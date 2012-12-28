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сегодня, 15:35
9

Президент Союза архитекторов России предложил мэру Липецка встречу

Чтобы обсудить ситуацию вокруг строительство высотки у Нижнего парка.

Президент «Союза архитекторов России» Николай Шумаков предложил мэру Липецка встретиться, чтобы обсудить ситуацию вокруг строительства жилого комплекса на месте гостиницы «Турист». Встреча может состояться в ноябре.

«По-прежнему выражаю надежду, что личные встречи и конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами позволит прийти к общему решению, которое удовлетворит всех, кто стоит на страже интересов города, отдавая должное исторической памяти и архитектурной целостности городского пространства», — написал мэру Николай Шумаков.

Сегодня стало известно, что застройщик получил разрешение на строительство ЖК. В мэрии пока разрешение не прокомментировали.

Тем временем архитекторы и общественники, ранее выступившие против проекта жилищного комплекса, после ознакомления с разрешительной документацией на строительство, намерены обратиться в прокуратуру и суд.

Напомним, после того, как было заявлено о строительстве высотного здания на месте снесенной гостиницы «Турист», липецкие архитекторы обратились с открытым письмом к губернатору, мэру и прокурору области, в котором заявили о недостатках первоначального проекта жилого комплекса, разрушающего, по их мнению, архитектурный облик центральной части города.
градостроительство
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Интересно
7 минут назад
Кто именно подписывал разрешение? Липчане должны знать фамилии этих "деятелей".
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Елена
20 минут назад
Мэрия выдала разрешение. Есть конкретное лицо поставившее свою подпись. Всё.
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Викторм
57 минут назад
Кто ставил подписи? Где эта информация?!
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Таня
48 минут назад
Кто ставил, выдавал, те уже скорее всего ушли из ДГиА.
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А лександр
сегодня, 16:00
Почему бы Бастрыкину не организовать встречу с теми ,которые создали предпосылки для этой ситуации... Кто то активно участвовал в продаже этой земли, наверное без обременения и т.д. Что нового мэра та трясти он там рядом не стоял...
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Лиза
сегодня, 15:45
Очень жаль, что выдали разрешение.
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Пушкин
сегодня, 15:45
Да все нормально. Пару хат подарят или процент от аренды с нежилых помещений за разрешение, для этого и все начиналось-то. Договорятся, не волнуйтесь, люди!
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Ветеран
сегодня, 15:41
Никто стройку не остановит. Разрешение на строительство получено, откаты переданы.
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Они с Луны?!
сегодня, 15:51
Можем остановить только МЫ, неравнодушные жители Липецка!
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