Отсидевшая семь лет за убийство женщина напала с ножом на очередного сожителя и «исцелила» его

Мужчина женщину простил за удар ножом в легкое. Но суд всё равно отправил её на два года в колонию.

57-летняя липчанка получила два года колонии общего режима за нападение с ножом на 54-летнего сожителя — удар пришёлся в лёгкое. Её осудили по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью человека.Этот конфликт разыгрался вечером 31 июля 2024 года в комнате общежития №12 по Осеннему проезду. Женщина узнала об измене сожителя, с которым они были вместе уже семь лет, и во время совместно распития спиртного началась ссора.В какой-то момент мужчина даже выгнал сожительницу из комнаты, но потом постучалась соседка, сказала, что из-за их ругани не могут уложить ребёнка, и попросила впустить женщину. Мужчина пошёл навстречу, но ссора не не утихла, а вспыхнула с новой силой.Когда страсти достигли точки кипения, женщина взяла со стола на кухне хозяйственный нож и вонзила его в грудь сидящему на диване сожителю. Ранение пришлось прямо в лёгкое. Женщина тут же дала мужчине полотенце, чтобы приложить к ране, а сама выбежала в коридор и попросила соседей вызвать полицию и скорую помощь.Мужчину госпитализировали в больницу №4 «Липецк-Мед» с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Он выжил и, пролежав в больнице почти месяц, даже простил сожительницу, которая навещала его во время лечения и покупала лекарства.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в суде он просил не наказывать строго свою половину и настаивал том, что после удара ножом в легкое полностью излечился от мучившего его много лет кашля и от души благодарит женщину за чудесное исцеление.Но вряд ли его сожительница руководствовалась благими намерениями. Дело в том, что в 2009 году женщина получила 10 лет лишения свободы в колонии общего режима за убийство своего прежнего сожителя. Она отсидела семь лет и в июне 2016 года вышла из колонии по УДО.