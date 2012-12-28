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13 минут назад
По нападению на бригаду скорой возбуждено уголовное дело: пытались похитить сумку с лекарствами
Уголовное дело о покушении грабёж возбуждено в отношении 28-летнего липчанина.
Напомним, в Тракторозаводском районе напали на бригаду «скорой помощи» и пытались похитить сумку с медикаментами из кареты скорой медицинской помощи, когда медики осматривали в своей машине пациента. Но медики вырвали сумку из рук нападавших, закрылись в машине и взывать ГБР с полицией.
«Подозреваемый — 28-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж), максимальная санкция которой до четырёх лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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