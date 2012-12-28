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Общество
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сегодня, 15:12
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Детская поликлиника № 6 в декабре закроется на капремонт
Её пациентов прикрепят к поликлинике № 5.
Зданию поликлиники № 6 больше 40 лет. За эти годы в здании ни разу не делали капитальный ремонт, только косметический.
«Заменим сети водо- и теплоснабжения, электрику. Разграничим помещение и увеличим число кабинетов, так как педиатров тут прибавляется — четыре врача пришли по нашей областной программе поддержки и один по целевому обучению», — рассказал анонсировавший капремонт губернатор Игорь Артамонов.
Он напомнил, что в Липецке продолжается ремонт детской поликлиники № 2 на улице Пушкина. Первый корпус уже готов и принимает пациентов, во втором ведутся работы по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
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