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Здоровье
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сегодня, 14:38
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Хирурги детской областной больницы прооперировали новорожденного прямо в кювезе
Состояние грудничка не позволило транспортировать его в операционную.
Как сообщает облздрав, у младенца диагностировали некротический энтероколит, тяжелое воспаление кишечника, которое привело к перфорациям его стенок.
Ребенок нуждался в экстренной операции, так как время на хороший исход определялось минутами, а состояние грудничка не позволило транспортировать его в операционную. Хирурги Сергей Раковский и Александр Полтавский удалили пораженные участки кишечника малыша, тем самым спасши его жизнь.
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