной обороне от машин, проложивших дорогу через их двор. Особенно досаждают им грузовики «Wildberries» — пункт выдачи товаров маркетплейса открылся в соседнем, 22-м доме.— Грузовики почему-то не выезжают от пункта «Валдберриз» задним ходом, а предпочитают выезжать через наш двор. Ездят прямо так, наискосок! Нам еще надо разобраться, каким образом этот Андрей, бизнесмен, получил разрешение от городской администрации на помещения в цокольном этаже пятиэтажки под офис и под пункт выдачи товара, на каком основании построил к нему заезд! — грозит бизнесмену называющая себя старшей по 21-му дому активистка Татьяна.Татьяна говорит, что однажды ее этот самый Андрей чуть не сбил ее во дворе своим «Фольксвагеном», а после оскорбил за то, что она ходит по газону. Она показывает видеоролик, на котором запечатлена ее беседа с бизнесменом.— Я пешеход, я хожу по газону и я …? А вы ездите по газону! Вы тогда кто? Пуп земли?— Увидимся в полиции! — говорит ей Андрей и уезжает от офиса по той самой асфальтной дороге, которую, как считает Татьяна, он построил самовольно.К сожалению, GOROD48 не удалось пообщаться с Андреем. Его «Фольксваген» стоял у входа в его офис, но на стук в двери не отреагировали.Зато при нас Татьяна и две ее соратницы сцепились с сотрудницей пункта выдачи, которая была против того, что активистки выкопали во дворе поперек наезженной по грунту дороге несколько ямок и в двух их них слепили бетонные надолбы. Жительницы дома в словесной баталии побеждают за явным численным преимуществом. Сотрудница пункта закрывается на своей работе, а женщины начинают рассказывать о желании сделать двор безопасным.— Через нас в 51-ю школу ходят дети из нескольких домов. Они рискуют попасть под машины, которые также едут через наш двор. Мы уже видели, как грузовик «Wildberries» зацепил маму с коляской. Она едва не упала в грязь, ведь теперь вместо газона тут земля. А еще наша детская площадка превратилась в парковку! — говорит Татьяна.Детской площадки по факту нет. На асфальтированном пятачке находятся лишь ржавая песочница и покрытая облупившейся краской выбивалка для ковров.Татьяна не против благ цивилизации. Она говорит, что на территории большого двора нужно обустроить нормальную парковку, что так, как сейчас, жить нельзя. Но ей не пошли навстречу соседи — старшей по дому не удалось собрать нужного числа подписей. А раз так, раз ее разумное предложение не встретило отклика соседей, а двор превратился в дорогу и несанкционированную стоянку, она собирается обратиться с жалобой на имя губернатора и мэра разобраться с тем самым Андреем, который построил дорогу к своему офису.— Я женщина решительная и последовательная. Я добьюсь, что патруль ГАИ тут будет появляться ежедневно и штрафовать всех, кто паркуется на нашей детской площадке! Также я добьюсь того, чтобы у офиса Андрея появились знаки «Только для служебного транспорта» (он не имеет юридической силы. — Прим.) и «Тупик», —говорит женщина.Нам удалось поговорить с директором УК «КС сервис» Сергеем Коваленко. Старшей по дому он Татьяну не считает. Говорит, что жители 21-го дома неактивны. Они не участвуют ни в каких муниципальных программах, хотя «Мой двор» позволил бы им получить при 1% собственных вложений и детскую площадку, и парковку. Также директор «управляшки» не считает территорию между 21-м и 20-и домом двором, который юридически относится к девятиэтажке, пусть даже так считают некоторые его жители.— Но людей можно понять. Их чашу терпения переполнило, конечно, то, что машины ездят им по ногам, — говорит Сергей Коваленко.В свою очередь, изумились действиям активисток в департаменте развития территории мэрии. Никаких «зубов дракона», надолбов, цепей на деревьях, как у 21-го дома, быть не должно.Очевидно, чиновники скоро появятся в этом дворе и устранят все нарушения городских Правил благоустройства, которые обнаружат. И, конечно, дадут жителям девятиэтажки совет стать участниками программы «Мой двор», чтобы облагородить территорию.