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Происшествия
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12 минут назад
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В больнице на Тракторном спасают утонувшего рыбака
78-летнего липчанина достали из полыньи фактически мертвым.
— Мужчина находился в состоянии клинической смерти. Его сразу же отправили в реанимацию, интубировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня он пришел в себя и открыл глаза. Есть основания считать, что пациент, который ранее перенес инсульт, вернется к обычной жизни, — сообщили GOROD48 в больнице.
По словам врачей, рыбака спасла холодная вода. От переохлаждения он погрузился в состояние гибернации, то есть почти впал в анабиоз, который наблюдается у животных, впадающих в зимнюю спячку. Это уберегло мозг мужчины от губительных последствий недостатка кислорода.
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