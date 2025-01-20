На Соборной площади прорвало канализацию

Из-под люков под гору струятся зловонные ручьи.

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На Соборной площади в Липецке из двух канализационных колодцев под гору текут ручьи, источающие неприятный запах.— Произошел засор в сетях водоотведения. На место будет отправлена бригада для обследования сетей и устранения засора,— сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».В компании напомнили, что работа городской системы водоотведения зависит не только от водоканала, но и от липчан. Зачастую именно нарушение правил пользования канализацией приводит к возникновению засоров. В «РВК-Липецк» убедительно просят горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению.— Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов – остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток – может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения, — сказали в пресс-службе компании