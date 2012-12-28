По нападению на бригаду скорой возбуждено уголовное дело: пытались похитить сумку с лекарствами

Уголовное дело о покушении грабёж возбуждено в отношении 28-летнего липчанина.

В Липецке возбуждено уголовное дело по нападению на бригаду скорой 23 декабря прошлого года. Уголовное дело о покушении на грабёж возбудили в отношении 28-летнего липчанина.Напомним, в Тракторозаводском районепытались похитить сумку с медикаментами из кареты скорой медицинской помощи, когда медики осматривали в своей машине пациента. Но медики вырвали сумку из рук нападавших, закрылись в машине и взывать ГБР с полицией.«Подозреваемый — 28-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж), максимальная санкция которой до четырёх лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.