Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Беспилотник упал в Воловском районе
Происшествия
Секс — не повод для знакомства
Здоровье
Маршрутный автобус сгорел в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
Общество
Нож в груди: полицейские поймали подозреваемого в покушении на убийство 25-летнего парня
Происшествия
В Липецке объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА»
Происшествия
Бравшему взятки преподавателю техникума назначен штраф в пять миллионов рублей
Происшествия
Прокуратура требует остановить стройку ЖК «Турист-2»: соответствующий иск направлен в арбитраж
Общество
Погибший в Лебедяни подросток был пьян
Общество
Читать все
77-летнюю пенсионерку оштрафовали за оскорбление девочки-подростка
Происшествия
Отсидевшая семь лет за убийство женщина напала с ножом на очередного сожителя и «исцелила» его
Происшествия
На дамбе Матырского водохранилища столкнулись два «ВАЗа»
Происшествия
«Липецкпассажиртранс» и «Зеленхоз» стали акционерными обществами
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
В сломавшийся «Ниссан» врезался «Фольксваген»: водитель стоявшего автомобиля погиб
Происшествия
За долг по алиментам в 172 тысячи рублей липчанин отправился в колонию на два с половиной года
Происшествия
Главой Лев-Толстовского района стал Константин Шабанов
Общество
Нападение на бригаду скорой раскрыто: пытались похитить сумку с лекарствами
Происшествия
60-летнего водителя «Киа» будут судить за покалеченного 23-летнего мотоциклиста
Происшествия
Читать все
Происшествия
148
13 минут назад

По нападению на бригаду скорой возбуждено уголовное дело: пытались похитить сумку с лекарствами

Уголовное дело о покушении грабёж возбуждено в отношении 28-летнего липчанина.

В Липецке возбуждено уголовное дело по нападению на бригаду скорой 23 декабря прошлого года. Уголовное дело о покушении на грабёж возбудили в отношении 28-летнего липчанина.

Напомним, в Тракторозаводском районе  напали на бригаду «скорой помощи» и пытались похитить сумку с медикаментами из кареты скорой медицинской помощи, когда медики осматривали в своей машине пациента. Но медики вырвали сумку из рук нападавших, закрылись в машине и взывать ГБР с полицией.  

«Подозреваемый — 28-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж), максимальная санкция которой до четырёх лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
кража
0
0
0
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru