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1749
сегодня, 14:33
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Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»

В одной квартире едва не произошла трагедия — дети уронили на ковер электрокамин и тот загорелся.

У жителей четырех последних подъездов длинной девятиэтажки на Петра Смородина, 24, маленькая трагедия — вот уже шесть суток они живут в холодных квартирах. Тепло и горячая вода пропали после последней аварии на сетях «Квадры», случившейся 15 января. Ресурсная компания в тот же день сообщила о восстановлении теплоснабжения, но до 6-9 подъездов многоэтажки благая весть не дошла.

— Уже пятый день у меня беспрерывно горит газ, — говорит пенсионерка Валентина Золотарева из 249-й квартиры первого этажа.

В ее квартире ощутимо пованивает продуктами горения, ведь все форточки плотно закрыты, чтобы сберечь тепло. Валентине Золотаревой, проработавшей всю жизнь в городской системе ЖКХ, обидно, что к ней до сих пор не пришел ни один сотрудник УК «Липецкий коммунальщик», чтобы посмотреть, как она спасается от холода. Высоко висящий термометр в коридоре ее квартиры показывает 16 градусов. Но это неверный замер — как специалист, пенсионерка говорит, что контрольный замер нужно проводить на высоте полутора метров от пола. А ниже — холоднее. 

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По нашей просьбе житель дома, который, очевидно, работает в «Квадре», принес лазерный термометр. Температура батареи в кухне Золотаревой показывает 18 градусов, в спальне, где ощутимо промозгло, — на градус меньше.

В подъезде мы сталкиваемся с мамой, ведущей в школу дочь. Женщина жалуется насморк, появившийся у ребенка в этот малый ледниковый период. Семья спасается электрообогревателем.

На улице собирается толпа жителей дома. Люди крайне недовольны происходящим.

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— В третьем подъезде батареи чуть теплые всю эту зиму, но хоть горячая вода есть, — говорит одна женщина, но на нее тут же шикают — до 15 января все было более-менее терпимо.

Люди жалуются на холод. Кто-то говорит, что у него в квартире всего 13 градусов тепла. Кто-то добавляет, что у соседей едва не произошла трагедия — дети уронили на ковер электрокамин и тот загорелся. Хорошо, что в это время дома была мама ребятишек, которая успела потушить огонь.

— В управляющей компании валят на «Квадру». В «Квадре» валят на управляющую компанию. Что нам делать?

Мы задали этот вопрос и тем, и этим.

Директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский сразу сказал о вине «Квадры»:

— В прошлую пятницу энергетики замерили температуру теплоносителя на входе в дом и на выходе из него и зафиксировали в акте отсутствие должных нормативов. В дом в тот день подавался теплоноситель с температурой 66-69 градусов, а обратка была 30-32 градуса. Этого недостаточно для нормальной циркуляции теплоносителя во внутридомовой системе из-за недостатка перепада давления при той температуре атмосферного воздуха, который был в пятницу. И за выходные «Квадра» проблему так и не решила.

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В пресс-службе «Квадры» пообещали прокомментировать ситуацию сразу же, как сами в ней разберутся.

В департаменте ЖКХ мэрии заняли выжидательную позицию, ожидая ответов УК и ресурсной компании на вопрос, почему мерзнут люди?
ЖКХ
отопление
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Комментарии (16)

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vlad
19 минут назад
Департаменты заменили на министерства с соответствующей оплатой, только отношение "министров" к делу только * .
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Кузя
25 минут назад
У коммунальщиков общий девиз "Это не мы"((
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vlad
29 минут назад
Почему при нынешней тёплой зиме, счёта от Квадры не уменьшаются?
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музалевский
32 минуты назад
вот зачем нужны всякие департаменты ЖКХ, Госжилинспекция и прочие ведомства, если люди мерзнут??? А если было бы на улице минут 25, то тогда что??? Разогнать все эти департаменты
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vlad
22 минуты назад
Нет уже департаментов, есть министерства с соответствующим окладом сотрудников.
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Паромщик
35 минут назад
Это иноагенты в доме раскачивают нашу лодку стабильности
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Светлана
44 минуты назад
В 5 подъезде тоже самое , но почему то про него не говорят хотя тоже обращались с жалобами
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Птичкин Владимир
48 минут назад
Не надо врать, в нашей стране такого быть не может.... такое только в америках и европах.
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Ответ
16 минут назад
В америках тепло. Там при минус 5 общенациональное бедствие, и жизнь останавливается.
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Весы
54 минуты назад
Сейчас или управляшка или кадра что-нибудь сделают, а департамент доложит...
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Департамент жкх
56 минут назад
Не знаем, у нас в департаменте тепло....
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Лиза
59 минут назад
Хотелось бы знать мнение нашего мэра, на чьей он стороне: УК, Квадры или всё-таки мёрзнущих жителей дома?
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политэкономикс
52 минуты назад
На стороне тех, кто его назначил на должность, это же совершенно очевидно.
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