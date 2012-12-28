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49 минут назад
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Бравшему взятки преподавателю техникума назначен штраф в пять миллионов рублей
Его осудили за девять эпизодов взяток.
«Преподаватель Конь-Колодезского аграрного техникума села Тербуны в период проведения зачетно-экзаменационной сессии 2021-2022 и 2022-2023 годов получал от студентов деньги за положительные оценки за экзамены, зачёты, которые выставлялись без проверки знаний. При этом он оформлял соответствующие документы, внося ложные сведения в ведомости. Кроме того, осуждённый изготавливал дипломные и курсовые работ от имени студентов без личного участия последних, обещал при защите указанных работ признание успешным прохождение государственной итоговой аттестации на положительную оценку при отсутствии законных оснований. В результате указанных преступных действий подсудимый получил от студентов 152 тысяч рублей», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
По совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний мужчине назначили штраф в 5 000 000 рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях на срок 5 лет. Кроме того, конфискованы 152 000 рублей, полученные им в качестве взяток.
Но помимо эпизодов, за которые прозвучал приговор, были и другие. Так, постановлением Тербунского районного суда прекращено производство по уголовному делу в связи с истечением срока давности и осужденный освобождён от уголовной ответственности по 30 составам преступлений по части первой статьи 292 УК РФ (совершение служебного подлога) и по 36 составам преступлений по части первой статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество: получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
Ещё одним постановлением Тербунского районного суда для устранения допущенных нарушений возвращено прокурору Тербунского района уголовное дело по обвинению осужденного в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 290 УК РФ (по факту обвинения в получении взятки лично в виде денег за общее покровительство и незаконные действия), по части первой статьи 291.2 УК РФ (по факту получения взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
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