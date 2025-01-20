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вчера, 18:43
114

На Соборной площади прорвало канализацию

Из-под люков под гору струятся зловонные ручьи.

На Соборной площади в Липецке из двух канализационных колодцев под гору текут ручьи, источающие неприятный запах.

— Произошел засор в сетях водоотведения. На место будет отправлена бригада для обследования сетей и устранения засора,— сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».

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В компании напомнили, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от липчан. Зачастую именно нарушение правил пользования канализацией приводит к возникновению засоров. В «РВК-Липецк» убедительно просят горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению.

— Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов – остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток – может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения, — сказали в пресс-службе компании
прорыв канализации
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Комментарии (114)

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Как гость
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Фонтаныч
вчера, 23:57
Как утверждал бывший липчанин, а ныне москвич Гулевский - Липецк жемчужина Черноземья!
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Антон
вчера, 23:25
наконец то ...рядом стоящее и возле текущее ..совпало..
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гость
вчера, 23:01
Ну если на СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ ??????? - прорвалась канализация, это же надо, сколько навалила наша доблестная областная администрация, ЧТО ТОГДА, что ЖДАТЬ ОТ ПРОСТОГО ЛЮДА. Водоканал, горожане берут пример от администрации области. Плакаты разместите в здании областной администрации: НЕ БРОСАЙТЕ, НЕ КИДАЙТЕ и т.д.
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Элиот
вчера, 22:51
Всë, день сделан. Это просто праздник какой-то, то Трамп, то г*** по лужам.
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Мадам засируш
вчера, 22:49
107 комментариев- это прорыв!!
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Мадам засируш
вчера, 22:48
А будет новость о том, что найдено там и что явились причиной засора?
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Верующий
вчера, 22:39
Замироточило!
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чижик
вчера, 22:38
праздники прошли начались будни.омары и крабы застряли.
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макс
вчера, 22:37
Отключите им еще воду на плановые работы!
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Липчанка
вчера, 22:35
Такое впечатление,что не под горку течёт, а на горку!
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