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Происшествия
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сегодня, 11:52
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Женщина складывала украденные продукты в коляску с ребёнком
Причём ребёнок был не её.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, днём 23 июня прошлого года женщина украла из магазина «Светофор» продуктов более чем на 5000 рублей, причём похищенное она складывала в детскую коляску с находящимся там ребенком ее родственницы. Сама воришка не замужем, детей у неё нет. С чужим ребёнком она просто вызвалась погулять.
Полгода колонии женщине дали с учетом прежних судимостей.
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