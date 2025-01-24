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Общество
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19 минут назад
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Старейшая липчанка отпраздновала 106-летие
У долгожительницы – очень непростая судьба.
– Анна Ивановна – труженик тыла. Во времена войны копала окопы и работала в военкомате. До выхода на пенсию трудилась в колхозе. Отсюда и любовь к садоводству. Только представьте: в свои 106 лет она каждый сезон самостоятельно высаживает картошку, свёклу, зелень. Анна Полухина воспитала дочь, сейчас помогает растить двух внучек и трёх правнуков. В свои годы Анна Ивановна очень бодра и позитивна. Видно, что человек очень любит жизнь и свою страну, – рассказал Роман Ченцов.
Анна Полухина (в девичестве Федерякина) родилась в селе Плеханово Грязинского района. Шесть лет назад – в своей вековой юбилей она уже была героиней публикации GOROD48.
«В войну, в 42-м году, послали нас окопы рыть. А тут самолеты немецкие налетели и бомбить нас стали. Мы в свои окопы и попадали. Ужас был!». – Вспоминала долгожительница в день своего 100-летия.
Позже Анна Ивановна носила призывникам от военкомата повестки на войну, работала в колхозе за трудодни. Вышла замуж по любви, а супруг оказался неверным. Дочери было пять лет, когда Анна Ивановна ушла от него.
Воспитывала дочь одна. Подала в суд на алименты, а бывший муж выплатил по суду издевательскую сумму — один рубль. А потом страшно отомстил бывшей жене. Чтобы как-то выжить в трудные послевоенные времена и прокормить дочку, женщина тайком шила на продажу ватные стеганые одеяла. Бывший супруг сообщил «куда надо» о ее коммерческой деятельности и Анну Ивановну арестовали.
Женщине дали пять лет тюрьмы. Но весь срок она не отбыла, вернулась домой через 9 месяцев.
Были в жизни и другие испытания. Когда Анна Ивановна обзавелась скотиной — завела поросят, злоумышленники залезли к ней в дом и чуть не убили — решили, что денег у нее припрятано много.
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