Рыбак зимой у лунки как-то заснул и частью стал ландшафта

Итоги недели

На этой неделе случились знаменательные события. 20 января вступил в должность новый президент США — самое влиятельное лицо на Земле. 21 января случился парад планет — Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроились в одну видимую с Земли линию. Следующий такой большой парад можно будет наблюдать лишь 8 сентября 2040 года. А еще на этой неделе коммунисты возложением цветов к главному в области памятнику Ленину на площади Соборной отметили 101-ю годовщину смерти своего вождя. По странной случайности церемония сопровождалось колокольным звоном Христорождественского собора. Коммунисты обошлись без речей.— 22 апреля будем праздновать 155-й день рождения Ленина, тогда и поговорим, — сказал первый секретарь Липецкого обкома партии Николай РазворотневGOROD48 поинтересовался мнением липчан о вожде мирового пролетариата. Ответы — в видеороликеНа этой неделе. С днем рождения Анну Полухину поздравил глава города Роман Ченцов. Много ли горожан доживет хотя бы до пенсии? 22 января. Александру Чайникову в этот день исполнилось 62 года.Новости о сфере здравоохранения всегда будоражат людей. Еще бы, ведь медик — это последний живой человек перед апостолом Петром с его ключами! К апостолу никто не торопится, а поэтому всех очень беспокоят их диагнозы и лечение. Неудивительно, что на прошлой неделе самой обсуждаемой публикацией на GOROD48 стало сообщение, что в Липецке: в них сведут все существующие. А на этой неделе правительство области объявило, что объединит и больницы.. Ядром каждого такого кластера станет центральная районная больница (юридическое лицо) с функцией межмуниципального центра. Филиалами центра станут районные, участковые больницы, врачебные амбулатории, центры ОВП, ФАПы. В районные больницы будут преобразованы маломощные центральные районные больницы, которые утратят статус юридических лиц. Например, в кластеры сольются ГУЗ «Воловская РБ» и ГУЗ «Тербунская ЦРБ», ГУЗ «Краснинская РБ» и ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» и ГУЗ «Данковская ЦРБ». В Ельце вообще останется одно лечебное учреждение — на базе городской больницы им. Н. А. Семашко.— Доступность стационарной и амбулаторной помощи для жителей перечисленных районов сохранится, — сказали GOROD48 в областном управлении здравоохранения. — Основные стационарные отделения и амбулаторный прием жителей будут организованы в имеющихся подразделениях.Оптимизация предполагает, что в ставшей межмуниципальным центром клинике сконцентрируют современные диагностические и лечебные мощности, а также набор административно-хозяйственных подразделений, функционирующих в межрайонном формате. Кроме того, внутри кластера будет обеспечено гибкое перераспределение финансов.Как и с липецкими поликлиниками, читатели GOROD48 в штыки приняли больничную реформу: на 85 дизлайков пришлось всего шесть лайков.— Да когда же вы успокоитесь? Дооптимизировались уже! Работать невозможно из-за вала бумаг и распоряжений. Вы от скуки с ума сходите, не знаете, что придумать. А медики задушились уже! — возмутился— Доступность говорите? В кластере, допустим невролог есть, но принимает он в Тербунах и что же, теперь из Волово ехать в Тербуны на приём невролога?! — воскликнул— Расчет верный. Там, где не хватает врачей и медсестер, при объединении сократят эти ставки. Наверх отчитаются, что укомплектовать штатами 100%, — заметил— То есть вместо двух, к примеру, УЗИ-аппаратов надо будет купить всего лишь один, к примеру для ГУЗ «Лев-Толстовская РБ», а жителям ГУЗ «Данковская ЦРБ» придется ездить в ГУЗ «Лев-Толстовская РБ», ну, или наоборот. Т.е. очередь, чтобы записаться на УЗИ, растянется на полгода, ну и плюс дорога. Просто в шаговой доступности! — съязвила— Чёрный юмор: «Куда вы меня везёте? В морг! Так я ещё живой! Так мы ещё не довезли!» — вспомнил бородатый анекдотТем временем больницам катастрофически не хватает персонала. Например, на сайте 4-й горбольницы висит список с приглашением на работу 39 врачей! Чего уж тут говорить о сельских больницах, если в Липецке такая нехватка специалистов. Но те, что есть, порой творят чудеса. Так,— состояние грудничка не позволило транспортировать его в операционную. А во взрослой областной— 20-сантиметровый клинок молодому мужчине вогнали в грудь по рукоятку. И тот выжил. Ну как не ценить тех медиков, кто остался? Так что поделом тому 28-летнему наркоману, который пытался стащить у бригады скорой помощи медицинскую укладку, в которой всегда есть запрещенные к свободному обороту препараты!. Грабителю, от которого отбились медики, грозит до 4 лет лишения свободы.А вот и еще одна новость от людей в белых халатах:. 78-летнего липчанина достали из полыньи напротив гостинцы «Лагуна» «Ривьеры» фактически мертвым. В клинике ему поставили диагноз «утопление». Рыбак находился в состоянии клинической смерти. Но его откачали. По словам врачей, его спасла холодная вода. От переохлаждения он впал в анабиоз, который наблюдается у животных, впадающих в зимнюю спячку. Это уберегло мозг мужчины от губительных последствий недостатка кислорода.Это просто удивительно — идти как зомби на тонкий лед, по сути, на верную смерть! И ведь идут!Мы уже рассказывали о распустившихся в первый день зимы клубнике и розах, набухших в январе почках на вербе и на сирени, о зимнем урожае лука и чеснока, расцветших цветах анютины глазки. Но: фиалки и одуванчики появились на Крещение! Синоптики сообщили GOROD48, что. Впервые, кстати, за всю историю метеонаблюдений. Опираясь на опыт, ученые не ждут, что климатическая зима вдруг нагрянет к нам в феврале.— Отличная зима, когда нет зимних шин и не на что их купить. Да и теплой одежды тоже, — возрадовалась— Народ сошел с ума. Это ужас, а не зима! — вступилась за традиционную для января погодуПока липчане жалуются на отсутствие снега и унылый вид за окнами, чиновники подсчитывают прибыль.: контракты на уборку дорог были заключены на 103,5 миллиона рублей, а по состоянию на 23 января на это потратили всего 250 тысяч.Но на улице все же не май месяц. В этот понедельник жители дома №24 на Петра Смородина сообщили, что. Сетевая компания в тот же день сообщила о восстановлении теплоснабжения, но до 6-9 подъездов многоэтажки благая весть не дошла. А в одной квартире по причине холода едва не произошла трагедия — дети уронили на ковер электрокамин и тот загорелся. Благо, дома был кто-то из их родителей и погасил огонь. «В управляющей компании валят на «Квадру». В «Квадре» валят на управляющую компанию. Что нам делать?» — спрашивали нас жители.В итоге виноватыми все же оказались энергетики. Которые на следующий день после нашей публикации, а также заменили запорную арматуру в тепловой камере у 24-го дома на Петра Смородина. «Квадра» для бесперебойного теплоснабжения жителей домов в этом районе планирует реконструкцию сети трубопроводов от Октябрьского рынка до улицы Водопьянова и участка сети от Октябрьского рынка до улицы Стаханова.У жильцов дома на улице Теперика, 1 другие проблемы. Они возмутились декабрьскими счетами за отопление. Предыдущий платеж за квартиру был 4 600 рублей, нынешний — 7 300 рублей.Виной всему, возможно, стал «взбесившийся» теплосчетчик. Который передал аномальный показатель в УК «Победа». Аномалии зафиксировали, судя по комментариям наших читателей, и по другим адресам:— А на Невского, 26 счёт от Квадры 8 440.— Переулок Больничный д 4 за декабрь начислено 12 000 руб. Это район Сокола. Жесть.Но больше всего комментариев на этой неделе — 163 — собрала заметка— Ну вы там держитесь! — посоветовал обитателям Соборной, забыв дописать продолжение этой известной фразы: «всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья».. Это хорошо, ведь сейчас руины детского сада представляют собой сплошную зону нарушений Правил благоустройства Липецка. А вот и другая новость из этой же сферы:Ведомство требует признать недействительным разрешение на строительство из-за многочисленных нарушений и приостановить работы на время судебного разбирательства. Помимо застройщика ответчиком по иску, кстати, значатся департамент градостроительства и архитектуры мэрии и областное управление строительства и архитектуры.Вспомним, что. Они приводилив своем иске. Тем временем Группа компаний «Брусника» уже продает квартиры в будущей новостройке по цене от 4,8 до 27,3 миллиона рублей.— Такими темпами Липецк ещё никогда не продавали, — написал— Принимаем ставки, кто победит, — выдвинул идею читатель с ником— Все наверно мечтают жить рядом с зоопарком — днем лев и осел орут, ночью — волки. А еще не забудем про городские праздники, проходящие на самой большой площади города прямо под окнами. Мечта! И конечно, грунтовые воды еще никому не мешали! Правда, когда они превратят подземный паркинг в бассейн — уже будет поздно, — перечислил возможные проблемы жизни в новом ЖКВозмущены и жители Военного городка:. Речь идет о застройке участка, на котором в прошлом голу снесли исторические баню и прачечную, которые общественники безуспешно пытались признать объектом культурного наследия. Но оказалось, что пока никто ничего не строит — до 27 января на общественных обсуждениях липчане онлайн могут высказаться по поводу будущего использования этой территории. Однако их голос будет иметь лишь рекомендательный характер. Как и профессиональных архитекторов при обсуждении проекта «Брусники».А вот и вовсе вопиющий случай:. Он вступил во владение недвижимостью на основании свидетельства о праве на наследство по закону, выданного нотариусом Керчи. Но никаких сделок ельчанин не совершал, а житель Керчи его родственником не является.— Вот вам и регистрируйся на Госуслугах, без вас продадут квартиру. Там постоянные утечки и взломы, — прокомментировал ситуацию— Вот до чего довели. В один миг можно потерять и деньги и квартиру и трудовой стаж и голову, — поддержал его— Ваша цифровизация полное фуфло! — бросил реплику в понятно какую сторону. Городское управление потребрынка пересмотрит возможные расстояния магазинов по продаже спиртного от школ и других социальных объектов. В какую сторону, если сейчас граница между злом и добром проходит в 50 метров от входа в магазин с табаком и алкоголем до калитки в школьный двор? На этот вопрос GOROD48 вице-мэр Ирина Артемова не ответила. Но добавила, что в стране есть регионы, где границы трезвости заканчиваются в 5-10 метрах от входа в школы. По мнению Артемовой, алкоголь и табак остаются главными проблемами в торговле.Еще недавно, кстати, главной проблемой образования в Липецке считали поборы. В детских садах, школах, средних и высших учебных заведениях. А сейчас на эту тему говорят не часто? Почему? Что-то изменилось в лучшую сторону или же жертвы бытовой коррупции смирились и опустили руки?На этой неделев микрорайоне «Елецкий». Деньги она получала от поставщика продуктов. Кроме того, заведующая обложила данью своих подчиненных. В этом детском саду вообще работала мафия: под суд попали заместитель заведующей и старший воспитатель. А в 70-1 школе. В школе и департаменте образования говорят о возможной клевете со стороны родителей учеников одного из девятых классов, 40% которого — дети выходцев из Средней Азии.А вот и еще один приговор на заданную тему:На этот раз в этой рубрике новости будут парными.. Причем ребёнок был не её, а взятый напрокат, для прикрытия краденого.. Мужчина простил ее за пробитое легкое и потерянный в больнице месяц. Более того, в суде он настаивал на том, что ранение пошло ему на пользу — он чудесным образом полностью излечился от мучившего его много лет кашля. Общая деталь этих новостей — женщины-преступницы.А здесь общим будет алкоголь.— а в квартире всего-то загорелись вещи на площади 0,5 квадратных метра. Другому. В момент развлечений 22-летний мужчина был пьян настолько, что даже и не попытался отыскать оторванный мизинец.Ну, а героев этих двух новостей объединил основной инстинкт.— его банально развели аферисты. В другом случае молодой человек привез в больницу девушку, потерявшую сознание во время полового акта, и не смог назвать врачам ее имя. Очевидно, он решил, что