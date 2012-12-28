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сегодня, 10:21
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На месте «Красной Шапочки» в Сырском Руднике хотят построить две многоэтажки

Пока же руины детского сада представляют собой сплошную зону нарушений Правил благоустройства Липецка.

Департамент развития территории администрации Липецка проверил, как обстоят дела с исполнением собственником земельного участка на улице Монтажников городских Правил благоустройства. Оказалось, что очень плохо.

— Собственником участка является физическое лицо, которое не исполняет своих обязанностей по должному содержанию участка и прилегающей территории. На ограждение участка нанесены надписи и граффити, деревья не обрезаны, кругом заросли самосева и мусора. С 2023 года владельцу уже выписаны несколько предписаний по разным статьям КоАП Липецкой области о приведении территории в порядок. Протоколы об административных нарушениях были рассмотрены судом. Ответчик иски признал и штрафы оплатил, но порядка так и не навел, — говорит представитель управы Елена Леонова.

Центром участка является так называемая заброшка — бывший детский сад №57 «Красная Шапочка» (ранее, во время Великой Отечественной войны, двухэтажное здание использовалось под тыловой военный госпиталь). Сейчас от здания остались лишь стены. Когда-то эти руины и прилегающую территорию приобрело некое юрлицо. Затем участок несколько лет был залоговым имуществом в разных судебных тяжбах. В 2023 году прокуратура через суд добилась консервации «Красной Шапочки» и его новый собственник, уже физлицо, заделал вход в здание и окна, восстановил металлическую ограду вокруг земельного участка, находящегося в центре Сырского Рудника по соседству с районной поликлиникой и больницей, объектами торговли и храмом.

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Депутат горсовета от этого района Андрей Иголкин сообщил GOROD48, что нашел после долгих поисков сначала представителя этого физлица, а затем и его самого. Не называя имени владельца земельного участка, липчанина, но, по факту, уже москвича, депутат сообщил, что, как оказалось, в его собственности находятся еще два смежных с территорией бывшего детсада земельных участка. В планах владельца — снос «заброшки» и возведение двух восьмиэтажных жилых домов. Стойку он хотел начать уже весной.

— Социальная сфера поселка активно развивается в последние годы. В мэрии уже спланировали и новый жилой массив, который может появиться на месте расселенных бараков и пустующих участков. Моя задача — привлечь сюда бизнес, застройщиков. Но это трудно. Сейчас в экономике — так называемый идеальный шторм. Все замерли в ожидании того, что будет дальше. Поэтому, возможно, владелец земельных участков с бывшим детским садом может скорректировать планы по их освоению, — сказал депутат.
благоустройство
строительство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Поп
26 минут назад
Лучше церковь или храм поставьте.
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Ангарская
40 минут назад
Оставьте нам наши помойки и заброшки - руки прочь.
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ГКМ
49 минут назад
Население Липецка сокращается. Зачем нужны очередные многоэтажки? Кто будет их заселять?
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Галина
53 минуты назад
Это безобразие нужно снести, и не важно что построят.
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Маша
сегодня, 10:36
Да, ну, не будет никто там ничего строить, сейчас это не востребовано с такими ставками по ипотеке и кредитам.
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