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Общество
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вчера, 18:43
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На Соборной площади прорвало канализацию
Из-под люков под гору струятся зловонные ручьи.
— Произошел засор в сетях водоотведения. На место будет отправлена бригада для обследования сетей и устранения засора,— сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».
В компании напомнили, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от липчан. Зачастую именно нарушение правил пользования канализацией приводит к возникновению засоров. В «РВК-Липецк» убедительно просят горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению.
— Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов – остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток – может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения, — сказали в пресс-службе компании
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