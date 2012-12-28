На проспекте Победы умер за рулем машины в свой день рождения анестезиолог-реаниматолог

Автомобиль уткнулся в припаркованную машину у здания «НовитЭна».

В 16:50 на телефон ЕДДС позвонили и сообщили, что в припаркованные машины у здания компании «НовитЭн» на проспекте Победы, 87а уткнулся автомобиль, а его водитель не подает признаков жизни.По вызову на место происшествия направились медики и полицейские. Оказалось, что водитель машины мертв. Его личность установили после вскрытия заблокированной двери. Умершим оказался 62-летний мужчина. По злой иронии судьбы, у него сегодня был день рождения.Причину смерти Александра Чайникова, работавшего анестезиологом-реаниматологом на скорой помощи, установят судебные медики. Сегодня у него был выходной.