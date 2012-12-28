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сегодня, 15:45
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ЖК «Турист» на месте гостиницы и часовня у памятника: градсовет Липецка обсудил новые проекты

На месте снесенной гостиницы московский инвестор собирается построить разноуровневую высотку, а липецкие меценаты собираются построить в Молодежном парке часовню.

На последнем заседании градостроительного совета при главе Липецка разгорелись жаркие дебаты. Городские архитекторы горячо обсуждали проект застройки территории на месте снесенной гостиницы «Турист» от одного из самых именитых российских застройщиков, екатеринбургской Группы компаний «Брусника».

О первом нереализованном проекте застройки этого места между арбитражным судом, спорткомплексом «Динамо» и Нижним парком участникам градсовета рассказала вице-мэр Липецка-председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий. На этом участке с уже давно заброшенной гостиницей, которая на открытках советской эпохи была одной из визиток города, Липецкая ипотечная корпорация в 2016 году хотел возвести ЖК элитного класса в силе сталинского ампира.

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Этот план так и остался красивой картинкой. Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года.

Этот земельный участок площадью 7 515 кв. метров кадастровой стоимостью 58,2 млн рублей областная администрация с тех пор несколько раз выставляла на торги. В итоге ее приобрела компания столичного предпринимателя Константина Ганницкого, зарегистрированная всего лишь 15 ноября прошлого года в Нижнем Новгороде с уставным капиталом в миллион рублей (ее видами деятельности заявлены разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки, строительство инженерных сооружений и коммуникаций, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов). Собственник участка обратился в городской департамент градостроительства и архитектуры с уведомлением о сносе гостиницы и находящегося на этом же земельном участке также давно не работающего ресторана «Каракум». Здания снесли в марте и обнесли место будущего строительства забором.

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Сам Константин Ганницкий и представил членам градсовета проект ЖК «Турист». Девелопер рассказал о том, что средства на проект есть – это кредит известного банка. О самом ЖК присутствующим по видеосвязи рассказал руководитель архитектурной мастерской известнейшей екатеринбургской девелоперской компании «Брусника», входящей в ТОП-5 застройщиков России (жилье от «Брусники» стало визитками крупных городов Урала, Сибири, Москвы и Подмосковья) Игорь Лихарев.

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Очевидно, предполагая вопросы об экологичности ЖК, который, по сути, будет нависать над Нижним парком, липецким архитекторам, членам Градсовета, показали фильм о спасении «Брусникой» мелкого, в полтора метра глубиной, озера Тихого в Тюмени, который оказался в центре жилой застройки. Благодаря мозговому штурму проектировщиков, этот водоем, живущий только за счет дождей и таяния снега, стал изюминкой нового жилого массива.

Изюминкой липецкого «Турист» станет существующий ландшафт, зелень парка, река. По словам Игоря Лихарева, разноуровневый жилой комплекс завершит архитектурную композицию площади Петра Великого. Ближе к парку будут секции дома в 7-12 этажей, а ближе к Петровскому мосту вырастет 25-этажный корпус.

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По словам архитектора проекта, придомовая территория не будет ограждена забором – это современная тенденция урбанистики, через территорию ЖК можно будет пройти любому. В то же время будет обеспечена приватность жильцов. На земельном участке появится много зелени, причем деревьев и кустарника будет больше, чем предусмотрено существующими стандартами. У дома появится некий водный объект. Застройщик увеличит число парковочных мест на улице, добавив к ним 170 мест в подземном паркинге. Контейнерная площадка для сбора мусора также будет под землей. У ЖК появится и своя трансформаторная подстанция.

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На первом этаже «Туриста» предусмотрены встроенные коммерческие помещения. На уровне второго этажа обещана терраса, «прогулочный дворик, тихое место отдыха для жителей дома». Фасады дома не будут плоскими. Их сделают фактурными, а цвета внешних стен не будут резать глаз. «Это не будет здание-манифест. Оно органично впишется в существующую среду».

Вице-мэр Светлана Сурмий сообщила, что застройщиком учтены все нормы пожарной безопасности, а также соблюден норматив по парковочным местам.

Однако у профессионального сообщества оказалось немало вопросов. Например, к подземному паркингу ЖК. Заслуженный архитектор РФ Владимир Дмитриев привел в пример арбитражный суд: из-за высокого уровня грунтовых вод в этой части города его построили без подвала. По этой же причине на улице Фрунзе застройщики отказались от гаражей под высотками. На это девелопер Константин Ганницкий сказал, что проблема подтопления подземного паркинга будет решена за счет дорогостоящих современных решений, средствами на которые он располагает.

У членов градсовета были и другие вопросы к проекту: недостаточной, на их взгляд, инсоляции некоторых квартир, неприемлемости выбранного места под подземную контейнерную площадку. Но все это меркло перед главным: появления в центре Липецка новой архитектурной доминанты вместо существующей — колокольни Христорождественского собора. Одна такая доминанта появилась при мэре Гулевском — башня так и не достроенной гостиницы у областного управления ГАИ. Теперь к этому «зубу» добавится еще один?

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Сразу несколько архитекторов возмутились высотой башни ЖК, которая перекроет вид на собор со стороны Петровского моста.

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– Мы испортим исторический облик города. Жилой дом станет главнее Христорождественского храма. У нас и без того было много градостроительных ошибок, давайте не делать еще одной, – сказал архитектор Александр Строганов.

За проект «Брусники» вступилась главный архитектор Липецка Маргарита Гришина и глава Липецка Евгения Уваркина. Мэр, в частности, приветствовала новое наполнение депрессивных районов, застройку заброшенных территорий. Если проекты «Брусники» пришлись ко двору в Москве и Екатеринбурге, то почему не в Липецке? ЖК «Турист», по словам мэра, будет достойным объектом наряду с обновленными Нижним парком, Зеленым островом и городской набережной, которую построят девелоперы по обязательствам комплексного развития территорий в районе Манежа.

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В итоге Евгения Уваркина пообещала собрать все замечания к проекту и согласовать их с застройщиком.

На Градсовете обсудили еще два проекта: облик новой, на 1 225 мест, школы в «Университетском» (она будет типовой, такой же, какой будет строящаяся школа в «Елецком») и часовни в память о липчанах-героях Великой Отечественной войны в парке Молодежном, которую спроектировал заслуженный архитектор РФ Владимир Дмитриев.

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Часовня будет 14 метров высотой, а с учетом венчающего ее креста – 17-метровой. Внутри предполагается иконостас в два ряда: под куполом разместят списки икон Божьей матери, в среднем — иконы чтимых воинами православных святых, внизу — записи о липчанах-орденоносцах, героях Советского Союза. Внешние стены часовни покроют мозаикой.

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— А не спорное ли это место для памятника Николаю Чудотворцу? — спросила архитектора Дмитриева, причастного к его появлению в Молодежном парке Евгения Мельгунова.

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Владимир Дмитриев признал, что пока, действительно, Николай Угодник выглядит в парке инородным телом. Чтобы уйти от такого впечатления, его и подопрет часовня, строительство которой приурочено к 80-летию Победы. Так в парке появится общий ансамбль. Который и благоустроит вложившийся в проект неназваный инвестор.

Проект часовни пришелся по душе Евгении Уваркиной, которая поблагодарила ее автора за замысел и исполнение.
градостроительство
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Комментарии (25)

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Как гость
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Гость
22 минуты назад
Какой подземный гараж? Там заболоченная местность. Даже при реконструкции нового ОКТЯБРЯ об этом писалось не однократно. Мало того когда строили банк сваи были буронабивные, так как обычные бы не пошли там. Ну и конечно всем знакомые запахи рядом расположенного зоопарка, когда верерок подует со стороны речки.
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Да уж.
42 минуты назад
Если «наряду с обновленными Нижним парком, Зеленым островом» - то это страшно!!!
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Карьер
47 минут назад
А старые проекты кто будет реализовывать? Про расширение 24-й школы успешно позабыли? Разрешение на строительство человейников получили вовсю строят более десятка домов в районе а куда будущие маленькие жители этого района пойдут учиться всем наплевать.
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Миша
сегодня, 17:01
Совсем чтоли ? Какие высотки? там общественное пространство - это центр! максимум общественные постройки там могут быть
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Миша
сегодня, 16:58
Совсем чтоли ? Какие высотки? там общественное пространство - это центр! максимум общественные постройки там могут быть
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Лиза
сегодня, 16:58
"У дома появится некий водный объект"... Это, наверное, там появится болото с комарами, которое будет постоянно затапливать первые этажи дома?
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курильщик
сегодня, 16:43
Приятно будет кидать окурки с 25 этажа в некий водный объект...
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Зимний рыбак
сегодня, 16:41
Проект часовни пришелся по душе Евгении Уваркиной. Да мало ли что ей придётся по душе? Она от своей души и так понаделала в городе "шедевров"
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про первую высотку
сегодня, 16:28
Зачем строить новую высотку ? Вот пусть возьмут недостроенную высотку у ГИБДД на Неделина, и её сначала доведут до ума. Там и жилой дом влезет, и паркинги, и зеленые пространства.
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Портос
сегодня, 17:03
так её уже начали доводить до ума местные застройщики. Там фасад появляется
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Петр Ильич
сегодня, 16:23
Всё правильно, Не теряйтесь, и двигайтесь дальше, заложите у часовни как и положено кладбище...
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