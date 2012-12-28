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На проспекте Победы умер за рулем машины в свой день рождения анестезиолог-реаниматолог
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Происшествия
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сегодня, 17:40
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На проспекте Победы умер за рулем машины в свой день рождения анестезиолог-реаниматолог
Автомобиль уткнулся в припаркованную машину у здания «НовитЭна».
По вызову на место происшествия направились медики и полицейские. Оказалось, что водитель машины мертв. Его личность установили после вскрытия заблокированной двери. Умершим оказался 62-летний мужчина. По злой иронии судьбы, у него сегодня был день рождения.
Причину смерти Александра Чайникова, работавшего анестезиологом-реаниматологом на скорой помощи, установят судебные медики. Сегодня у него был выходной.
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