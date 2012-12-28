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Общество
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сегодня, 15:56
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«Началось строительство, неизвестно, есть ли документы»
Жители Военного городка сообщили о начале строительства на месте снесенной бани. GOROD48 побывал в городке и никакого строительства не увидел.
Мы побывали в Военном городке и никаких строительных работ на месте бывшей бани не заметили. Участок огорожен.
В мэрии GOROD48 пояснили, сославшись на карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, что земельный участок находится в общественно-деловой зоне (ОД-1), и имеет условно разрешенный вид использования — многоэтажная жилая застройка.
Так как многоэтажная застройка носит условно разрешенный вид использования, то до 27 января в городе проводятся общественные обсуждения, на которых липчане могут высказаться по поводу предоставления разрешения на условный вид использования земельного участка. Протокол и заключение будут направлены в министерство строительства и архитектуры для принятия решения.
«Решение о планируемом составе помещений в объекте предполагаемого строительства принимает собственник участка. Вопрос соблюдения действующих градостроительных норм и нормативных расстояний обеспечивается аккредитованной проектной организацией и проверяется независимой экспертизой», — добавили в мэрии.
Напомним, история с предполагаемым строительство двух 20-этажных домов на месте бани громко прозвучала в начале 2024 года, когда ее начал сносить собственник земельного участка. Инициативная группа жителей Военного городка обратились в полицию и прокуратуру. Здание бани пытались признать объектом культурного наследия, но это не далось. Прошлым летом собственник участка баню доломал.
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