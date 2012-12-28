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Происшествия
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12 минут назад
Липчанину взрывом петарды оторвало палец
В момент развлечений 22-летний мужчина был пьян.
В больницу 22-летнего мужчину доставили пьяным. Возможно, хирурги и попытались бы пришить мизинец на место, но пострадавший даже и не попытался отыскать оторванный палец.
Это — уже второй известный с начала года случай травмирования липчан от взорвавшихся в руках петард. Первый был в новогоднюю ночь на улице Дарвина.
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