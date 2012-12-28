Дворник против: 70-летний Евгений Козинов требует сурового наказания для напавших на него парней
Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
Дело вымогателя-иностранца рассмотрит суд: он угрожал жертвам распространением их интимных фото
Рецидивист получил десять с половиной лет за убийство приютившего его 41-летнего ельчанина
Общество
1749
сегодня, 14:33
16
Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
В одной квартире едва не произошла трагедия — дети уронили на ковер электрокамин и тот загорелся.
— Уже пятый день у меня беспрерывно горит газ, — говорит пенсионерка Валентина Золотарева из 249-й квартиры первого этажа.
В ее квартире ощутимо пованивает продуктами горения, ведь все форточки плотно закрыты, чтобы сберечь тепло. Валентине Золотаревой, проработавшей всю жизнь в городской системе ЖКХ, обидно, что к ней до сих пор не пришел ни один сотрудник УК «Липецкий коммунальщик», чтобы посмотреть, как она спасается от холода. Высоко висящий термометр в коридоре ее квартиры показывает 16 градусов. Но это неверный замер — как специалист, пенсионерка говорит, что контрольный замер нужно проводить на высоте полутора метров от пола. А ниже — холоднее.
По нашей просьбе житель дома, который, очевидно, работает в «Квадре», принес лазерный термометр. Температура батареи в кухне Золотаревой показывает 18 градусов, в спальне, где ощутимо промозгло, — на градус меньше.
В подъезде мы сталкиваемся с мамой, ведущей в школу дочь. Женщина жалуется насморк, появившийся у ребенка в этот малый ледниковый период. Семья спасается электрообогревателем.
На улице собирается толпа жителей дома. Люди крайне недовольны происходящим.
— В третьем подъезде батареи чуть теплые всю эту зиму, но хоть горячая вода есть, — говорит одна женщина, но на нее тут же шикают — до 15 января все было более-менее терпимо.
Люди жалуются на холод. Кто-то говорит, что у него в квартире всего 13 градусов тепла. Кто-то добавляет, что у соседей едва не произошла трагедия — дети уронили на ковер электрокамин и тот загорелся. Хорошо, что в это время дома была мама ребятишек, которая успела потушить огонь.
— В управляющей компании валят на «Квадру». В «Квадре» валят на управляющую компанию. Что нам делать?
Мы задали этот вопрос и тем, и этим.
Директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский сразу сказал о вине «Квадры»:
— В прошлую пятницу энергетики замерили температуру теплоносителя на входе в дом и на выходе из него и зафиксировали в акте отсутствие должных нормативов. В дом в тот день подавался теплоноситель с температурой 66-69 градусов, а обратка была 30-32 градуса. Этого недостаточно для нормальной циркуляции теплоносителя во внутридомовой системе из-за недостатка перепада давления при той температуре атмосферного воздуха, который был в пятницу. И за выходные «Квадра» проблему так и не решила.
В пресс-службе «Квадры» пообещали прокомментировать ситуацию сразу же, как сами в ней разберутся.
В департаменте ЖКХ мэрии заняли выжидательную позицию, ожидая ответов УК и ресурсной компании на вопрос, почему мерзнут люди?
2
2
8
0
3
Комментарии (16)