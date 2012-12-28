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сегодня, 15:12
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Детская поликлиника № 6 в декабре закроется на капремонт

Её пациентов прикрепят к поликлинике № 5.

В декабре начнётся капитальный ремонт детской поликлиники № 6 на улице Московской, 103 в Липецке. На время ремонта врачи шестой поликлиники переедут на улицу Петра Смородина, 2 в детскую поликлинику № 5.

Зданию поликлиники № 6 больше 40 лет. За эти годы в здании ни разу не делали капитальный ремонт, только косметический.

«Заменим сети водо- и теплоснабжения, электрику. Разграничим помещение и увеличим число кабинетов, так как педиатров тут прибавляется — четыре врача пришли по нашей областной программе поддержки и один по целевому обучению», — рассказал анонсировавший капремонт губернатор Игорь Артамонов.

Он напомнил, что в Липецке продолжается ремонт детской поликлиники № 2 на улице Пушкина. Первый корпус уже готов и принимает пациентов, во втором ведутся работы по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
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Комментарии (1)

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Сначала новые
женя
сегодня, 15:24
40 лет и больше зданиям больниц и поликлиник,трубам также и все советскому,что вы делали 35 лет.воровали и сказки расссссказывали.
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