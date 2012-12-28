Made in Samodurovka: знаете ли вы, как москвичи щеголяли в кустарных галошах из нынешней Липецкой области?
Неделя 48
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сегодня, 08:00
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Рыбак зимой у лунки как-то заснул и частью стал ландшафта
Итоги недели
— 22 апреля будем праздновать 155-й день рождения Ленина, тогда и поговорим, — сказал первый секретарь Липецкого обкома партии Николай Разворотнев у рассыпающего подножия монумента.
GOROD48 поинтересовался мнением липчан о вожде мирового пролетариата. Ответы — в видеоролике «Вы проголосовали бы сейчас за Ленина?»
Я заработаю все деньги
и все что есть на них куплю,
а вам останутся надежда,
здоровье, счастье и любовь
На этой неделе «Старейшая липчанка отпраздновала 106-летие». С днем рождения Анну Полухину поздравил глава города Роман Ченцов. Много ли горожан доживет хотя бы до пенсии? 22 января «На проспекте Победы умер за рулем машины в свой день рождения анестезиолог-реаниматолог». Александру Чайникову в этот день исполнилось 62 года.
Новости о сфере здравоохранения всегда будоражат людей. Еще бы, ведь медик — это последний живой человек перед апостолом Петром с его ключами! К апостолу никто не торопится, а поэтому всех очень беспокоят их диагнозы и лечение. Неудивительно, что на прошлой неделе самой обсуждаемой публикацией на GOROD48 стало сообщение, что в Липецке с 1 марта останутся всего две поликлиники: в них сведут все существующие. А на этой неделе правительство области объявило, что объединит и больницы.
«Липецкие больницы объединят в кластеры». Ядром каждого такого кластера станет центральная районная больница (юридическое лицо) с функцией межмуниципального центра. Филиалами центра станут районные, участковые больницы, врачебные амбулатории, центры ОВП, ФАПы. В районные больницы будут преобразованы маломощные центральные районные больницы, которые утратят статус юридических лиц. Например, в кластеры сольются ГУЗ «Воловская РБ» и ГУЗ «Тербунская ЦРБ», ГУЗ «Краснинская РБ» и ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Лев-Толстовская РБ» и ГУЗ «Данковская ЦРБ». В Ельце вообще останется одно лечебное учреждение — на базе городской больницы им. Н. А. Семашко.
— Доступность стационарной и амбулаторной помощи для жителей перечисленных районов сохранится, — сказали GOROD48 в областном управлении здравоохранения. — Основные стационарные отделения и амбулаторный прием жителей будут организованы в имеющихся подразделениях.
Оптимизация предполагает, что в ставшей межмуниципальным центром клинике сконцентрируют современные диагностические и лечебные мощности, а также набор административно-хозяйственных подразделений, функционирующих в межрайонном формате. Кроме того, внутри кластера будет обеспечено гибкое перераспределение финансов.
Как и с липецкими поликлиниками, читатели GOROD48 в штыки приняли больничную реформу: на 85 дизлайков пришлось всего шесть лайков.
— Да когда же вы успокоитесь? Дооптимизировались уже! Работать невозможно из-за вала бумаг и распоряжений. Вы от скуки с ума сходите, не знаете, что придумать. А медики задушились уже! — возмутился Врач-практик.
— Доступность говорите? В кластере, допустим невролог есть, но принимает он в Тербунах и что же, теперь из Волово ехать в Тербуны на приём невролога?! — воскликнул redford.
— Расчет верный. Там, где не хватает врачей и медсестер, при объединении сократят эти ставки. Наверх отчитаются, что укомплектовать штатами 100%, — заметил Людвиг Аристархович.
— То есть вместо двух, к примеру, УЗИ-аппаратов надо будет купить всего лишь один, к примеру для ГУЗ «Лев-Толстовская РБ», а жителям ГУЗ «Данковская ЦРБ» придется ездить в ГУЗ «Лев-Толстовская РБ», ну, или наоборот. Т.е. очередь, чтобы записаться на УЗИ, растянется на полгода, ну и плюс дорога. Просто в шаговой доступности! — съязвила Шарапова.
— Чёрный юмор: «Куда вы меня везёте? В морг! Так я ещё живой! Так мы ещё не довезли!» — вспомнил бородатый анекдот vlad.
Тем временем больницам катастрофически не хватает персонала. Например, на сайте 4-й горбольницы висит список с приглашением на работу 39 врачей! Чего уж тут говорить о сельских больницах, если в Липецке такая нехватка специалистов. Но те, что есть, порой творят чудеса. Так, «Хирурги детской областной больницы прооперировали новорожденного прямо в кювезе» — состояние грудничка не позволило транспортировать его в операционную. А во взрослой областной «К хирургам раненого лебедянца доставили с ножом в груди» — 20-сантиметровый клинок молодому мужчине вогнали в грудь по рукоятку. И тот выжил. Ну как не ценить тех медиков, кто остался? Так что поделом тому 28-летнему наркоману, который пытался стащить у бригады скорой помощи медицинскую укладку, в которой всегда есть запрещенные к свободному обороту препараты! «По нападению на бригаду скорой возбуждено уголовное дело». Грабителю, от которого отбились медики, грозит до 4 лет лишения свободы.
Мужики, сбегая
от семьи оков,
часто образуют
стаи рыбаков
А вот и еще одна новость от людей в белых халатах: «В больнице на Тракторном спасли утонувшего рыбака». 78-летнего липчанина достали из полыньи напротив гостинцы «Лагуна» «Ривьеры» фактически мертвым. В клинике ему поставили диагноз «утопление». Рыбак находился в состоянии клинической смерти. Но его откачали. По словам врачей, его спасла холодная вода. От переохлаждения он впал в анабиоз, который наблюдается у животных, впадающих в зимнюю спячку. Это уберегло мозг мужчины от губительных последствий недостатка кислорода.
Это просто удивительно — идти как зомби на тонкий лед, по сути, на верную смерть! И ведь идут!
Мы уже рассказывали о распустившихся в первый день зимы клубнике и розах, набухших в январе почках на вербе и на сирени, о зимнем урожае лука и чеснока, расцветших цветах анютины глазки. Но «Аномальный январь продолжает удивлять»: фиалки и одуванчики появились на Крещение! Синоптики сообщили GOROD48, что «Климатическая зима в Липецкой области так и не наступила». Впервые, кстати, за всю историю метеонаблюдений. Опираясь на опыт, ученые не ждут, что климатическая зима вдруг нагрянет к нам в феврале.
— Отличная зима, когда нет зимних шин и не на что их купить. Да и теплой одежды тоже, — возрадовалась Ника.
— Народ сошел с ума. Это ужас, а не зима! — вступилась за традиционную для января погоду баба Маша.
Пока липчане жалуются на отсутствие снега и унылый вид за окнами, чиновники подсчитывают прибыль. «На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей»: контракты на уборку дорог были заключены на 103,5 миллиона рублей, а по состоянию на 23 января на это потратили всего 250 тысяч.
Но на улице все же не май месяц. В этот понедельник жители дома №24 на Петра Смородина сообщили, что уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры». Сетевая компания в тот же день сообщила о восстановлении теплоснабжения, но до 6-9 подъездов многоэтажки благая весть не дошла. А в одной квартире по причине холода едва не произошла трагедия — дети уронили на ковер электрокамин и тот загорелся. Благо, дома был кто-то из их родителей и погасил огонь. «В управляющей компании валят на «Квадру». В «Квадре» валят на управляющую компанию. Что нам делать?» — спрашивали нас жители.
В итоге виноватыми все же оказались энергетики. Которые на следующий день после нашей публикации ликвидировали вторую за неделю аварию на сетях «Квадры» на проспекте 60 лет СССР, а также заменили запорную арматуру в тепловой камере у 24-го дома на Петра Смородина. «Квадра» для бесперебойного теплоснабжения жителей домов в этом районе планирует реконструкцию сети трубопроводов от Октябрьского рынка до улицы Водопьянова и участка сети от Октябрьского рынка до улицы Стаханова.
У жильцов дома на улице Теперика, 1 другие проблемы. Они возмутились декабрьскими счетами за отопление. Предыдущий платеж за квартиру был 4 600 рублей, нынешний — 7 300 рублей. «Просто космос!» Виной всему, возможно, стал «взбесившийся» теплосчетчик. Который передал аномальный показатель в УК «Победа». Аномалии зафиксировали, судя по комментариям наших читателей, и по другим адресам:
— А на Невского, 26 счёт от Квадры 8 440.
— Переулок Больничный д 4 за декабрь начислено 12 000 руб. Это район Сокола. Жесть.
Но больше всего комментариев на этой неделе — 163 — собрала заметка «На Соборной площади прорвало канализацию».
— Ну вы там держитесь! — посоветовал обитателям Соборной Фунтик, забыв дописать продолжение этой известной фразы: «всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья».
С тех пор, как принят на работу
нематерящийся прораб,
не передать проблем на стройке
масштаб
«На месте «Красной Шапочки» в Сырском Руднике хотят построить две многоэтажки». Это хорошо, ведь сейчас руины детского сада представляют собой сплошную зону нарушений Правил благоустройства Липецка. А вот и другая новость из этой же сферы: «Прокуратура требует остановить стройку ЖК «Турист-2»: соответствующий иск направлен в арбитраж».
Ведомство требует признать недействительным разрешение на строительство из-за многочисленных нарушений и приостановить работы на время судебного разбирательства. Помимо застройщика ответчиком по иску, кстати, значатся департамент градостроительства и архитектуры мэрии и областное управление строительства и архитектуры.
Вспомним, что против проекта этого ЖК архитектуры выступали с самого начала. Они приводили те же аргументы, что и прокуратура в своем иске. Тем временем Группа компаний «Брусника» уже продает квартиры в будущей новостройке по цене от 4,8 до 27,3 миллиона рублей.
— Такими темпами Липецк ещё никогда не продавали, — написал Партработник.
— Принимаем ставки, кто победит, — выдвинул идею читатель с ником Это Россия.
— Все наверно мечтают жить рядом с зоопарком — днем лев и осел орут, ночью — волки. А еще не забудем про городские праздники, проходящие на самой большой площади города прямо под окнами. Мечта! И конечно, грунтовые воды еще никому не мешали! Правда, когда они превратят подземный паркинг в бассейн — уже будет поздно, — перечислил возможные проблемы жизни в новом ЖК Липчанин.
Возмущены и жители Военного городка: «Началось строительство, неизвестно, есть ли документы». Речь идет о застройке участка, на котором в прошлом голу снесли исторические баню и прачечную, которые общественники безуспешно пытались признать объектом культурного наследия. Но оказалось, что пока никто ничего не строит — до 27 января на общественных обсуждениях липчане онлайн могут высказаться по поводу будущего использования этой территории. Однако их голос будет иметь лишь рекомендательный характер. Как и профессиональных архитекторов при обсуждении проекта «Брусники».
А вот и вовсе вопиющий случай: «Ельчанин узнал из квитанции, что его квартира принадлежит жителю Крыма». Он вступил во владение недвижимостью на основании свидетельства о праве на наследство по закону, выданного нотариусом Керчи. Но никаких сделок ельчанин не совершал, а житель Керчи его родственником не является.
— Вот вам и регистрируйся на Госуслугах, без вас продадут квартиру. Там постоянные утечки и взломы, — прокомментировал ситуацию Житель.
— Вот до чего довели. В один миг можно потерять и деньги и квартиру и трудовой стаж и голову, — поддержал его ГОСТЬ53.
— Ваша цифровизация полное фуфло! — бросил реплику в понятно какую сторону Гость.
Он вежлив, добр и аккуратен,
немногословен и умён,
но алкоголь всегда, как ластик,
стирает первых две строки
«В Липецке определяются с границами трезвости». Городское управление потребрынка пересмотрит возможные расстояния магазинов по продаже спиртного от школ и других социальных объектов. В какую сторону, если сейчас граница между злом и добром проходит в 50 метров от входа в магазин с табаком и алкоголем до калитки в школьный двор? На этот вопрос GOROD48 вице-мэр Ирина Артемова не ответила. Но добавила, что в стране есть регионы, где границы трезвости заканчиваются в 5-10 метрах от входа в школы. По мнению Артемовой, алкоголь и табак остаются главными проблемами в торговле.
Еще недавно, кстати, главной проблемой образования в Липецке считали поборы. В детских садах, школах, средних и высших учебных заведениях. А сейчас на эту тему говорят не часто? Почему? Что-то изменилось в лучшую сторону или же жертвы бытовой коррупции смирились и опустили руки?
На этой неделе «На два миллиона рублей за взятку оштрафована бывшая заведующая детсадом» №50 «Мир детства» в микрорайоне «Елецкий». Деньги она получала от поставщика продуктов. Кроме того, заведующая обложила данью своих подчиненных. В этом детском саду вообще работала мафия: под суд попали заместитель заведующей и старший воспитатель. А в 70-1 школе «Учителя химии обвинили в поборах с учеников». В школе и департаменте образования говорят о возможной клевете со стороны родителей учеников одного из девятых классов, 40% которого — дети выходцев из Средней Азии.
А вот и еще один приговор на заданную тему: «Бравшему взятки преподавателю техникума назначен штраф в пять миллионов рублей».
Ну и ну!
На этот раз в этой рубрике новости будут парными.
«Женщина складывала украденные продукты в коляску с ребёнком». Причем ребёнок был не её, а взятый напрокат, для прикрытия краденого. «Отсидевшая семь лет за убийство мужа женщина напала с ножом на сожителя». Мужчина простил ее за пробитое легкое и потерянный в больнице месяц. Более того, в суде он настаивал на том, что ранение пошло ему на пользу — он чудесным образом полностью излечился от мучившего его много лет кашля. Общая деталь этих новостей — женщины-преступницы.
А здесь общим будет алкоголь. «37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара» — а в квартире всего-то загорелись вещи на площади 0,5 квадратных метра. Другому «Липчанину взрывом петарды оторвало палец». В момент развлечений 22-летний мужчина был пьян настолько, что даже и не попытался отыскать оторванный мизинец.
Ну, а героев этих двух новостей объединил основной инстинкт. «Житель Липецка заплатил за проститутку 73 000 рублей, но она не приехала» — его банально развели аферисты. В другом случае молодой человек привез в больницу девушку, потерявшую сознание во время полового акта, и не смог назвать врачам ее имя. Очевидно, он решил, что «Секс — не повод для знакомства».
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