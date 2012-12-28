Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
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Происшествия
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55 минут назад
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На два миллиона рублей за взятку оштрафована бывшая заведующая детсадом
Деньги руководитель детсада получила от поставщика продуктов. Кроме того, она обложила данью своих подчиненных.
Как установили следствие и суд, заведующая детсадом получила в 2022 – 2023 годах от предпринимателя взятку в 380 тысяч рублей. Деньги предназначались за беспрепятственное заключение с ним договоров на поставку продуктов питания.
Доказаны также факты превышения полномочий бывшими заведующей и её заместителем, и пособничество старшего воспитателя в должностном преступлении. Они с декабря 2020 по июль 2022 года систематически собирали с коллектива якобы на нужды детского сада начисленные в качестве излишних премий деньги — в общей сумме более 700 тысяч рублей.
«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой области и сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку. В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, полученные преступным путем, а также бухгалтерская и иная документация, подтверждающая незаконные переводы денежных средств на счета обвиняемых», — рассказали в региональном Следкоме.
Приговором суда бывшей заведующей детсадом за получение взятки назначено наказание в виде штрафа на два миллиона рублей. За превышение должностных полномочий и пособничестве в должностном преступлении ранее всем троим назначена мера принуждения в виде судебного штрафа.
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