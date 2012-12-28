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Здоровье
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51 минуту назад
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Секс — не повод для знакомства
Молодой человек привез в больницу девушку, потерявшую сознание во время полового акта, и не смог назвать врачам ее имя.
— У девушки диагностировали апоплексию яичника, довольно частое явление во время полового акта у женщин репродуктивного возраста. Это внезапное кровоизлияние в ткань яичника, сопровождающееся его разрывом. Такое состояние всегда сопровождается внезапной острой болью. Если появляется кровотечение в брюшную полость, то женщину накрывает нарастающей слабостью, у нее возникает головокружение, тело покрывает холодный пот, в редких случаях может появиться спутанность сознания вплоть до его потери, — объяснили GOROD48 симптоматику болезненного состояния пациентки в больнице.
Впрочем, в этом случае все обошлось. После проведенного исследования, не выявившего кровотечения, девушка письменно отказалась от госпитализации. Домой пациентку увез тот же парень, оказавшийся джентльменом. Не тот ли это случай, когда он обязан на ней жениться?
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