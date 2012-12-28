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Общество
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сегодня, 09:14
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На проспекте 60 лет СССР ликвидировали вторую за неделю аварию на сетях «Квадры»
Это позволило вернуть тепло и горячую воду жителям дома на Петра Смородина, 24.
Для ремонта пришлось перекрыть подачу теплоносителя на одной из двух веток теплосети, что снизило давление горячей воды в 40 многоэтажках на проспекте 60 лет СССР, улицах Стаханова, Водопьянова и Петра Смородина. Энергетики раскопали землю в двух местах на углу дома №28 по проспекту Победы — в тридцати шагах от своей раскопки от 15 января, когда горячую воду и тепло отключали в тех же домах, что и вчера.
В мэрии сообщили, что сотрудники департамента ЖКХ контролировали ход ремонтных работ на 600-миллиметровом трубопроводе. Одновременно сотрудники «Квадры» заменили запорную арматуру в тепловой камере у дома №24 по улице Петра Смородина, жители которого прожили с холодными батареями и без горячей воды ровно неделю, лишившись комфорта 15 января, после первой аварии нас сетях у соседнего дома.
Напомним, что ситуация с теплоснабжением этого района города обсуждалась на прошлой неделе на профильной комиссии горсовета. Тогда заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Елена Курдюкова сообщила, что в прошлом году «Квадра» выполнила работы по техперевооружению участка тепловой сети на участке по улице Меркулова, но этого оказалось недостаточно для беспроблемного теплоснабжения жителей домов в районе Октябрьского рынка. Поэтому «Квадра» планирует реконструкцию сети трубопроводов от Октябрьского рынка до улицы Водопьянова и участка сети от Октябрьского рынка до улицы Стаханова.
P.S. Сегодня утром в редакцию GOROD48 обратился житель дома №20 по проспекту 60 лет СССР и сообщил, что в доме остыли батареи в 23:00 20 января. «Дом по информации «Квадры» не входил в перечень отключенных на эти даты».
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