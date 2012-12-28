Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На проспекте Победы умер за рулем машины в свой день рождения анестезиолог-реаниматолог
Происшествия
Автомобиль умершего врача повредил на стоянке у «НовитЭна» три машины
Происшествия
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Вам открытка: 43-летняя женщина попыталась посмотреть поздравление и лишилась денег
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области последний морозный день
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: с ножом в груди, убийство жены из ревности и новая оптимизация медицины
Общество
Для двоих детей участников СВО добились предоставления льгот и выплат
Общество
14-этажный дом год без лифта
Общество
Суд над избившими дворника обвиняемыми перенесли на другую дату из-за нехватки конвоиров
Происшествия
Читать все
В декабре инфляция в Липецкой области достигла 10%
Экономика
Прокуратура требует остановить стройку ЖК «Турист-2»: соответствующий иск направлен в арбитраж
Общество
В больнице на Тракторном спасают утонувшего рыбака
Происшествия
Участник потасовки с лопатой у пляжа в Грязях стал героем новых разборок — теперь у детского сада
Происшествия
Секс — не повод для знакомства
Здоровье
Липчанка заснула на обогревателе: врачи спасают ей ногу
Здоровье
В Липецком зоопарке ждут приплод от филина
Общество
В столкновении «ВАЗа» и «Тойоты» пострадали женщина и ребенок
Происшествия
С управления строительства Липецка требуют вернуть в федеральный бюджет 27,3 миллиона рублей
Происшествия
Погибший в Лебедяни подросток был пьян
Общество
Читать все
Здоровье
1588
51 минуту назад
9

Секс — не повод для знакомства

Молодой человек привез в больницу девушку, потерявшую сознание во время полового акта, и не смог назвать врачам ее имя.

В приемный покой одной из больниц Липецка молодой человек привез девушку и сообщил врачам, что та вдруг потеряла сознание. Из ответов на наводящие вопросы следовало, что ей стало плохо во время полового акта. Когда у него спросили, как зовут девушку и сколько ей лет, он не ответил. Просто потому, что еще не успел с ней познакомиться.

— У девушки диагностировали апоплексию яичника, довольно частое явление во время полового акта у женщин репродуктивного возраста. Это внезапное кровоизлияние в ткань яичника, сопровождающееся его разрывом. Такое состояние всегда сопровождается внезапной острой болью. Если появляется кровотечение в брюшную полость, то женщину накрывает нарастающей слабостью, у нее возникает головокружение, тело покрывает холодный пот, в редких случаях может появиться спутанность сознания вплоть до его потери, — объяснили GOROD48 симптоматику болезненного состояния пациентки в больнице.

Впрочем, в этом случае все обошлось. После проведенного исследования, не выявившего кровотечения, девушка письменно отказалась от госпитализации. Домой пациентку увез тот же парень, оказавшийся джентльменом. Не тот ли это случай, когда он обязан на ней жениться?
здоровье
1
2
0
4
20

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
КОМДИВ
17 минут назад
Как говорит реклама----размер имеет значение
Ответить
Шнырь
21 минуту назад
Остался парень не удовлетворительным! После мож наверстает! Другими путями
Ответить
Макс
23 минуты назад
Наверное сунул резко поэтому такое случилось.
Ответить
Врач
15 минут назад
А вот торопиться не надо!
Ответить
Светлана
26 минут назад
С кем такого не бывает.
Ответить
Сергей
26 минут назад
Нормальный, человечный случай. Жениться не обязан. Скорее, девушка хотя бы утренним кофе позже может отблагодарить.
Ответить
Внушаемый
27 минут назад
Не успел познакомиться ! Анекдот просто !
Ответить
Андрей
35 минут назад
я тоже периодически просыпаюсь с девушкой а как зовут забыл))) это нормально
Ответить
....
41 минуту назад
Молодец.хоть не знает ее, но не бросил, помог.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru