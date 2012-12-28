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сегодня, 17:40
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На проспекте Победы умер за рулем машины в свой день рождения анестезиолог-реаниматолог

Автомобиль уткнулся в припаркованную машину у здания «НовитЭна».

В 16:50 на телефон ЕДДС позвонили и сообщили, что в припаркованные машины у здания компании «НовитЭн» на проспекте Победы, 87а уткнулся автомобиль, а его водитель не подает признаков жизни.

По вызову на место происшествия направились медики и полицейские. Оказалось, что водитель машины мертв. Его личность установили после вскрытия заблокированной двери. Умершим оказался 62-летний мужчина. По злой иронии судьбы, у него сегодня был день рождения.

Причину смерти Александра Чайникова, работавшего анестезиологом-реаниматологом на скорой помощи, установят судебные медики. Сегодня у него был выходной. 
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Татьяна
27 минут назад
Боже дайте врачам отдыхать иногда, хорошим врачам, их не хватает. Итоги печальные
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ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
49 минут назад
Зато хотят сделать статус "молодой" до 60 лет. Вот пример вам. Человек до пенсионного возраста не доработал. Чиновники очнитесь.
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777
55 минут назад
Скоро на рабочих местах будут умирать
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Лиза
сегодня, 19:17
Печально, соболезнование родным и близким... 62 года это совсем не возраст для мужчины, даже до пенсии не дожил. Зато по телевизору нам упорно твердят, что продолжительность жизни увеличивается, как будто мы не знаем и не видим, что происходит на самом деле.
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Печально
сегодня, 18:45
Царство небесное Александру. Очень печально.
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Алкан лтз
сегодня, 18:16
Соболезную родным и близким
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Дик
сегодня, 18:08
До пенсии три года. Советские руководители страны были мудрее и умнее нынешних. Соболезнования родным и близким.
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Гость
сегодня, 17:58
Такая работа была у человека- на износ. Царствие Небесное р.Б. Александру!
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Гость
сегодня, 17:58
62 — это же так мало!
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Царство небесное
сегодня, 17:57
Почившему. Ушел в тот же день когда и пришел в этот мир. Вечная память.
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