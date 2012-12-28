Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: работодатели начали ограничивать перекуры, тайный список вакансий с самой большой зарплатой
Общество
К хирургам раненого лебедянца доставили с ножом в груди
Происшествия
Сосед спас ребенка из горящей квартиры на улице Титова
Происшествия
37-летний липчанин выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Экс-глава Липецка сдал свой карабин Росгвардии
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель 17-летнего парня, голосование за Ленина и гора лука на берегу
Общество
Жителю Липецка вогнали охотничий нож в грудь
Происшествия
Ельчанин узнал из квитанции, что его квартира принадлежит жителю Крыма
Общество
Получившим ножевое ранение груди сегодня ночью в Липецке оказался лебедянец
Происшествия
Читать все
Экс-глава Липецка сдал свой карабин Росгвардии
Общество
Ельчанин узнал из квитанции, что его квартира принадлежит жителю Крыма
Общество
Старший инспектор ДПС пойдет под суд за применение насилия к подростку
Происшествия
«Так не доставайся ты никому»: 34-летний многодетный отец обвиняется в убийстве жены на почве ревности
Происшествия
Учителя химии обвинили в поборах с учеников, школа и департамент образования говорят о клевете
Общество
22-летний водитель сбил на пешеходном переходе трёх школьниц: дело ушло в суд
Происшествия
Суд над избившими дворника обвиняемыми перенесли на другую дату из-за нехватки конвоиров
Происшествия
Получившая бесплатно на «Вайлдберриз» товары на два миллиона рублей липчанка отделалась условным сроком
Происшествия
Состояние выпрыгнувшего с пятого этажа мужчины — тяжёлое
Происшествия
НЛМК запустил новую установку газоочистного оборудования
НЛМК Live
Читать все
Общество
2744
сегодня, 12:11
19

Ельчанин узнал из квитанции, что его квартира принадлежит жителю Крыма

В ситуации разбираются суд и полиция.

Елецкий городской суд рассматривает иск ельчанина к жителю Керчи об истребовании квартиры из чужого незаконного владения и признании недействительной государственной регистрации права собственности на жильё.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в своём иске ельчанин сообщил, что он зарегистрирован и живёт в квартире в Ельце и является ее собственником. Но из платежной квитанции ФКР в октябре 2024 года мужчина узнал, что собственником квартиры является уже другое лицо. Ельчанин получил выписку из ЕГРН, и там тоже было указано, что собственником спорного жилого помещения является другой человек.

В этот же день мужчина обратился в полицию с заявлением о проведении проверки по данному факту.

ОМВД России по городу Ельцу выяснило, что теперь спорная квартира принадлежит жителю Крыма. Он вступил во владение елецкой квартирой на основании свидетельства о праве на наследство по закону, выданного нотариусом Керченского городского нотариального округа Республики Крым. Но сделок по отчуждению квартиры с участием ельчанина не происходило. Житель Керчи его родственником не является.

Теперь ельчанин через суд просит истребовать жилое помещения из незаконного владения и признать недействительной государственную регистрацию права собственности на квартиру. Ведется судебное следствие.
суд
недвижимость
0
5
28
1
6

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вовчик.
20 минут назад
Крайнего трудно найти. Сбой системы.
Ответить
ГОСТЬ53
38 минут назад
Вот до чего довела цифровизация, электронный документооборот, электронные трудовые книжки. Раньше была сберегательная книжка и все! А сейчас в один миг можно потерять и деньги и квартиру и трудовой стаж и голову
Ответить
студент
сегодня, 14:12
это что, вот получил я красный диплом, а оказалось, что я вовсе не специалист.
Ответить
Ну да
сегодня, 15:05
Дай человеку красный диплом, это будет человек с с красным дипломом, а не дипломированный специалист. Дай человеку кисточку/аккордеон, это будет человек с кисточкой/аккордеоном, а не маляр/аккордеонист... А вот дай человеку фотоаппарат, это уже сразу будет фотограф, а не просто человек с фотоаппаратом. (Притча)
Ответить
студент
54 минуты назад
Дай человеку красный диплом, это будет человек с с красным дипломом, а не дипломированный специалист. Дай человеку кисточку/аккордеон, это будет человек с кисточкой/аккордеоном, а не маляр/аккордеонист... А вот дай человеку фотоаппарат, это уже сразу будет фотограф, а не просто человек с фотоаппаратом. (Притча) так вуз государственный, получал повышенную стипендию не один год, знания никто не проверял, просто не брали на работу из-за отсутствия опыта, а где получить опыт если без него не берут?
Ответить
мозгоправ
сегодня, 14:10
корррррупция.все продается и покупается.
Ответить
Ну, дела!
сегодня, 13:33
Хорошо что хозяина не ликвидировали
Ответить
Житель
сегодня, 13:09
Почему я должен что то писать и думать ,это их работа и за счою работу надо отвечать ! Везде работают безграмотные
Ответить
Клава
сегодня, 12:57
На Госуслугах надо писать заявление, чтоб без твоего личного участия не продавали недвижимость.
Ответить
дада
сегодня, 13:15
ты читать умеешь, умный ? Квартиру передали якобы наследнику - то есть хозяина объявили умершим
Ответить
Клава
сегодня, 13:32
ты читать умеешь, умный ? Квартиру передали якобы наследнику - то есть хозяина объявили умершим Я вышла за рамки статьи, посмотрела шире.
Ответить
Савелий
сегодня, 13:05
Логичнее наоборот. Писать заявление, если хочешь, чтобы продали без тебя.
Ответить
Клава
сегодня, 13:24
Логичнее наоборот. Писать заявление, если хочешь, чтобы продали без тебя. Логика это не наша скрепа. А запрет на действия с недвижимостью без присутствия собственника можно установить. Путь: личный кабинет на Госуслугах - услуги - ЗемляДом - запрет.
Ответить
В курсе
сегодня, 14:40
Логика это не наша скрепа. А запрет на действия с недвижимостью без присутствия собственника можно установить. Путь: личный кабинет на Госуслугах - услуги - ЗемляДом - запрет. Ага - только для этого надо пойти у купить себе электронную подпись и платить каждый год за ее продление
Ответить
988
сегодня, 14:28
Логика это не наша скрепа. А запрет на действия с недвижимостью без присутствия собственника можно установить. Путь: личный кабинет на Госуслугах - услуги - ЗемляДом - запрет. И там же, на госуслугах, его потом снять . Достаточно сообщить код из СМС добрым людям...
Ответить
Житель
сегодня, 12:53
Вот ваша цифровизация , полное фуфло
Ответить
ЛС
сегодня, 12:44
Господи,что за жизнь настала! Как жить дальше в таких условиях.Проснешься утром, а ты уже не ты.Дальше внедряйте цифру, кредиты онлайн и т.д....
Ответить
Это
сегодня, 12:42
Во всём Байден виноват.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru