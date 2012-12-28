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сегодня, 09:14
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На проспекте 60 лет СССР ликвидировали вторую за неделю аварию на сетях «Квадры»

Это позволило вернуть тепло и горячую воду жителям дома на Петра Смородина, 24.

Вчера вечером липецкий филиал «Квадры» отрапортовал о завершении ремонта на своих сетях у дома № 28 по проспекту Победы.

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Для ремонта пришлось перекрыть подачу теплоносителя на одной из двух веток теплосети, что снизило давление горячей воды в 40 многоэтажках на проспекте 60 лет СССР, улицах Стаханова, Водопьянова и Петра Смородина. Энергетики раскопали землю в двух местах на углу дома №28 по проспекту Победы — в тридцати шагах от своей раскопки от 15 января, когда горячую воду и тепло отключали в тех же домах, что и вчера.

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В мэрии сообщили, что сотрудники департамента ЖКХ контролировали ход ремонтных работ на 600-миллиметровом трубопроводе. Одновременно сотрудники «Квадры» заменили запорную арматуру в тепловой камере у дома №24 по улице Петра Смородина, жители которого прожили с холодными батареями и без горячей воды ровно неделю, лишившись комфорта 15 января, после первой аварии нас сетях у соседнего дома.

Напомним, что ситуация с теплоснабжением этого района города обсуждалась на прошлой неделе на профильной комиссии горсовета. Тогда заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Елена Курдюкова сообщила, что в прошлом году «Квадра» выполнила работы по техперевооружению участка тепловой сети на участке по улице Меркулова, но этого оказалось недостаточно для беспроблемного теплоснабжения жителей домов в районе Октябрьского рынка. Поэтому «Квадра» планирует реконструкцию сети трубопроводов от Октябрьского рынка до улицы Водопьянова и участка сети от Октябрьского рынка до улицы Стаханова.

P.S. Сегодня утром в редакцию GOROD48 обратился житель дома №20 по проспекту 60 лет СССР и сообщил, что в доме остыли батареи в 23:00 20 января. «Дом по информации «Квадры» не входил в перечень отключенных на эти даты».
отопление
порыв на сетях
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Департамент жкх
9 минут назад
Стою, смотрю, делаю умное лицо. Получаю нехилую зарплату. Всё.
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Эфа
17 минут назад
Значит всё-таки запорная арматура квадры являлась источником проблем дома 24. Не любит квадра признавать свои косяки, всё норовит на УО спихнуть.
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злой
40 минут назад
Это еще везет нам, зима не минус 30 морозы
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злой
54 минуты назад
Это еще везет нам, зима не минус 30 морозы
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Грачёва
54 минуты назад
А как контролировал департамент ЖКХ ход ремонтных работ, можно подробнее?
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Липчанини
сегодня, 09:51
В доме №2 по проспекту 60 лет СССР также нет отопления и остыли батареи. «Дом по информации «Квадры» не входил в перечень отключенных на эти даты». А для кого информация, контроля ноль.
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Липчанини
сегодня, 09:39
В доме №2 по проспекту 60 лет СССР также нет отопления и остыли батареи. «Дом по информации «Квадры» не входил в перечень отключенных на эти даты». А для кого информация, контроля ноль.
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Шо опять
сегодня, 09:33
Рывок,аль движуха?
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Гость
сегодня, 09:43
Сказали же, Прорыв.
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Р
57 минут назад
Сказали же, Прорыв. Курочка по зернышку
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