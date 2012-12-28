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55 минут назад
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На два миллиона рублей за взятку оштрафована бывшая заведующая детсадом

Деньги руководитель детсада получила от поставщика продуктов. Кроме того, она обложила данью своих подчиненных.

В Липецке вынесен приговор по делу бывшей заведующей детским садом №50 «Мир детства», ее заместителю и старшему воспитателю, по обвинению в получении взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и пособничестве в должностном преступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области.

Как установили следствие и суд, заведующая детсадом получила в 2022 – 2023 годах от предпринимателя взятку в 380 тысяч рублей. Деньги предназначались за беспрепятственное заключение с ним договоров на поставку продуктов питания. 

Доказаны также факты превышения полномочий бывшими заведующей и её заместителем, и пособничество старшего воспитателя в должностном преступлении. Они с декабря 2020 по июль 2022 года систематически собирали с коллектива якобы на нужды детского сада начисленные в качестве излишних премий деньги — в общей сумме более 700 тысяч рублей.

«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой области и сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку. В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, полученные преступным путем, а также бухгалтерская и иная документация, подтверждающая незаконные переводы денежных средств на счета обвиняемых», — рассказали в региональном Следкоме.

Приговором суда бывшей заведующей детсадом за получение взятки назначено наказание в виде штрафа на два миллиона рублей. За превышение должностных полномочий и пособничестве в должностном преступлении ранее всем троим назначена мера принуждения в виде судебного штрафа.

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Комментарии (5)

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Сначала новые
Норма
5 минут назад
В 30-е годы,во время голода в России,мой дед в деревне положил в карман несколько горстей зерна для детей со склада или с поля.Так его посадили на полгода,а когда он вышел,жена принесла ему крынку простокваши.Он выпил и умер от заворота кишок,т.к. в тюрьме почти не кормили.В каждые времена свои правила и суды.
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СССР
27 минут назад
Вот если бы она трубу своровала то её бы посадили,а за взятку срок не дают ,это даже приветствуется. !!!
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Да не может быть
35 минут назад
И всё таки где посадки?
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Липчанкп
36 минут назад
А с работы попереть,без права занимать эти должности,нет?
Ответить
МЕНДЕЛЬ ДАВИД
45 минут назад
ПРОСТО ОТМАЗАЛАСЬ ЛЕГКИМ ИСПУГОМ
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