«Просто космос»: жильцы дома на улице Теперика возмущены счетом за отопление

Виной всему, возможно, стал «взбесившийся» теплосчетчик.

Жильцы дома № 1 по улице Теперика на днях получили счет за отопление, как они его охарактеризовали: «просто космос». Если предыдущий платеж за квартиру был примерно 4 600 рублей, то нынешний — 7 300 рублей.Жильцы выяснили, что в доме три счетчика на отопление. Один из них передал аномальный показатель.«Это выявилось, когда мы уже получили квитанции и подняли шум. Если бы этого не сделали, так бы все и продолжалось! В понедельник наши инициативные люди встречались с теплотехником, им все разъяснили и показали. В этот же день УК „Победа“ написала письмо в компанию «Квадра», чтобы нам был сделан перерасчет. Вопрос у них на контроле, Теперь ждем, что ответит «Квадра» и какие решения примет», — написали жильцы GOROD48.УК попросила энергетиков пересчитать плату за декабрь по среднемесячным показателям в связи с некорректными показаниями прибора учета. А странный счетчик распломбировать и поверить, а в случае его неисправности, починить.Очередные показания должны снимать уже на текущей неделе, жильцы переживают, что им снова насчитают плату по показаниям «взбесившегося» прибора учета.«Для подтверждения неисправности прибор учета направлен на экспертизу. В случае подтверждения факта неисправности счетчика при передаче показаний за декабрь, перерасчет будет выполнен по среднему потреблению. Если возникнет разница в суммах начислений, она будет учтена в следующих платежных документах. До завершения экспертизы и возможного возврата прибора учета на место начисления за отопление в январе будут производиться по среднему значению», — заверили в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра».