Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мужчину с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Происшествия
«Сотни килограммов лука выброшены на берег»
Общество
Сбитый у «Квартала» мужчина выжил, не погибла и его собака
Происшествия
В Лебедяни погиб 17-летний парень
Происшествия
Хирурги детской областной больницы прооперировали новорожденного прямо в кювезе
Здоровье
Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег
Общество
Любителю опасной езды на «Порше» грозит штраф или даже лишение прав
Происшествия
Родителей липецких школьников предупредили о новом способе мошенничества
Происшествия
37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара
Происшествия
Сосед спас ребенка из горящей квартиры на улице Титова
Происшествия
Читать все
37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара
Происшествия
Сосед спас ребенка из горящей квартиры на улице Титова
Происшествия
«Металлург» начал подготовку к сезону с медицинского обследования
Спорт
В Липецкой области бесснежно и немного морозно
Погода в Липецке
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
49-летний работник автосервиса получил 11 лет колонии за убийство приятеля
Общество
Севший за руль пьяным чаплыгинец отправился в колонию-поселение и лишился «Лады Приоры»
Происшествия
Мавр делает дело: Янник забивает, а Липецк обновил клубный рекорд в Суперлиге
Спорт
Липецкая вечЁрка: гибель 17-летнего парня, голосование за Ленина и гора лука на берегу
Общество
Средства от акции фонда «Милосердие» помогут жителям четырех регионов
Общество
Читать все
Здоровье
3805
сегодня, 14:38
6

Хирурги детской областной больницы прооперировали новорожденного прямо в кювезе

Состояние грудничка не позволило транспортировать его в операционную.

В областной детской больнице провели редкую операцию — новорожденного прооперировали прямо в кювезе!

Как сообщает облздрав, у младенца диагностировали некротический энтероколит, тяжелое воспаление кишечника, которое привело к перфорациям его стенок.

Ребенок нуждался в экстренной операции, так как время на хороший исход определялось минутами, а состояние грудничка не позволило транспортировать его в операционную. Хирурги Сергей Раковский и Александр Полтавский удалили пораженные участки кишечника малыша, тем самым спасши его жизнь.
операция
дети
1
2
0
50
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Валерий
58 минут назад
Молодцы! Призвание и Профессионализм это от Природы и Трудолюбия!
Ответить
Валерий
сегодня, 21:27
Молодцы!
Ответить
Лиза
сегодня, 17:56
Низкий поклон нашим врачам!!!!!! Здоровья малышу.
Ответить
Елена
сегодня, 17:18
Огромное спасибо докторам!!! Здоровья им и долгих лет!!!
Ответить
Позитив
сегодня, 15:03
Благодарим за спасение малыша наших докторов и Господа Бога!!!
Ответить
Да уж
сегодня, 15:02
Уже рождаются больными. Исцеления малышу благодарность врачам
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru