Хирурги детской областной больницы прооперировали новорожденного прямо в кювезе

Состояние грудничка не позволило транспортировать его в операционную.

В областной детской больнице провели редкую операцию — новорожденного прооперировали прямо в кювезе!Как сообщает облздрав, у младенца диагностировали некротический энтероколит, тяжелое воспаление кишечника, которое привело к перфорациям его стенок.Ребенок нуждался в экстренной операции, так как время на хороший исход определялось минутами, а состояние грудничка не позволило транспортировать его в операционную. Хирурги Сергей Раковский и Александр Полтавский удалили пораженные участки кишечника малыша, тем самым спасши его жизнь.