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Происшествия
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сегодня, 12:13
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Житель Липецка заплатил за проститутку 73 000 рублей, но она не приехала
А 65-летняя женщина и 46-летний мужчина перевели мошенникам по миллиону рублей.
38-летнюю женщину мошенники развели под предлогом перевода денег на счёте из иностранной валюты в рубли.
— Злоумышленники получили данные для доступа к личному кабинету женщины и оформили на её имя кредит на 689 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
18 января в Липецке в полицию обратилась 65-летняя женщина, которой с 14 по 17 января звонили неизвестные и убедили перевести на «безопасный счёт» 1,2 миллиона рублей.
17 января заявление о мошенничестве написал 46-летний липчанин, который с 27 декабря по 16 января общался с мошенниками в мессенджере и перевёл им миллион рублей в надежде заработать на криптовалюте.
38-летний мужчина с 15 по 17 января общался в мессенджере по поводу покупки надувной лодки в интернет-магазине. Но надули самого мужчину — аж на 53 000 рублей!
20-летняя липчанка с 15 по 17 января общалась со «следователем главного управления МВД по Москве» и под предлогом отмены сомнительных операций от своего имени перевела мошенникам через приложение 42 000 рублей.
А 32-летняя липчанка одолжила 4000 рублей, получив просьбу со взломанного аккаунта.
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