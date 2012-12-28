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28 минут назад
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«Просто космос»: жильцы дома на улице Теперика возмущены счетом за отопление

Виной всему, возможно, стал «взбесившийся» теплосчетчик.

Жильцы дома № 1 по улице Теперика на днях получили счет за отопление, как они его охарактеризовали: «просто космос». Если предыдущий платеж за квартиру был примерно 4 600 рублей, то нынешний — 7 300 рублей.

Жильцы выяснили, что в доме три счетчика на отопление. Один из них передал аномальный показатель.

«Это выявилось, когда мы уже получили квитанции и подняли шум. Если бы этого не сделали, так бы все и продолжалось! В понедельник наши инициативные люди встречались с теплотехником, им все разъяснили и показали. В этот же день УК „Победа“ написала письмо в компанию «Квадра», чтобы нам был сделан перерасчет. Вопрос у них на контроле, Теперь ждем, что ответит «Квадра» и какие решения примет», — написали жильцы GOROD48.



УК попросила энергетиков пересчитать плату за декабрь по среднемесячным показателям в связи с некорректными показаниями прибора учета. А странный счетчик распломбировать и поверить, а в случае его неисправности, починить.

Очередные показания должны снимать уже на текущей неделе, жильцы переживают, что им снова насчитают плату по показаниям «взбесившегося» прибора учета.

«Для подтверждения неисправности прибор учета направлен на экспертизу. В случае подтверждения факта неисправности счетчика при передаче показаний за декабрь, перерасчет будет выполнен по среднему потреблению. Если возникнет разница в суммах начислений, она будет учтена в следующих платежных документах. До завершения экспертизы и возможного возврата прибора учета на место начисления за отопление в январе будут производиться по среднему значению», — заверили в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра».
отопление
плата
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Таперика 1
9 минут назад
Мне выставили 10200 р. за г/в и отопление - 6 подъезд
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Вот
10 минут назад
Уже чтото новенькое, ,,взбесившийся,, счётчик. Надо законодательно закрепить это выра и не превлекать впредь ни УК ни квадру. Просто счетчик виноват, даже не виноват а ,,взбесился,,.
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Гость
12 минут назад
Дело не в счётчике,а в Квадре!!!!Молодцы жильцы что увидели!!!В прошлом году,людям за декабрь и по 12 000 приходило!Слава богу у нас на руднике ЛипецкТеплосеть
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Гость
12 минут назад
Дело не в счётчике,а в Квадре!!!!Молодцы жильцы что увидели!!!В прошлом году,людям за декабрь и по 12 000 приходило!Слава богу у нас на руднике ЛипецкТеплосеть
Ответить
Гость
14 минут назад
Зимы нет, а цены за тепло правда космос (((
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макс
22 минуты назад
тот случай когда по нормативы выгоднее
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