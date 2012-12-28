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сегодня, 15:56
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«Началось строительство, неизвестно, есть ли документы»

Жители Военного городка сообщили о начале строительства на месте снесенной бани. GOROD48 побывал в городке и никакого строительства не увидел.

«В военном городке на месте снесенной бани началось строительство, хотя зем.участок не переведён на условно разрешенный вид использования — многоэтажная жилая застройка. В департамент градостроительства были поданы возражения жителей. Решение о переводе участка ещё не принято», — такое сообщение пришло сегодня GOROD48.

Мы побывали в Военном городке и никаких строительных работ на месте бывшей бани не заметили. Участок огорожен.





В мэрии GOROD48 пояснили, сославшись на карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, что земельный участок находится в общественно-деловой зоне (ОД-1), и имеет условно разрешенный вид использования — многоэтажная жилая застройка.

Так как многоэтажная застройка носит условно разрешенный вид использования, то до 27 января в городе проводятся общественные обсуждения, на которых липчане могут высказаться по поводу предоставления разрешения на условный вид использования земельного участка. Протокол и заключение будут направлены в министерство строительства и архитектуры для принятия решения.

«Решение о планируемом составе помещений в объекте предполагаемого строительства принимает собственник участка. Вопрос соблюдения действующих градостроительных норм и нормативных расстояний обеспечивается аккредитованной проектной организацией и проверяется независимой экспертизой», — добавили в мэрии.

Напомним, история с предполагаемым строительство двух 20-этажных домов на месте бани громко прозвучала в начале 2024 года, когда ее начал сносить собственник земельного участка. Инициативная группа жителей Военного городка обратились в полицию и прокуратуру. Здание бани пытались признать объектом культурного наследия, но это не далось. Прошлым летом собственник участка баню доломал.
строительство
Военный городок
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Светлана
18 минут назад
Кругом одни махинации
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Сергей
22 минуты назад
Пробегали, прокричали, а толку.... Так и ЖК Турист построят и продадут квартиры. Уж начались продажи.
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Липчанин
30 минут назад
У нас разве есть архитекторы-профессионалы?
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"Смешно"
43 минуты назад
Какие "независимые комиссии"?...Совет архитекторов-профессионалов разогнали после протеста о строительстве ЖК Турист. Понятно и так , что на территории Военного городка будут строить дом.
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Народ здесь лишний
сегодня, 16:13
Чиновники продали участок земли , фамилии чиновников хорошо известны. А теперь ответ чиновников. "Решение о планируемом составе помещений в объекте предполагаемого строительства принимает собственник участка. Вопрос соблюдения действующих градостроительных норм и нормативных расстояний обеспечивается аккредитованной проектной организацией и проверяется независимой экспертизой"
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