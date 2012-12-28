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Общество
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сегодня, 12:11
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Ельчанин узнал из квитанции, что его квартира принадлежит жителю Крыма
В ситуации разбираются суд и полиция.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в своём иске ельчанин сообщил, что он зарегистрирован и живёт в квартире в Ельце и является ее собственником. Но из платежной квитанции ФКР в октябре 2024 года мужчина узнал, что собственником квартиры является уже другое лицо. Ельчанин получил выписку из ЕГРН, и там тоже было указано, что собственником спорного жилого помещения является другой человек.
В этот же день мужчина обратился в полицию с заявлением о проведении проверки по данному факту.
ОМВД России по городу Ельцу выяснило, что теперь спорная квартира принадлежит жителю Крыма. Он вступил во владение елецкой квартирой на основании свидетельства о праве на наследство по закону, выданного нотариусом Керченского городского нотариального округа Республики Крым. Но сделок по отчуждению квартиры с участием ельчанина не происходило. Житель Керчи его родственником не является.
Теперь ельчанин через суд просит истребовать жилое помещения из незаконного владения и признать недействительной государственную регистрацию права собственности на квартиру. Ведется судебное следствие.
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