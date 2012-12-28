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Прокуратура требует остановить стройку ЖК «Турист-2»: соответствующий иск направлен в арбитраж
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С управления строительства Липецка требуют вернуть в федеральный бюджет 27,3 миллиона рублей
Общество
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сегодня, 14:07
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Прокуратура требует остановить стройку ЖК «Турист-2»: соответствующий иск направлен в арбитраж
В иске прокуратура области требует признать недействительным разрешение на строительство и приостановить его на время судебного разбирательства.
Основанием для отзыва разрешений в иске названы многочисленные нарушения в строительной документации: в части пожарной безопасности, размещения трансформаторной подстанции и контейнерной площадки, обеспеченности будущих жильцов комплекса парковочными местами, нарушающая нормативы отдаленность дома от школ и детских садов, отсутствие расчетов естественной освещенности квартир, что нарушает гигиенические нормативы.
В качестве обеспечительных мер иска прокуратура требует запретить строительство ЖК.
Напомним, что проект жилого комплекса вызвал возражения со стороны архитектурного сообщества Липецка с момента его начального обсуждения. При этом архитекторы, кроме разрушительного воздействия здания на сложившийся облик города, приводили те же аргументы, что и прокуратура в своем иске.
В декабре 2024 спроектировавшая комплекс группа компаний «Брусника» провела презентацию ЖК «Турист-2». На сайте компании уже объявлен старт продаж в будущем жилом комплексе. Стоимость квартир составляет от 4,8 миллиона рублей до 27,3 миллиона.
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