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Происшествия
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33 минуты назад
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К хирургам раненого лебедянца доставили с ножом в груди
20-сантиметровый клинок молодому мужчине вогнали в грудь по рукоятку.
О подробностях спасения пациента GOROD48 рассказал заместитель главного врача больницы Сергей Сундеев.
Врачи столкнулись с редким случаем: бригада скорой помощи доставила находящегося без сознания от обильной кровопотери мужчину с ножом в груди. По словам начмеда клиники, «медицинский спецназ» все сделал правильно — оценив состояние пациента, врач скорой помощи принял решение не вынимать из раны нож, чтобы мужчина не истек кровью. Сразу же, минуя приемный покой, раненого подняли в операционную, где его уже ждала хирургическая бригада.
— К счастью, рана оказалась не слева, а справа. Нож был загнан в грудь пациента по самую рукоятку. Длина его лезвия составила 20 сантиметров. Нож особенный — то ли военный, то ли охотничий, — сказал наш собеседник.
Хирург извлек нож, а потом добрался до глубокого раневого канала через раздвинутые в месте входа клинка ребра специальным расширителем. В ходе сложной операции было зашито пробитое насквозь легкое, откачана кровь из грудной полости. Умелые действия врачей привели к тому, что уже сейчас можно сказать, что жизнь 25-летнего жителя Лебедяни вне опасности.
— Мужчина уже в сознании. Возможно, уже сегодня его переведут на самостоятельное дыхание, убрав аппарат искусственной вентиляции легких, — сказал Сергей Сундеев.
Нож медики передали полицейским, которые заняты поиском преступника.
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