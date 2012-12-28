В больнице на Тракторном спасают утонувшего рыбака

78-летнего липчанина достали из полыньи фактически мертвым.

Сегодня пришел в себя и открыл глаза в реанимации 4-й городской больницы 78-летний рыбак, доставленный вчера утром бригадой скорой помощи с реки Воронеж в районе гостиницы «Лагуна». Из воды пенсионера доставали водолазы УГПСС по Липецкой области, а к берегу, к машине скорой помощи, транспортировали спасатели управления ГО и ЧС мэрии Липецка. В руки медиков рыбак попал фактически мертвым. В больнице ему поставили диагноз «утопление».— Мужчина находился в состоянии клинической смерти. Его сразу же отправили в реанимацию, интубировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня он пришел в себя и открыл глаза. Есть основания считать, что пациент, который ранее перенес инсульт, вернется к обычной жизни, — сообщили GOROD48 в больнице.По словам врачей, рыбака спасла холодная вода. От переохлаждения он погрузился в состояние гибернации, то есть почти впал в анабиоз, который наблюдается у животных, впадающих в зимнюю спячку. Это уберегло мозг мужчины от губительных последствий недостатка кислорода.