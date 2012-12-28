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сегодня, 12:13
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Житель Липецка заплатил за проститутку 73 000 рублей, но она не приехала

А 65-летняя женщина и 46-летний мужчина перевели мошенникам по миллиону рублей.

19 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний липчанин. Заказывая интиму-услуги, мужчина перевёл через мобильно приложение 73 000 рублей, но девушка по вызову к нему так и не приехала.

38-летнюю женщину мошенники развели под предлогом перевода денег на счёте из иностранной валюты в рубли.

— Злоумышленники получили данные для доступа к личному кабинету женщины и оформили на её имя кредит на 689 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

18 января в Липецке в полицию обратилась 65-летняя женщина, которой с 14 по 17 января звонили неизвестные и убедили перевести на «безопасный счёт» 1,2 миллиона рублей.

17 января заявление о мошенничестве написал 46-летний липчанин, который с 27 декабря по 16 января общался с мошенниками в мессенджере и перевёл им миллион рублей в надежде заработать на криптовалюте.

38-летний мужчина с 15 по 17 января общался в мессенджере по поводу покупки надувной лодки в интернет-магазине. Но надули самого мужчину — аж на 53 000 рублей!

20-летняя липчанка с 15 по 17 января общалась со «следователем главного управления МВД по Москве» и под предлогом отмены сомнительных операций от своего имени перевела мошенникам через приложение 42 000 рублей.

А 32-летняя липчанка одолжила 4000 рублей, получив просьбу со взломанного аккаунта.
мошенничество
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Эх бедолага!
сегодня, 14:54
Ожидание праздника, лучше самого праздника
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Ссёлки
сегодня, 14:14
А у нас всё по старому,чекушка и погнали.Все довольны.
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Гость
сегодня, 13:58
Чувак, выйди на улицу предложи половину, и очень сильно удивишься))))))
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дилетант
сегодня, 14:27
на сайтах знакомств получить желаемое можно даром.
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Гость
сегодня, 13:57
маразматики
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Елена
сегодня, 13:50
Своего нет, прости Господи не поможет
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Зима
сегодня, 13:41
Жениться тебе надо, 30-летний !!! )))
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Ха-ха
сегодня, 13:18
Проститутка не приехала, но интим-услугу житель Липецка получил.
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Акаш со стажем
сегодня, 13:09
Публичные дома надо открывать, и казна буде, то деньги мимо государства уходит
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дед Макар
сегодня, 12:52
интересно какую же экзотику хотел получить этот 30-летний мужчина за 73 000 рублей ?
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бабка Нюра
сегодня, 13:08
просто, приперло сильно.
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