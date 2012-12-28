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сегодня, 12:56
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В Липецке определяются с границами трезвости

Городское управление потребрынка пересмотрит возможные расстояния магазинов по продаже спиртного от школ и других социальных объектов.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета депутатам рассказали об итогах работы в прошлом году управления потребительского рынка мэрии.

Оказалось, что ведомство изучает цены всего лишь на 24 вида социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в то время как Росстат — 33. Поэтому депутаты удивились, узнав, что по цене условного минимального набора продуктов Липецк оказался на втором месте в ЦФО с корзинкой продуктов на 4 693 рубля 49 копеек, уступив лишь Белгороду. Как так? Разве можно в таком случае говорить о неком лидерстве Липецка среди 18 других субъектов РФ, если там цену на продовольствие измеряют по методике Росстата, а у нас — по свой собственной?

— Я так и не понял, хорошо ли это или плохо? Где мы? С чем мы что сравниваем? — набросал вопросов вице-мэру Ирины Артемовой депутат Алексей Харин.

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев и председатель комиссии Вера Урываева поинтересовались судьбами стихийной торговой точки на пересечении улиц Урицкого и Шевченко и пивбара «Бархат» на Индустриальной. Почему они работают, если в первом случае идет речь о незаконной торговле, во-втором — об объекте, где «24 часа в сутки торгуют водкой на разлив» и где уже «дошло до стрельбы»? На эти вопросы никто из чиновников не ответил.

Впрочем, Ирина Артемова сказала, что главными проблемами торговли в нестационарной торговой сети остаются табак и алкоголь. Своим надежды вице-мэр возлагает на областной закон, который сократит с 1 марта сеть «наливаек» на первых этажах многоэтажек на 180 точек. Также в мэрии работают над определением границ трезвости у социальных объектов. Они есть и сейчас — 50 метров от входа в магазин с табаком и алкоголем от калитки в школьный двор. Но скоро их изменят. В какую сторону? На этот вопрос GOROD48 вице-мэр не ответила. Преждевременно, мол, об этом говорить. Но добавила, что в стране есть регионы, где границы трезвости начинаются от 5 метров до входа в школы.

На этой же комиссии депутатам рассказали об успехе продовольственных ярмарок. Они организованы в 25 местах города. Общее количество торговых мест на них — 739 мест. На ярмарках 20-60% мест отданы под бесплатную торговлю для тех, кто реализует сельхозпродукцию с личных подсобных хозяйств.

— На Центральном рынке качество продукции проверяют в лаборатории. А как с этим обстоят дела на ярмарках, где порой в антисанитарных условиях торгуют консервированными грибами, соленьями, квашеной капустой? — спросил депутат Игорь Подзоров.

Ему ответили, что вопрос проверки качества продуктов питания находится в компетенции Роспотребнадзора. Но этот орган скован действием моратория на проверку хозсубъектов. И что они могут наведаться только туда, где есть угроза жизни и здоровью человека. «Если кто-то отравится».

На начало этого года в Липецке размещено 807 объектов нестационарной торговли. В этой схеме есть еще 325 мест для точек развозной и разносной торговли. В прошлом году с незаконно занимаемой территории в принудительном порядке было перемещено 10 киосков и тонаров, еще 15 были вывезены собственниками добровольно. Главным образом это коснулось незаконно действовавшей торговой империи, приписываемой коммерсанту Роману Раскопину.

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До 31 декабря прошлого года бизнес должен был уведомить городское управление потребрынка о желании перерегистрировать договоры на размещение нестационарных торговых объектов. Ведомство получило 523 заявки. Одобрили не все. В городе стало на 23 объекта такой торговли меньше по разным причинам, в том числе из-за ранее выявленных нарушений по продаже табачных изделий и по превращению нестационарных киосков в капитальные строения. Кстати, в Липецке скоро пересмотрят порядок согласования бизнесу размещения сезонных кафе, с некоторыми из которых воюет мэрия из-за их, по факту, круглогодичного функционирования. Управление потребрынка готовит изменения нормативного акта, предусматривающие увеличение срока действия разрешения на размещение сезонного кафе до трех лет.

— То есть сезонные кафе будут работать три года без их демонтажа на осенне-зимний период? — задала уточняющий вопрос Вера Урываева. — А как же пешеходные зоны, которые они занимают? Кто их будет убирать зимой — это сейчас мы живем без снега, а в прошлом году вы же помните, какая была погода

Ирина Артемова сказала, что три года сезонные кафе будут работать без демонтажа. И что уборка территории вокруг них будет закреплена за бизнесом.
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Шолом
35 минут назад
Интересный заголовок: " Определяется граница трезвости"! Тут государства о границах веками не могут договориться! В "5-ке" на Липовской 5 табак не продают- школа близко, зато водки- улейся! Парадокс!
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Гость
56 минут назад
Космонавтов 106, уберите пивнуху во дворе!
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Ничего нового
56 минут назад
На эти вопросы никто из чиновников не ответил.
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липчанка
59 минут назад
Открыть на окраине города большие государственные магазины Несколько штук, пусть работают круглосуточно. Этого будет достаточно.
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Жесть
35 минут назад
Продажа спиртного в таких магазинах ограничено по времени.
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Липчанин
45 минут назад
А что такое "государственные магазины"? Таких же нет.
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Алкан лтз
сегодня, 13:09
Я за то чтоб вообще пивные магазины закрыли! А гнал каждый у себя на дому! Но без продаж! И тогда кто хочет пить пусть для себя гонит. А кому эта выпивка не нужна он и не будит гнать.
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Великий комбинатор
23 минуты назад
Не только лишь так. Еще пара случаев возможна: будут гнать те, кому выпивка не нужна и не будут гнать те, кому выпивка нужна(!)
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Томко
сегодня, 13:06
Когда вообще перестанут торговать спиртным? Надоели эти алкаши!
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Кум
сегодня, 13:13
Никогда не перестанут
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Липчанин
43 минуты назад
Никогда не перестанут На Руси алкоголь всегда приносил пользу государству. Обратный Поттер: антиалкогольная компания 1986 года привела к развалу мощного государства.
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