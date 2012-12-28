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Мэрия готова заплатить пять миллионов рублей за проектирование пешеходного моста на улице Гайдара
Общество
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сегодня, 15:35
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Президент Союза архитекторов России предложил мэру Липецка встречу
Чтобы обсудить ситуацию вокруг строительство высотки у Нижнего парка.
«По-прежнему выражаю надежду, что личные встречи и конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами позволит прийти к общему решению, которое удовлетворит всех, кто стоит на страже интересов города, отдавая должное исторической памяти и архитектурной целостности городского пространства», — написал мэру Николай Шумаков.
Сегодня стало известно, что застройщик получил разрешение на строительство ЖК. В мэрии пока разрешение не прокомментировали.
Тем временем архитекторы и общественники, ранее выступившие против проекта жилищного комплекса, после ознакомления с разрешительной документацией на строительство, намерены обратиться в прокуратуру и суд.
Напомним, после того, как было заявлено о строительстве высотного здания на месте снесенной гостиницы «Турист», липецкие архитекторы обратились с открытым письмом к губернатору, мэру и прокурору области, в котором заявили о недостатках первоначального проекта жилого комплекса, разрушающего, по их мнению, архитектурный облик центральной части города.
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