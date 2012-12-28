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Отсидевшая семь лет за убийство женщина напала с ножом на очередного сожителя и «исцелила» его
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Происшествия
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сегодня, 13:34
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Отсидевшая семь лет за убийство женщина напала с ножом на очередного сожителя и «исцелила» его
Мужчина женщину простил за удар ножом в легкое. Но суд всё равно отправил её на два года в колонию.
Этот конфликт разыгрался вечером 31 июля 2024 года в комнате общежития №12 по Осеннему проезду. Женщина узнала об измене сожителя, с которым они были вместе уже семь лет, и во время совместно распития спиртного началась ссора.
В какой-то момент мужчина даже выгнал сожительницу из комнаты, но потом постучалась соседка, сказала, что из-за их ругани не могут уложить ребёнка, и попросила впустить женщину. Мужчина пошёл навстречу, но ссора не не утихла, а вспыхнула с новой силой.
Когда страсти достигли точки кипения, женщина взяла со стола на кухне хозяйственный нож и вонзила его в грудь сидящему на диване сожителю. Ранение пришлось прямо в лёгкое. Женщина тут же дала мужчине полотенце, чтобы приложить к ране, а сама выбежала в коридор и попросила соседей вызвать полицию и скорую помощь.
Мужчину госпитализировали в больницу №4 «Липецк-Мед» с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Он выжил и, пролежав в больнице почти месяц, даже простил сожительницу, которая навещала его во время лечения и покупала лекарства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в суде он просил не наказывать строго свою половину и настаивал том, что после удара ножом в легкое полностью излечился от мучившего его много лет кашля и от души благодарит женщину за чудесное исцеление.
Но вряд ли его сожительница руководствовалась благими намерениями. Дело в том, что в 2009 году женщина получила 10 лет лишения свободы в колонии общего режима за убийство своего прежнего сожителя. Она отсидела семь лет и в июне 2016 года вышла из колонии по УДО.
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