Женщина складывала украденные продукты в коляску с ребёнком

Причём ребёнок был не её.

Жительницу Данкова приговорили к шести месяцам колонии общего режима за кражу продуктов из магазина (по части первой статьи 158 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, днём 23 июня прошлого года женщина украла из магазина «Светофор» продуктов более чем на 5000 рублей, причём похищенное она складывала в детскую коляску с находящимся там ребенком ее родственницы. Сама воришка не замужем, детей у неё нет. С чужим ребёнком она просто вызвалась погулять.Полгода колонии женщине дали с учетом прежних судимостей.