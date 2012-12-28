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Погода в Липецке
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сегодня, 12:33
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Климатическая зима в Липецкой области так и не наступила
В самый холодный день этой зимы температура воздуха опустилась до -9.
Климатическая зима наступает, когда среднесуточные температуры уверенно переходят за минусовые значения: от -5 градусов и ниже. Но такого ни в декабре, ни в январе не произошло. Самыми «холодными» днями с начала зимы были 14 и 19 декабря, 6 января, когда столбики термометров опустились до -5, -9 и -5 градусов, соответственно. Однако затем температура воздуха поднялась до плюсовых значений
В ближайшие три дня синоптики ждут небольшое похолодание. Днем 21,22 и 23 января столбики термометров могут опуститься до -3 градусов, а ночью до -6. Однако к выходным снова может потеплеть.
В Липецком гидрометеоцентре не делают длительных прогнозов, тем не менее, опираясь на свой опыт, синоптики не ждут, что климатическая зима вдруг настанет в феврале.
Подтверждение отсутствия климатической зимы — расцветающие цветы и набухающие почки деревьев и кустарников.
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