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сегодня, 14:07
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Прокуратура требует остановить стройку ЖК «Турист-2»: соответствующий иск направлен в арбитраж

В иске прокуратура области требует признать недействительным разрешение на строительство и приостановить его на время судебного разбирательства.

В арбитражный суд направлен иск за подписью заместителя прокурора Липецкой области Александра Хвостова, в котором ведомство просит признать недействительной разрешительную документацию на строительство жилого комплекса на месте снесенной гостиницы «Турист». Ответчиками по иску названы департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка, управление строительства и архитектуры Липецкой области, ООО «Проммаш тест экспертиза», и ООО «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк».

Основанием для отзыва разрешений в иске названы многочисленные нарушения в строительной документации: в части пожарной безопасности, размещения трансформаторной подстанции и контейнерной площадки, обеспеченности будущих жильцов комплекса парковочными местами, нарушающая нормативы отдаленность дома от школ и детских садов, отсутствие расчетов естественной освещенности квартир, что нарушает гигиенические нормативы.

В качестве обеспечительных мер иска прокуратура требует запретить строительство ЖК.

Напомним, что проект жилого комплекса вызвал возражения со стороны архитектурного сообщества Липецка с момента его начального обсуждения. При этом архитекторы, кроме разрушительного воздействия здания на сложившийся облик города, приводили те же аргументы, что и прокуратура в своем иске.

В декабре 2024 спроектировавшая комплекс группа компаний «Брусника»  провела презентацию ЖК «Турист-2». На сайте компании уже объявлен старт продаж в будущем жилом комплексе. Стоимость квартир составляет от 4,8 миллиона рублей до 27,3 миллиона.
Турист
строительство
прокуратура
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Александр Н.
7 минут назад
Что вообще творится в нашем городе, хотя вопрос скорее риторический.
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Гость
15 минут назад
Хорошая новость, но я бы покопался поглубже, наверняка в основе этих нарушений есть материальная составляющая для всех лиц, подписавших явно незаконную документацию.
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Епископ
16 минут назад
Постройте на этом месте лучше храм
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Чиновник
4 минуты назад
Лучше ещё министерство или правительство. Родственников много, нужно всех устроить, разместить.
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знающий
19 минут назад
Это московская мафия купила липецких чиновников, поэтому дали разрешения. А строительство 4-х корпусов в ЖК "Приоритет"???? Это жесточайшие нарушения. 25 этажные и 17-ти этажные дома стоят в 10 метрах друг от друга? Это как? Какие идиоты там курили квартиры? Это же тюрьмы, а не квартиры!!! Законодатели, прокуратура, у вас поле непаханое для открытия уголовных дел, займитесь работой!
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Эльвира
22 минуты назад
Еще бы прокуратура занялась проверкой грядущей стройки в военном городке, на земельном участке, где снесли баню. Возражения жителей вчера поступили в администрацию, а сегодня приехала бурильная машина...
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человек
42 минуты назад
мафия везде,откаты,друг друга покрывают.найдут стрелочника,а сами с деньгами и должностями,все замазаны.
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Да, помним
46 минут назад
Прокуратура за стройку на пляже штраф выписала на целых пять т. р.
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Интересно
46 минут назад
А была ли вообще экспертиза ?
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хахаха
сегодня, 14:25
ООО «Специализированный застройщик «Турист Эко-Парк Нижний Новгород - численность работников 1 человек.. ООО «Проммаш тест экспертиза» - учредитель Бозкурт Ихсан
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.....
30 минут назад
Да.... слов нет, одни мысли...
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шесть заместителей
сегодня, 14:23
всё под жёстким контролем
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